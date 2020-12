Ekonomisti USA:n työllisyysluvuista: “Valitettavasti olemme menossa huonompaan suuntaan”

USA:n uusien työttömyyskorvaushakemusten määrä kasvoi viime viikolla ekonomistien odotuksia enemmän.

Yhdysvaltojen työministeriön mukaan viikon aikana uusia hakemuksia tuli noin 853 000. Lukema ylitti selvästi edellisviikon 716 000 hakemuksenmäärän. ekonomistien konsensusennuste oli 725 000 hakemusta, eli toteutunut lukema oli odotettua heikompi.

Today’s macro number: 853. Initial jobless claim totaled 853K last week, a rise of 137K compared to the week before, and way above expectations. pic.twitter.com/DQHRqjPqNj