Sampo ylsi odotuksia kovempaan tulokseen ja nojaa entistä enemmän vahinkovakuuttamiseen

Toisen vuosineljänneksen tulosraportti osoittaa, että vahinkovakuuttaminen on yhä selvemmin finanssikonsernin kivijalka.

Finanssikonsernin vuosi on edennyt vahvasti. Jo ensimmäisellä vuosineljännekselle tulos ennen veroja nousi 632 miljoonaan euroon viime vuoden 162 miljoonasta eurosta. Tuloskehitys ylitti odotukset, sillä analyytikoiden konsensusodotuksena oli 542 miljoonan euron tulos ennen veroja.

Sampo julkisti tänään huhti-kesäkuun tulosraportin, joka osoitti odotuksia vahvemman tekemisen jatkuneen toisellakin vuosineljänneksellä.

Tulos ennen veroja nousi 710 miljoonaan euroon viime vuoden 407 miljoonasta eurosta, kun analyytikoiden konsensusennuste oli vain 655 miljoonaa euroa. Tuloksesta iso syntyi vahinkovakuutusyhtiö Ifistä, joka teki toisella vuosineljänneksellä 309 miljoonan euron tuloksen ennen veroja.

Toiminnallinen tulos eli underwriting-tulos kasvoi 24 prosenttia vuodentakaisesta ja oli 341 miljoonaa euroa. Hastings-kauppa huomioiden, mutta koronapandemian vaikutukset Ifiin ja Topdanmarkiin pois lukien konsernin underwriting-tulos kasvoi 6 prosenttia.

Vahinkovakuuttamisen hinnoittelutyö tuottaa hedelmää

Ifin tulos oli 309 miljoonaa euroa toisella vuosineljänneksellä ja underwriting-tulos kasvoi 8 prosenttia 230 miljoonaan euroon. Bruttomaksutulo kasvoi 7,2 prosenttia valuuttakurssimuutokset huomioiden.

Ifin yhdistetty kulusuhde säilyi vakaana ja oli 80,7 prosenttia, kun vuosi sitten se oli 80,5 prosenttia. Koronaviruspandemian vaikutus aleni 3 prosenttiyksikköön vuodentakaisesta 4 prosenttiyksiköstä. Raportoitu riskisuhde parani 0,4 prosenttiyksikköä ja 1,4 prosenttiyksikköä ilman koronan vaikutusta.

Hastingsin voimassa olevien vakuutussopimusten määrä säilyi vakaana 3,1 miljoonassa kappaleessa toisella vuosineljänneksellä yhtiön kurinalaisen hinnoittelun seurauksena. Ison-Britannian moottoriajoneuvomarkkinoilla näkyi merkkejä tilanteen vakautumisesta erityisesti vuosineljänneksen lopulle tultaessa. Hastingsin toisen vuosineljänneksen tulos ennen veroja oli 38 miljoonaa euroa.

Sammolle kirjattiin Nordean toisen vuosineljänneksen tuloksesta 146 miljoonan euron (48) osuus, kun vuosi sitten se oli 48 miljoonaa euroa.

162 miljoonan Nordea-osakkeen myynnistä kirjattiin 93 miljoonan euron suuruinen positiivinen kirjanpitovaikutus Omistusyhteisösegmentin tulokseen.

Mandatumin toisen vuosineljänneksen tulos ennen veroja nousi viime vuoden 55 miljoonasta eurosta 65 miljoonaan euroon.

”Sampo-konsernin liiketoiminnot ylsivät vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla poikkeuksetta vahvaan tulokseen”, kertoo konsernijohtaja Torbjörn Magnusson.

Magnusson haluaa nostaa erityisesti esille vahinkovakuutusliiketoiminnan, jonka toiminnallinen tulos nousi 12 prosenttia viime vuodesta.

Vahinkovakuutusliiketoiminnassa huomionarvoista on Magnussonin mukaan Ifin hyvä suoritus. Toisella vuosineljänneksellä sen maksutulo kasvoi 7,2 prosenttia kiintein valuuttakurssein ja riskisuhde parani 1,5 prosenttiyksikköä vuoden takaisesta, kun koronaviruspandemian vaikutus jätetään huomiotta.

”If on tehnyt viime vuosina määrätietoista työtä hinnoittelussaan liiketoimintansa vähemmän kannattavilla alueilla, varsinkin tietyissä osissa Suurasiakkaat- ja Yritysasiakkaat-liiketoimintoja, ja nyt tämä työ tuottaa tulosta korkeampina katteina. Henkilöasiakkaat-liiketoiminnassa on keskitytty saamaan hyötyjä digitaalisista järjestelmistä, joihin on investoitu edellisen vuosikymmenen aikana mittavia summia.”

Sampo etenee Hastings-integraatiossa hyvää vauhtia. Magnussonin mukaan vuoden alkupuoliskolla konserni tunnisti parhaiden käytäntöjen vaihdosta Ifin kanssa koituvan vuositasolla kustannushyötyjä 30 miljoonaa euroa ja pääoman käytön tehostamisen tuovan toiset 15 miljoonaa euroa.

”Yhdessä nämä muodostavat yli 30 prosenttia Hastingsin tuloksien keskiarvosta ennen veroja vuosina 2018–2020, ja arviomme mukaan ne ylittävät yrityksen osakkeista maksamamme preemion. Kun huomioidaan vielä kyseisestä yhtiöstä maksamamme houkutteleva hinta, uskon että tästä syntyy vankka pohja, jolle tuottaa jatkossa merkittävää lisäarvoa hyödyntäen Hastingsin johtavaa asemaa Ison-Britannian digitaalisilla vahinkovakuutusmarkkinoilla”, Hastings toteaa.

Keskittyminen yhä vahvemmin vahinkovakuuttamiseen

Toukokuussa Sampo eteni jälleen tavoitteessaan keskittyä entistä vahvemmin vahinkovakuutustoimintaan.

Sampo myi 162 miljoonaa Nordean osaketta ja sen myötä omistusosuus yhtiössä laski 11,9 prosenttiin.

”Sampo on edelleen Nordean ylivoimaisesti suurin omistaja, joten olen ilolla seurannut pankin erinomaista kehitystä ja uutisia, joiden mukaan EKP poistaa voitonjakoon liittyvät rajoitukset lokakuusta 2021 alkaen. Tästä huolimatta katson, että pitkällä aikavälillä paras arvonluontipotentiaali on vahinkovakuutustoiminnassa; olemme siten edelleen sitoutuneita vähentämään omistustamme Nordeasta merkittävästi syyskuuhun 2022 mennessä”, konsernijohtaja linjaa.

Taseen vahvistuessa Nordea-osakkeiden myynnin myötä Sampo aikoo hyödyntää myynnistä saatuja varoja vahinkovakuutusliiketoimintaa täydentäviin yritysostoihin tai jakaa ne osakkeenomistajille, Magnusson toteaa. Tämän finanssikonserni kertoi jo helmikuussa 2021 järjestetyssä pääomamarkkinapäivässä.

Sampo odottaa vakuutusliiketoimintojen raportoivan hyvän toiminnallisen tuloksen vuonna 2021, mutta niiden markkinaehtoiset tulokset varsinkin henkivakuutustoiminnassa ovat vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen.