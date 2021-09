Huippuanalyytikko: PayPal hankki kovat kasvumahdollisuudet uusimmalla yrityskaupallaan

Viiden tähden analyytikko antaa teknoyhtiö PayPalille ostosuosituksen. PayPal hankki tuoreella yrityskaupalla roppakaupalla uutta kasvupotentiaalia.

PayPal Holdings ylläpitää Internetissä käytettävää maksujenvälitysjärjestelmää, joka on tarkoitettu korvaamaan perinteisiä maksumenetelmiä. Se on suosittu maksutapa verkkokaupoissa ja sitä käytetään myös lahjoitusten vastaanottamisessa.

PayPalilla maksaminen tapahtuu siten, että rahaa siirretään toisen käyttäjän tilille sähköpostiosoitteen perusteella. PayPal-maksu saapuu toiselle käyttäjälle välittömästi, joten se sopii mainiosti nimenomaan verkko-ostoksiin. Siirtääkseen rahaa Paypalin välityksellä tulee käyttäjän rekisteröidä Paypal-tili ja yhdistää tiliin luottokortti, josta rahaa siirretään.

Amerikkalaisyhtiö tekee tuloksensa järjestelmänsä kautta tapahtuvista rahasiirroista. Ostosten maksaminen PayPalin kautta on aina ilmaista, mutta maksujen vastaanottamisesta yhtiö perii maksun.

PayPalista on tullut vallitseva verkkokaupan ratkaisu, ja se rakentaa alustaa myös henkilöiden sekä yritysten välisiin maksuihin. Yhtiö alkoi tarjota mahdollisuuden myös kryptovaluuttojen ostamiseen ja myymiseen viime vuoden lokakuussa. Käyttäjät voivat myös seurata kryptojen hintakehitystä reaaliajassa sekä hyödyntää kryptojen opetusmateriaaleja.

PayPal on kasvanut vauhdilla. Vuonna 2017 yhtiön liikevaihto oli 13 miljardia dollaria, mutta vuonna 2020 jo yli 21 miljardia dollaria. Myös tuloskehitys on ollut jatkuvasti nousujohteinen. Viime vuonna yhtiö teki 4,2 miljardin dollarin tuloksen.

Kasvu on tietenkin myös heijastunut PayPalin osakkeen arvostustasoon. Kuluvan vuoden 3,5 dollarin osakekohtaisen tuloksen konsensusennusteella PayPalin P/E-kerroin on 79x.

Kasvua on luvassa jatkossakin.

PayPal Holdings kertoi vastikään ostaneensa japanilaisen teknologiayhtiö Paidyn. PayPal maksoi kaupasta 2,7 miljardia dollaria. Kaupan on tarkoitus toteutua kokonaisuudessaan vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä.

Paidyn osto avaa PayPalille aivan uusia mahdollisuuksia.

Paidy on niin sanottu buy now, pay later -palvelualusta eli BNPL. Se on maksupalvelu verkkokaupoille, joissa kuluttajat voivat ostaa tuotteen välittömästi ja maksaa sen myöhemmin. Paidy toimii ostajan ja verkkokaupan välissä hyödyntäen koneoppimista. Se arvioi ostajan luottokelpoisuuden, kun ostaja tekee ostoksen ja hoitaa transaktiot hetkessä taaten maksut verkkokaupalle.

Lisäksi ostajat voivat tehdä useita ostoksia niin, että kaikista ostoksista tulee vain yksi koontilasku kuukausittain.

Japani on maailman kolmanneksi suurin verkkokauppamarkkina, joten Paidyn osto tarjoaa PayPalille mahdollisuuden markkinaosuuden kasvattamiseen. Tärkeintä on kuitenkin se, että Paidyn ansioista PayPal pystyy tarjoamaan verkkokaupoille maksupalvelun, joka on vaihtoehto luottokorteille.

Näistä syistä Bank of American analyytikko Jason Kupferberg antaa PayPal Holdingsille ostosuosituksen. Kupferbergin mukaan Paidyn osto lisää PayPalin kasvumahdollisuuksia Japanissa sekä BNPL-markkinoilla.

Kupferberg antaa osakkeelle 323 dollarin tavoitehinnan.

Kupferbergin arvioilla on painoarvoa. Sijoitussivusto TipRanks arvioi Kupferbergin sijalle 216 yhteensä yli 7000 analyytikon joukosta. Hänen sijoitustensa keskimääräinen vuosituotto on ollut 16,6 prosenttia.

