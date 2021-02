Berkshire Hatwaway on ostanut viime vuonna kymmenen eri yhtiön osakkeita.

Warren Buffettin sijoitusyhtiö Berkshire Hathaway on ilmoittanut viime vuonna tekemänsä osakekaupat Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiolle (SEC).

Berkshire Hathaway osti ilmoituksensa mukaan viime vuonna lisää kuuden yhtiön osakkeita. Nämä olivat Abbvie, Merch, Bristol Myers Squibb, Kroger, RH ja T-Mobile U.S. Sijoitusyhtiö vähensi sijoituksiaan puolestaan kuudessa yhtiössä, jotka olivat Apple, U.S. Bancorp, General Motors, Wells Fargo, Suncor Energy ja Liberty Latin America.

Neljä yhtiötä on Berkshire Hathawayn osakesalkussa kokonaan uusia sijoituksia. Ne ovat mobiilioperaattori Verizon, energiajätti Chevron, konsulttiyhtiö Marsh & McLennan ja mediayhtiö EW Scripps.

Abbvie on yksi sijoitusyhtiön mielenkiintoisimmista sijoituskohteista. Se on maailmanlaajuinen biolääkeyritys, joka työllistää noin 29 000 henkeä ja myy lääkkeitään yli 170 maassa.

Yhtiö keskittyy vakaviin sairauksiin, joissa on suuri tarve uusiin hoitoihin. Se toimii neurologian, immunologian ja onkologian terapia-alueilla.

Warren Buffettin sijoitusyhtiö on perinteisesti suosinut arvoyhtiöitä. Abbvie on selkeästi juuri sitä.

Analyytikoiden tämän vuoden 8,2 dollarin osakekohtaisen tuloksen konsensusennusteella laskettu P/E-kerroin on vain 13x. Taseperusteinen P/B-kerroin on korkea, 6,8x, mutta ennustettu osinkotuotto on jenkkiyhtiöksi korkea, 4,8 prosenttia.

Abbvien historian hyvänä osingonmaksajana on vakuuttava ja se voidaan luokitella osinkoaristokraatiksi. AbbVie se on nimittäin nostanut maksettavaa osinkoa peräti 49 vuoden ajan.

Kohtuullisesta arvostuksesta huolimatta Analyytikoiden odotuksissa on kovan tuloskasvu vuosille 2021 – 2022. Osakekohtaisen tuloksen suunta näyttää seuraavalta:

2018 toteuma 3,7 dollaria

2019 toteuma 5,3 dollaria

2020 toteuma 2,7 dollaria

2021 ennuste 8,2 dollaria

2022 ennuste 9,5 dollaria

2023 ennuste 8,4 dollaria

Sijoitussivusto Motley Foolin mukaan AbbVien kasvutarina koostuu kolmesta vaiheesta. Muutamana ensi vuonna kasvu on vahvaa, mutta vuonna 2023 yhtiön eniten myydyn Humira-lääkkeen myynti tulee laskemaan. Humira on tarkoitettu esimerkiksi nivelreuman ja muiden autoimmuunisairauksien hoitoon. Tuolloin AbbVie tulee kohtaamaan kilpailua muista vastaavista lääkkeistä.

Kolmannessa vaiheessa vuonna 2025 kasvun ennustetaan taas lähtevän vahvaan kasvuun, kun muiden lääkkeiden osuus AbbVien myynnistä kasvaa.

Analyytikoita ja pörssiyhtiöitä arvioivan TipRanks-sivuston mukaan AbbVie on analyytikoiden suosikki – 10 analyytikoista yhdeksän antaa osakkeelle ostosuosituksen ja yksi pidä-suosituksen. TipRanks antaa osakkeille pisteytyksen sijoituskohteena skaalalla 1-10 ja AbbVien arvosana on 10 pistettä.

Amerikkalaisesta S&P 500 -osakeindeksistä on tehty osinkoaristokraattien oma indeksi, joka koostuu tällä hetkellä 65 yhtiöstä. Indeksin yhtiöihin, valintakriteereihin ja historiallisiin tuottoihin voi tutustua täältä.

Aristokraatiksi ei mikä tahansa yhtiö kelpaa. Valintakriteerit ovat tiukat. Aristokraattiyhtiöksi pääsevät vain ne yhtiöt, jotka täyttävät seuraavat kriteerit:

1. Yhtiö kuuluu S&P 500 -indeksiin

2. Yhtiöllä on vähintään 25 vuoden ajan yhtäjaksoisesti kasvattanut maksamiaan osinkoja

3. Yhtiö on riittävän iso ja osake riittävän likvidi