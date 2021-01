Handelsbanken: Sijoitusten tuottoajurit saattavat muuttua vuonna 2021

Mennyt vuosi 2020 oli vahvasti kasvuosakkeiden ja teknojättien juhlaa osakemarkkinoilla. tteknologiasektorin voittokulun jatkuminen vielä tänä vuonnakin näyttää kuitenkin epävarmalta, arvioi Handelsbanken aamukatsauksessaan.

Teknologiasektorin epävarmuudesta saatiin pankin mukaan esimakua jo marraskuussa, kun uutiset lupaavista rokotteista saivat sijoittajat kärsimättömiksi ja kiihdyttivät pörssinousua aivan muilla toimialoilla. Se kielii mahdollisesta sektorirotaatiosta, eli kasvuyhtiöiden ja arvo-osakkeiden tuottojen kääntymisestä arvo-osakkeiden suuntaan talouden syklien mukaan.

“Muutoksen tuuli synnytti sektorien välille rotaatiota, jossa rahaa virtasi eniten kärsineille toimialoille, kuten energiaan, pankkeihin ja matkailuun. Heikosti menestyneet arvo-osakkeet ovat alkaneet taas kiinnostaa sijoittajia ja kasvuosakkeiden hohto näyttää puolestaan jo hieman himmenevän”, pankki toteaa.

Samalla myös eri osakemarkkinoiden väliset tuottoerot saattavat muuttua.

Handelsbanken arvioi, että kun rokotukset saadaan vauhtiin, rotaatio voi jatkua ja johdatella sijoittajia pois tulikuumasta teknologiavetoisesta

USA:n markkinasta kohti matalammin arvostettuja Aasiaa ja Eurooppaa.

“Etenkin kehittyvän Aasian kroonisesti matala arvostustaso on huomioitu markkinoilla jo pitkään. Taloudet kasvavat vauhdilla ja ovat ketteriä, väestö nuorta ja yritykset dynaamisia. Edellytykset kestävälle pörssinousulle ovat olemassa.”

Euroopan tilanne on toinen. Pankin mukaan sitä ei voida kuvailla samoin edes hyvällä tahdolla, mutta syklisillä arvoyhtiöillä on täälläkin runsaasti nousuvaraa, kunhan ne saadaan hereille.

“Sijoitusvuodelle 2021 voikin olla tunnusomaista se, että kanveesiin lyödyt yhtiöt nousevat markkinoilla uudestaan pystyyn ja ylikuumentuneet yhtiöt siirtyvät jäähdyttelemään. Pidemmän päälle sektorien väliset poikkeamat kuitenkin normalisoituvat, jolloin toimialojen välinen kilpajuoksu voi jatkua taas tavanomaisissa merkeissä”, Handelsbanken toteaa.

Kasvuosakkeiden viime vuosien ylivoimasta kertoo Conseq Investment Management -yhtiön sijoitusstrategin, Michal Stupavskyn Twitterissä jakama kuva.

Globally growth stocks are twice as expensive as value stocks. pic.twitter.com/mD7PbfxzmE