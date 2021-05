Näin SDP:n veroasiantuntijat kommentoivat pääministerin kohuttua kuntaveroajatusta

Pääministeri Sanna Marinin lausunto kunnallisverosta aiheutti pienimuotoisen myrskyn. Nyt SDP:n veroasiantuntijat kommentoivat asiaa.

Ylen kuntavaalien puheenjohtajatentissä torstaina SDP:n puheenjohtaja ja pääministeri Sanna Marin esitti, että kunnat voisivat saada lisää tuloja progressiiviseksi muutettavasta kunnallisverosta. Pääministerin ajatus siis tarkoittaisi sitä, että kuntaveroa maksettaisiin maksukyvyn mukaisesti eli verotus kasvaisi progressiivisesti tulojen mukaan. Myös pääomatuloista voitaisiin pääministerin mielestä ohjata kunnille jokin osa.

”Olisi syytä pohtia, olisiko kunnallisveron syytä olla myös progressiivinen kuten valtion tuloverotus on. Tällä hetkellä se on vain osittain progressiivista kunnallisten perusvähennysten kautta eli vain pienituloisille progressiivinen. Suurituloisemmat eivät ota isompaa vastuuta kuntien palveluiden rahoittamisesta, kun verotus ei ole kunnissa progressiivista”, Marin totesi.

Veronmaksajain keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen ei pääministerin ajatusta ymmärrä. Hän kertoo näkemyksistään Ylen haastattelussa.

Kunnallisverotus on Lehtisen mukaan jo nyt riittävän progressiivista, sillä 20 000 euron vuositulosta menee kunnallisveroa tänä vuonna keskimäärin 3,8 prosenttia, 30 000 euron vuosituloista 11,4 prosenttia ja 60 000 euron vuosituloista 17,3 prosenttia.

Myös tietokirjailija ja entinen vihreiden kansanedustaja Osmo Soininvaara tyrmää blogissaan yksikantaan Marinin ehdotuksen progressiivisesta kuntaverosta. Hänen mielestään progressiivinen kunnallisvero kannattaa unohtaa.

Soininvaaran mukaan Marinin idea johtaisi siihen, että erittäin hyvätuloisten valta kunnissa nousisi kohtuuttomaksi.

”Progressiivinen kunnallisvero lisäisi varakkaimpien valtaa kunnissa. Henkilö, jonka vuositulot ovat vaikka 20 miljoonaa euroa, toisi mukavan rahapotin mukanaan muuttaessaan kuntaan. On aika helppo pyytää kuntaa kaavoittamaan mieluinen tontti, jonne asettua asumaan”, Soininvaara kertoo.

SDP:n kansanedustaja ja eduskunnan verojaoston puheenjohtaja Pia Viitanen (sd) kertoo Iltalehdelle, että verotuksen on tärkeää olla oikeudenmukaista eli että verot maksetaan maksukyvyn mukaan. Lisäksi hänen mielestään progressiivinen tuloverotus on Suomessa ja muualla laajasti hyväksyttyä.

”Kunnallisvero kohdistuu tällä hetkellä pääosin ansiotuloihin ja verotuksen progressio on toteutettu pienituloisten vähennyksillä. Näin on syytä olla vastakin, jotta pieni- ja keskituloisten palkansaajien ja eläkeläisten verotus ei nouse. Sen sijaan suurituloisimmilla kunnallisvero on lähes tasavero”, Viitanen toteaa.

Marin ehdotti Ylen tentissä myös, että pääomatuloista voitaisiin ohjata siivu kunnille.

SDP:n eduskuntaryhmän entinen veropoliittinen asiantuntija Lauri Finér puolestaan käy Twitterissä julkaisemassaan ketjussa läpi näkökulmia kunnallisverotuksen progressioon ja kuntien rahoitukseen. Finér kiinnittää huomiota ansiotulojen verotuksen sijasta erityisesti pääomaverotukseen. Hänen mukaansa verotus ei ole Suomessa kokonaisuutena progressiivista.

”Suurimmilla tuloilla verotus matalampaa, sillä pääomatuloista ei peritä kuntaveroa. Myös suurilla ansiotuloilla kunnallisvero lähes tasavero, sillä vähennykset eivät koske niitä”, Finér kirjoittaa.

Kunnallisverotus ja sen progressiivisuus on herättänyt keskustelua. Tässä ketjussa näkökulmia asiaan sekä @Demarit kantoihin verotuksen sekä kuntien rahoituksen kehittämisestä. 1/9 — Lauri Finér (@LauriFinest) May 21, 2021

SDP ei Finérin mukaan SDP on korostanut sitä, että erilaisten veropohjan aukkojen vuoksi Suomessa verotus ei ole kokonaisuutena progressiivista.

”Suurilla pääomatuloilla verotus voi jäädä joissain tilanteissa kymmeniä prosentteja alemmaksi kuin vastaavilla palkkatuloilla.

Sitä voi pitää epäoikeudenmukaisena, sillä oikeudenmukainen verotus ymmärretään yleensä niin, että samasta tulosta sekä varallisuudesta maksetaan saman verran tuloa ja suuremmasta enemmän”, Finér toteaa.

SDP lisäisi verotuksen progressiivisuutta erityisesti puuttumalla pääomatulojen epäkohtiin.

”Verovälttelyyn puuttuminen lisäisi myös kuntien verotuloja, kun tulonmuunto pääomatuloiksi vähenisi. Samoin kuntien yhteisöverotuotto kasvaisi, kun voitonsiirto verokeitaisiin vähenisi.”

Finérin mukaan on myös syytä myös pohtia sitä, miten muutoin kuntien veropohjaa voisi kehittää. Monissa kunnissa talous on huonolla tolalla eikä niillä ole kapean veropohjan vuoksi mahdollista kehittää toimintaansa verotuksen kautta, hän toteaa. Yhä useammat kunnat ovat siksi riippuvaisia valtion rahoituksesta, kun niiden työikäinen väestö on vähentynyt.

Kuntien pääomatulovero-osuus on Finérin mukaan yksi vaihtoehto, jolla suurituloisten osuus kuntien palvelujen rahoituksesta kasvaisi.