Monialayritys Aspo antoi positiivisen tulosvaroituksen – teollisuuden suhdanteet siivittävät kuljetusvolyymeja

Aspo tarkentaa vuoden 2021 tulosohjeistustaan ja antaa ennakkotietoa ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoitostaan.

Monialakonserni Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin B-to-B-asiakkaisiin. Yritysbrändien ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kauko tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon.

Aspo tarkentaa nyt koko vuodelle 2021 annettua tulosohjeistustaan toisen vuosipuoliskon alun markkinakehityksen ja liiketoimintojen tarkentuneiden loppuvuoden markkina- ja kysyntänäkymien johdosta.

Uuden ohjeistuksen mukaan Aspon liikevoitto on noin 30–36 miljoonaa euroa vuonna 2021. Viime vuonna liikevoitto oli 19,3 miljoonaa euroa.

Aiemmin 11.2. Aspo li arvioinut, että sen liikevoitto on vuonna 2021 korkeampi kuin vuonna 2020.

Yhtiön mukaan ohjeistuksen tarkennuksen taustalla on teollisuuden kysynnän kasvu, mikä on edelleen vahvistanut varustamoyhtiö ESL Shippingin liiketoimintaympäristöä ja kasvattanut kuljetusvolyymeja erityisesti teräs- ja metsäteollisuuden asiakkuuksissa. Myös Telkon tuloskehitys on jatkunut ennakoitua selvästi vahvempana ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Aspon liikevoitto ensimmäisen puolen vuoden ajalta on yhtiön historian korkein 17,5 miljoonaa euroa. Vuosi sitten vastaava lukema oli 8,1 miljoonaa euroa.

Koronavuonna 2020 ESL:n tulos romahti koronapandemian aiheuttaman kysynnän supistumisen vuoksi 7,6 miljoonaan kääntyäkseen takaisin nousuun viime vuoden neloskvartaalista lähtien. Varustamon liikevoitto oli tuolloin 4,8 miljoonaa ja edelleen tämän vuoden ykköskvartaalilla vahva 4,5 miljoonaa euroa – huolimatta talvikaudesta ja keskivaikeasta jäätalvesta.

Aspon vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen tulos oli vahva, vaikka koronakriisi vaikutti yhä osaan sen liiketoiminnoista toimintaedellytyksiä heikentävästi. Konsernin liikevoitto kohosi ensimmäisellä neljänneksellä ennätystasolle 7,9 miljoonaan euroon edellisvuoden 4,0 miljoonasta eurosta.

Konsernin toimitusjohtajan Aki Osasen mukaan Liikevoiton merkittävä kasvu oli seurausta Telkon voimakkaasti parantuneesta kannattavuudesta, ja lisäksi myös ESL Shipping ylsi kaikkien aikojen parhaaseen ensimmäisen neljänneksen tulokseensa.

Konsernin markkinatilanne parani edelleen ensimmäisen neljänneksen aikana.

”Kansainvälisten markkinoiden nopea elpyminen on nostanut raaka-aineiden hintoja poikkeuksellisen nopeasti ja aiheuttanut jopa saatavuusongelmia. Aspolle tärkeät laivarahtihinnat ovat kohentuneet, ja erityisesti suurimman laivaluokan rahtihinnat ovat parantuneet hyvälle tasolle. Tulevaa hintakehitystä ja raaka-aineiden saatavuutta on kuitenkin vielä tällä hetkellä haastavaa ennustaa syksyn ja loppuvuoden osalta”, Ojanen kertoi toukokuun alussa.

Vaikka markkinoiden toipuminen onkin jo alkanut, näkyvät koronapandemian vaikutukset yhä voimakkaasti monissa toimintamaissa.

”Ensimmäisellä neljänneksellä liikkumisrajoitukset lisääntyivät erityisesti Baltian ja Suomen markkinoilla. Skandinaviassa tilanne on säilynyt pitkälti entisellään. Venäjällä ja itämarkkinoilla on tapahtunut rajoitteiden ja sulkujen purkua. Itämarkkinoilla onnistuimme hyvin kannattavuuden parantuessa markkina-alueella entisestään. Itämarkkinat ovat Aspolle myös jatkossa strategisesti tärkeä markkina-alue ja orgaanisen kasvun lähde” Ojanen toteaa.

Aspo tavoittelee nykyrakenteella 6,0 prosentin liikevoittoa, keskimäärin yli 20 prosentin oman pääoman tuottoa sekä enintään 130 prosentin nettovelkaantumisastetta. Aspo pyrkii saavuttamaan asettamansa taloudelliset tavoitteet vuonna 2023.



Aspo julkaisee puolivuosikatsauksensa 1.1.-30.6.2021 keskiviikkona 11.8.2021.