Aurinkosähkön pientuotanto jyrkässä kasvussa Suomessa

Vuoden 2016 jälkeen asennettu kapasiteetti on yli kymmenkertaistunut. Aurinkosähkön tuotantokapasiteetti kasvoi 45 prosenttia vuonna 2020.

Vuoden 2020 alustavat luvut perustuvat Energiaviraston sähkön jakeluverkonhaltijoilta keräämiin tietoihin.

Energiaviraston mukaan vuoden 2020 lopussa sähköverkkoon oli liitetty yhteensä noin 293 megawattia aurinkosähkön tuotantokapasiteettia, alustavan tiedon mukaan kapasiteetti kasvoi vuodessa 91 megawatilla.



Kokonaisuutena aurinkosähkön osuus verkkoon asennetusta tuotantokapasiteetista on vielä vähäinen.

Aurinkosähkön osuus verkkoon asennetusta sähkön tuotantokapasiteetista oli vuoden 2020 lopussa noin 1,6 prosenttia, kertoo energiavirasto. Ee vastasi Suomen sähkön kokonaistuotannosta noin 0,4 prosenttia. Viime vuoden yksittäisillä kesätunneilla aurinkosähkön osuus oli enimmillään kuitenkin noin 4 prosenttia hetkellisestä kokonaistuotannosta.

Sähköverkkoon liitetty aurinkosähkötuotanto koostuu lähes kokonaan alle 1 megawatin pientuotantolaitteistoista.

Verkkoon liitetty aurinkosähkön pientuotantokapasiteetti





*vuoden 2020 tiedot alustavia

Sähköverkkoon liitetyn sähkön pientuotannon (alle 1 MW yksiköt) kapasiteetti oli viime vuoden lopussa yhteensä noin 364 MW. Kokonaisuudessaan verkkoon liitetyn sähkön pientuotannon kapasiteetti kasvoi vuoden 2020 aikana 30 prosenttia. Sähkön pientuotanto vastaa hieman yli kahta prosenttia Suomen sähkön tuotantokapasiteetista.

Taulukko: Sähköverkkoon liitetty sähkön pientuotanto (alle 1 MW yksiköt) tuotantomuodoittain vuosien 2019 ja 2020 lopussa

Tuotantomuoto Nimellisteho MW*

2020 (alustava) Nimellisteho MW

2019 Muutos % Aurinko 288 197 +46 % Tuuli 12 14 -18 % Bio 12 13 -11 % Vesi 28 29 -5 % Diesel 22 23 -1 % Muut 1 2 -42 % Yhteensä 364 278 +30 %

Energiavirastolle on ilmoitettu 4,6 MW edestä yli 1 MW:a suurempia aurinkosähkölaitoksia. Lisäksi sähköverkkoon kytkemätöntä aurinkosähkökapasiteettia on arviolta yhteensä runsaat 20 MW, jotka on asennettu yli 50 000 pientaloon, erityisesti vapaa-ajan asuntoihin.

Aurinkopaneeleiden tuottamaa ylijäämäsähköä on mahdollista myydä, kun järjestelmä on kytketty sähköverkkoon. Silloin kun aurinkopaneelit tuottavat sähköä vähemmän kuin kulutetaan, puuttuva sähkö saadaan sähköverkosta. Vastaavasti kun aurinkopaneelit tuottavat sähköä enemmän kuin kulutetaan, ylimääräinen sähkö johdetaan sähköverkkoon.

Etuna tällaisessa järjestelmässä on, että verkkoon kytketty aurinkosähköjärjestelmä ei tarvitse sähkövarastona toimivia akkuja.

Sähköverkkoyhtiö Elenian mukaan aurinkopaneelijärjestelmät ovat pitkäikäisiä ja lähes huoltovapaita. Lisäksi teknologian kehitys on laskenut aurinkopaneeleiden hinnat sellaiselle tasolle, että yhä useampi voi korvata niillä osan sähkön kulutuksestaan.

Taloudellisesti mitoitettu aurinkosähköjärjestelmä kattaa keskimäärin noin viidenneksen kotitalouden tai vapaa-ajan asunnon kokonaiskulutuksesta, Elenia kertoo.

Kuluttajien tuottamaa sähköä ostavien sähkönmyyntiyhtiöiden vertail on mahdollista Energiaviraston ylläpitämällä Sähkön hinta -sivuilla.