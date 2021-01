Uusissa sydänhoidoissa on markkinapotentiaalia – EpiHeart Oy:n osakeanti jääkiekkotermein

Tutkimuslähtöiset yhtiöt voivat parhaimmillaan luoda valtavasti arvoa – niin inhimillisesti kuin taloudellisesti.

Tämän hetken parhaita esimerkkejä ovat koronarokotteita markkinoille tuottaneet yritykset (BioNTech, Moderna ja AstraZeneca). Ne ovat rokotteissaan soveltaneet uusia solu- ja geeniteknologioita, joiden taustalla olevat tutkimuslöydöt ovat teini-ikäisiä lapsiani nuorempia.

EpiHeart Oy on nuori suomalaisesta tutkimuksesta ponnistava yhtiö. Se keskittyy ensivaiheessa uuteen, vielä tutkimusvaiheessa olevaan hoitoon, jossa sydänkirurgian yhteydessä potilaan omaa sydänkudosta käytetään terapeuttisen solusiirteen tekemiseen sydämen vajaatoiminnan ehkäisemiseksi.

Tässä soluterapiassa etuna on sen yksinkertaisuus yrityksen kehittämien lääkinnällisten laitteiden ansiosta – soluterapia voidaan toteuttaa kokonaisuudessaan leikkauksen aikana ja solujen manipulaatio on niin vähäistä, että raskaammalta sääntelyltä vältytään. Ensimmäiset potilastutkimusten tulokset ovat lupaavia, ja jos jatkotutkimuksen tulokset osoittavat vaikuttavuuden, ovat kaupalliset mahdollisuudet erinomaisia.

Pyrkimyksenä myös on, että EpiHeart:n ensimmäisen hoidon kehittäminen ja vienti sairaaloihin luo samalla yhtiölle vahvan perustan yhteistyölle solu- ja geeniterapia-alan yhtiöiden ja tutkimusryhmien kanssa. Esimerkiksi juuri noiden alussa mainittujen.

On selvää, että uudet solu- ja geenihoidot luovat uusia mahdollisuuksia hoitaa sydämen vajaatoimintaa laajasti. On mahdollista, että ensimmäiset hoidot voidaan hyvinkin antaa paikallisesti leikkauksen yhteydessä.

Jos asiaa selittää jääkiekkotermein, niin tuo jo potilastutkimusvaiheessa olevan hoitomuodon mahdollistaminen on kuin kiekko lavassa. Se pitäisi saada omin voimin ja muiden avustuksella maaliin, mutta kiekkokontrolli on meillä. Monimutkaisempiin geeni- ja soluterapioihin suhtautumisemme taas on, että kiekko on muilla, mutta jos nyt menemme oikeaan suuntaan, olemme mahdollisesti juuri oikeaan aikaan maalinsuulla, kun kiekko tulee.

