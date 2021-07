Pihlajalinna ostaa pois kilpailua ja petraa asemiaan kasvukeskuksissa

Pihlajalinna ostaa heikosti kannattavan Pohjola Sairaalan. Se parantaa Pihlajalinnan asemia tiukassa terveyspalveluiden kilpailutilanteessa.

Sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavaan Pihlajalinna-konserniin kuuluva Pihlajalinna Terveys Oy on sopinut ostavansa Pohjola Sairaala Oy:n koko osakekannan sen nykyiseltä omistajalta Pohjola Vakuutus Oy:ltä. Nettovelaton käteisenä maksettava kauppahinta on 31,8 miljoonaa euroa.

Kaupan yhteydessä Pihlajalinna tulee allekirjoittamaan myös uuden viisivuotisen palvelusopimuksen Pohjola Vakuutuksen kanssa.

Pihlajalinna on jo aiemmin toiminut Pohjola Vakuutuksen yhteistyökumppanina valtakunnallisessa monituottajamallissa. Kaupan yhteydessä allekirjoitettava palvelusopimus kattaa laajasti myös muita terveyspalveluita kuin kaupan kohteena olevan yhtiön palvelut.

Toimitusjohtaja Joni Aaltonen näkee Pohjola Sairaalan hankinnan vahvistavan Pihlajalinnan kilpailukykyä sekä julkisessa että yksityisessä terveyspalvelumarkkinassa:

”Pihlajalinnan kasvustrategian mukaisesti tavoittelemme toimipisteverkoston ja erikoissairaanhoidon palveluvalikoiman laajentamista kaikissa maakunnissa ja erityisesti väestötiheillä alueilla. Pohjola Sairaalalla on modernit toimipisteet Suomen suurimmissa kaupungeissa sekä huippulaadukas leikkaustoiminnan prosessi”, Aaltonen kertoo.

Aaltosen mukaan terveyshyötyä tuottavat hoitoketjut liikuntapalveluineen sekä digitaaliset palvelut ja sairauksien ennaltaehkäisy ovat edelleen yhtiön kehittämistyön keskiössä.

”Koronaepidemia on vaikuttanut jonkin verran yhtiön viime vuoden ja alkuvuoden toiminnan volyymiin sekä tulokseen. Meillä on olemassa yksityiskohtainen suunnitelma toiminnan ja palveluvalikoiman laajentamiseksi sekä kannattavuuden parantamiseksi. Synergiat toiminnan yhdistämisestä, erityisesti tiloista ja koneiden ja laitteiden uudelleenrahoittamisesta, sekä volyymien kasvu ja kapasiteetin lisäys ovat tässä avainasemassa”, Aaltonen valottaa tulevaa.

Pohjola Sairaala on ortopediaan eli tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja tapaturmien hoitoon erikoistunut sairaalaketju, joka on perustettu 2013. Yhtiön liikevaihto oli 59 miljoonaa euroa vuonna 2020 ja 74 miljoonaa euroa vuonna 2019. Yhtiön suurin asiakas on Pohjola Vakuutus Oy.

Pohjola Sairaala toimii viidellä yliopistosairaalapaikkakunnalla: Helsingissä, Tampereella, Turussa, Oulussa ja Kuopiossa. Yhtiön palveluksessa on noin 270 henkilöä ja yli 300 ammatinharjoittajaa.

”Uskomme, että Pohjola Sairaalan toimintaa voidaan jatkossa kehittää entistä paremmin osana alan merkittävää suomalaista toimijaa. Lisäksi nyt solmittavan yhteistyön myötä Pohjola Vakuutus pystyy jatkossakin tarjoamaan terveysvakuutusasiakkailleen laadukkaat ja entistäkin kattavammat terveydenhoidon palvelut laajan kumppaniverkostonsa kautta”, Pohjola Vakuutuksen toimitusjohtaja Olli Lehtilä sanoo.

Yrityskauppajärjestelystä tehdään ilmoitus Kilpailu- ja kuluttajavirastolle. Kaupan täytäntöönpano on Kilpailu- ja kuluttajaviraston käsittelyn jälkeen, ja sen arvioitu ajankohta on vuodenvaihde 2021–2022. Siksi kaupalla ei ole vaikutusta Pihlajalinnan kuluvan vuoden näkymiin.

Inderesin analyytikko Thomas Westerholm kertoo artikkelissaan, että Pohjola Sairaan toiminta on ollut heikosti kannattavaa, ja 2020 heikolla liikevaihdolla yhtiö teki noin 10 miljoonan euron liiketappion.

Westerholmin mukaan Pihlajalinna sai Pohjola Sairaalan kohtuullisella hinnalla.

”Mielestämme kaupan arvostus on maltillinen, kun huomioidaan kaupan tarjoama merkittävä synergiapotentiaali. Pohjola Sairaalan 2020 liikevaihto vastaa noin 12 % Pihlajalinnan vuoden 2020 liikevaihdosta (509 MEUR).”

Analyytikon mukaan kauppa täydentää Pihlajalinnan integroitua hoitoketjua. Se tuo myös pääsyn Pohjolan vakuutusyhtiön asiakkaisiin mahdollistaen synergioiden luomisen yritysjärjestelystä.

”Suhtaudumme alustavasti järjestelyyn positiivisesti, sillä näemme sen parantavan Pihlajalinnan kilpailuasemaa ja tarjoavan lisää eväitä kasvun kiihdyttämiseksi”, Westerholm toteaa.

Inderesin suositus Pihlajalinnan osakkeelle on lisää ja osakkeen tavoitehinta on 12,5 euroa.