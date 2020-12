Suomalaisyritykset toivat kauppoihin maailman ensimmäiset puumuovista valmistetut keittiötuotteet

Käyttötavaravalmistaja Orthex tuo markkinoille kestokäyttöiset tuotteet, joiden valmistusmateriaalina on käytetty selluloosapohjaista puumuovia.

Startup-yritys Woodly Oy on aiemmin tullut tunnetuksi ympäristöystävällisistä tuotepakkauksista. Yhtiö voitti vuonna 2018 Uusi puu -kilpailun, jossa etsittiin puuta hyödyntäviä ratkaisuja globaaleihin kestävän kehityksen haasteisiin.

Woodly on puupohjainen materiaali, josta voidaan valmistaa esimerkiksi kirkkaan läpinäkyviä ja taipuisia, muovin parhaita ominaisuuksia jäljitteleviä pakkauksia. Muovinvalmistuksessa tavanomaisesti käytettäviä öljypohjaisia raaka-aineita korvataan puupohjaisella raaka-aineella, kuten selluloosalla.

Woodly-materiaalin pääraaka-aine on Woodly Oy:n mukaan peräisin sertifioiduista havumetsistä, joita hoidetaan kansainvälisten ekologisten ja eettisten standardien mukaisesti. Uusiutuvan raaka-aineen ansiosta Woodly on hiilineutraali materiaali ja sen avulla voidaan vähentää fossiilisten raaka-aineiden käyttöä. Siitä valmistetut tuotteet voidaan käytön jälkeen kierrättää tavalliseen tapaan muovinkierrätyksessä.

Orthexin ja Woodlyn yhteishanke puumuovin hyödyntämisestä keittiörasioissa on uusi aluevaltaus, jossa yhdistyy kahden suomalaisyrityksen ydinosaaminen.

”Materiaalina Woodly on ympäristöystävällinen ja monikäyttöinen puupohjainen muovi. Mitä enemmän sillä korvataan tavanomaisia öljypohjaisia muoveja, sitä suurempi on positiivinen vaikutus ympäristöön”, kertoo Woodlyn toimitusjohtaja Jaakko Kaminen.

Kamisen mukaan puupohjaisen muovimateriaalin käytön laajentaminen pakkauksista tuotteisiin on merkittävä askel matkalla kohti kestävämpää tulevaisuutta.

Puumuovista valmistetut tuotteet lanseerataan vuoden 2021 aikana. Ne tulevat myyntiin Orthex Groupin verkkokaupassa sekä valituissa vähittäiskaupoissa.

”Vastuullisuus on ensiarvoisen tärkeä osa yrityskulttuuriamme ja se tarkoittaa meille konkreettia tekoja. Woodly-materiaalista valmistettu tuotesarja on hyvä esimerkki tästä. Meille materiaalista tekee erityisen kiinnostavan se, että se on läpinäkyvää, vaikka raaka-aine onkin biopohjaista”, kertoo Orthexin toimitusjohtaja Alexander Rosenlew.

Rosenlewin mukaan Orthex Group tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä, mikä on pääasiassa muovia hyödyntävälle yritykselle varsin kunnianhimoinen tavoite. Yhteistyö Woodlyn kanssa hänen mukaansa on yksi askel kohti tätä päämäärää.

Woodly Oy on vuonna 2011 perustettu suomalainen teknologiayritys. Yhtiön kehittämä tuote on havuselluun pohjautuva läpinäkyvä pakkausmateriaali, jolla voidaan korvata muovia kaikessa päivittäistavarapakkaamisessa. Espoon Otaniemessä toimivalla yhtiöllä on tällä hetkellä neljä työntekijää. Woodly Oy:n on perustanut Ratkaisutoimisto Seedi Oy.