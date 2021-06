Kyösti Kakkonen tankkaa Dovre Groupia – osake kiitänyt viikossa +20 prosenttia

Kuva: Kakkonen-Yhtiöt.

Sijoittaja ja yrittäjä Kyösti Kakkonen on lisännyt omistustaan kovassa kasvussa olevaan Dovre Groupiin.

Joensuu Kauppa ja Kone Oy on lisännyt omistustaan Dovre Groupissa. Yhtiön osuus Dovren osakkeista ja äänivallasta on noussut yli 10 prosentin. Joensuun Kauppa ja Kone on varainhoitoyhtiö, jonka Tokmannin peustamisesta tunnetuksi tullut Kyösti Kakkonen perusti vuonna 1984. Hän on myös sen toimitusjohtaja.

Kakkosen yhtiön liikevaihto oli vuonna 2020 yli 33 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos lähes 19 miljoonaa. Liikevaihto kasvoi rajusti edellisvuodesta, jolloin se oli 8,8 miljoonaa euroa.

Kakkonen omistaa nyt Dovre Groupin osakkeista ja äänivallasta yli 12 prosenttia Joensuun Kauppa ja Kone Oy:n sekä K22 Financen kautta.

Dovre Groupin osake on kivunnut viikossa 20 prosenttia. Kuluvan vuoden aikana yhtiön markkina-arvo on noussut peräti yli 170 prosenttia.

Dovre Group vuonna 1983 perustettu projektihenkilöstöä ja projektinhallinnan konsultointipalveluita tarjoava suomalainen pörssiyhtiö. Yhtiön suurimpia asiakkaita ovat energia-alan, erityisesti öljy- ja kaasualan toimijat. Konsernilla on toimipisteet Kanadassa, Norjassa, Singaporessa, Suomessa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii yli 700 henkilöä.

Kuluvan vuoden aikana vipua Dovren kurssinousulle antoivat sen tytäryhtiön kasvusuunnitelmat. Dovre Group kertoi toukokuun lopussa, että sen tytäryhtiö Suvic on käynnistänyt toukokuussa kolme merkittävää tuulipuistourakkaa.

Suvic Oy jatkaa kasvuaan aloittamalla Karhunnevankankaan, Puskakorven ja Merkkikallion tuulipuistoprojektit, jotka kaikki käynnistyivät toukokuussa.

Karhunnevankankaan tuulipuiston rakentaminen sisältää 33 tuulivoimalan perustuksen rakentamisen wpd Construction Finland Oy:lle. Puskakorven tuulipuistoon Suvic rakentaa avaimet käteen -toimituksena 16 tuulivoimalan infran sisältäen koko puiston tiet, nostokentät, perustukset, sähköaseman, päämuuntajat, sisäverkon sekä siirtolinjan maakaapeliyhteytenä.

Dovre antoi huhtikuun lopussa positiivisen tulosvaroituksen. Uuden ohjeistuksen mukaan yhtiö odottaa liikevaihdon vuonna 2021 olevan noin 110 miljoonaa ja liikevoiton yli 3,5 miljoonaa euroa (2,4). Viime vuonna liikevaihto oli 77 miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,4 miljoonaa euroa.

Aiemmin maaliskuun lopussa yhtiö oli odottanut 110 miljoonan euron liikevaihtoa ja yli kolmen miljoonan euron liikevoittoa.

Kyösti Kakkonen hallinnoi useiden yhtiöiden Kakkonen-konsernia, joka on syntynyt halpakauppatoimintaa harjoittavien yritysten ostoista ja kiinteistöhankinnoista. Konserni rakentaa ja vuokraa liiketiloja. Se sijoittaa liike- ja asuinkiinteistöihin, rahastoihin, pörssiosakkeisiin ja merkittävissä määrin yritysomistuksiin. Kakkonen-Yhtiöt Oy:n palveluksessa työskentelee Kyösti Kakkosen lisäksi hänen veli Kari Kakkosen sekä kuusi muuta henkilöä. Yhtiö tuottaa hallintopalveluja konserniyrityksille ja niiden omistusyhteysyrityksille.

Kakkonen-Yhtiöt Oy liikevaihto oli 51,3 miljoonaa euroa 2020. Liikevaihto nousi lähes 340 prosenttia edellisvuodesta. Tilikauden tulos oli 19,9 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti oli 44. Yhtiön omavaraisuusaste oli lähes 60 prosenttia.

Kakkonen-Yhtiön sijoituksia ovat esimerkiksi Nanocomp, Revenio Group, Valamis Group, Endomines, CapMan, Incap, Componenta, EAB Group, Enersense ja Dovre Group.