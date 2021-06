Sijoituskohteena metsä tarjoaa monia etuja.

Metsä sijoituskohteena on houkutteleva vaihtoehto, jossa vakaa tuotto yhdistyy selkeisiin markkinoihin ja hyvään puukauppaympäristöön. Metsä tarjoaa loistavia hajautusominaisuuksia asuntojen ja osakkeiden rinnalle.

Suomi on loistava paikka metsänomistajalle, sillä metsänkasvu paranee koko ajan. Samaan aikaan Suomen ilmasto vuodenaikoineen takaa sen, ettei hehtaarikaupalla metsää tuhoavat joukkotuholaiset ole ongelma.

”Metsien kysyntä on kova”, kertoo Metsänomistajien kehittämispäällikkö Harri Huupponen.

Metsä sijoituskohteena, kolme eri tapaa omistaa metsää

Huupponen kertoo, että metsää voi omistaa kolmella eri tavalla. Sijoitusrahastoista on tullut entistä merkittävämpi tekijä ja rahastot ostavat tällä hetkillä puolet metsistä.

Perinteisesti metsää on omistettu suoraan. Huupponen muistuttaa, että nykyään kaikki on ulkoistettavissa ja ammattilaisten tehtävänä on auttaa metsänomistajaa tekemään itselleen oikeat päätökset metsänhoitoon liittyen ja myös toimenpiteet kuten istutus, taimikonhoito, hakkuut ja puukauppa voidaan ulkoistaa. Osaamisen puute ei siis ole este suoralle metsäsijoitukselle, ja osaamista ja koulutusta on mahdollista hankkia, mikäli haluaa.

Huupponen kertoo, että metsän tuotto-odotuksena käytetään tyypillisesti 3-5 prosenttia, mutta muistuttaa, että metsän tuomaan tuottoon voi vaikuttaa. Suhdanteet ja puukaupan kilpailuttaminen vaikuttavat, ja merkittävä vaikutus tulee siitä, että tekeekö hoitotyöt itse vai ei.

Kolmas tapa omistaa metsää on yhteisomistus. ”Ne, joilla on jo metsää, voivat liittyä yhteismetsään. Yhteismetsää perustettaessa arviot liitettävien metsien arvosta tehdään samalla tavalla ja saman toimijan toimesta”, Huupponen kertoo.

Yhteismetsään metsänsä liittävä metsänomistaja saa liitettävän metsän arvoa vastaavan määrän yhteismetsäosuuksia. Yhteismetsä ostaa metsänhoidon palveluna ja jakaa ylijäämän osuuksien suhteessa.

”Monen ikääntyneemmän metsänomistajan on hankala hoitaa metsäänsä enää itse. Yhteismetsään liittyminen on helppo tapa ratkaista asia. Yhteismetsissä on muitakin etuja. Puun ostajat kiinnostuvat, kun tarjolla on entistä suurempi puukauppasopimus. Yhteisosuutta verotetaan 26,5 prosentin mukaan, eli vähemmän kuin suoraa metsäomistusta.”

Metsä sijoituskohteena, näin teet sijoituksen

Metsän arvo on puissa ja yleensä myytävästä kohteesta tehdään arvio. Tukkipuita sisältävä metsä on arvokkaampi kuin taimikkoa ja suoalueita sisältävä metsä ja metsä Etelä-Suomesta on kalliimpi kuin Pohjois-Suomesta.

Tilakauppaa selittäviä tekijöitä on paljon. Huupponen antaa esimerkin: ”Teollinen toimija kun rakentaa tehtaan niin se vaikuttaa paikalliseen kysyntävarmuuteen ja heijastuu välittömästi tilakauppaan”.

Käytännössä metsänosto lähtee liikkeelle nettipalstoilta. Metsätilat.fi on ikään kuin metsien Oikotie ja sinne voi halutessaan jättää myös oman hakuvahtinsa. Kyseisellä palstalla myynti-ilmoitukset ovat useimmiten kiinteistövälittäjien tekemiä, kun taas tori.fi-alustalta voi löytää metsänomistajien itsensä tekemiä ilmoituksia.

Huupponen muistuttaa, että metsässä puhutaan kiinteistökaupasta ja välittäjän tehtävänä on ottaa selvää kiinteistökauppaan vaikuttavista asioista. Näitä asioita on paljon. Huupponen antaa muutaman esimerkin selvitettävistä asioista: ”Metsälaki, elinympäristöt, tieoikeudet, metsästysoikeudet, rasitteet, kiinnitykset ja luonnonsuojelulaki.”

Asuntojen tapaan myös metsistä on mahdollista tehdä ostotoimeksianto välittäjän kanssa.

Siinä missä osaamisen puute ei muodostu esteeksi metsän ostamisesta haaveilevalle, voi tarvittava rahan määrä olla esteenä. Tarvitaan noin 100 000 euron panos, että talousmetsän ostamisessa olisi järkeä. Yhteismetsäosuuksiin taas pääsee realistisemmin kiinni ostamalla tila ja liittämällä tila olemassa olevaan yhteismetsään kiinni.

”Kovin pienet metsät eivät puunostajia houkuttele”, Huupponen muistuttaa.

Velkarahaa toki metsissä käytetään, mutta tarvittava alkupanos tarkoittaa käytännössä sitä, että moni voi harkita metsärahastoakin omaksi metsäsijoituksekseen. ”Toki oma metsätila on selkeämpi ja konkreettisempi sijoitus päätöksenteon kannalta”, Huupponen kuvaa.

Metsä tarjoaa muutakin kuin rahallista tuottoa

Metsien kysyntä on nyt kovaa ja taloudellisesta tuotosta on tullut metsänomistajille entistä tärkeämpää. Siltikin myös luontoarvoista pidetään entistäkin parempaa huolta.

”Pitää tehdä uusi metsä hakatun tilalle, metsiä hakataan vähemmän kuin mitä niitä kasvaa, puuston määrä kasvaa, lahopuuksi jätettyjen puiden määrä kasvaa, monimuotoisuutta varjellaan ja vapaaehtoisesti rauhoituksen piiriin siirrettyjä alueita on entistä enemmän”, Huupponen luettelee.

Huupponen näkee Suomen metsänhoidon mallimaana, eikä siksi perusta Keski-Euroopasta tuleviin näkemyksiin siitä miten metsiä tulisi hoitaa. Toisaalta Euroopan Unioni ja päästökauppa voi tuoda myös uusia mahdollisuuksia.

”Metsänomistaja voi jo nyt saada rahaa siitä, että lisää metsänsä hiilinielua.”