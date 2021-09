Warren Buffettin sijoitusyhtiö Berkshire Hathaway on ollut loistava sijoitus

Warren Buffettin johtama sijoitusyhtiö on tarjonnut sijoittajille paitsi laajan osakehajautuksen myös muhkeaa ylituottoa.

Berkshire Hathaway on sijoitusyhtiö, jossa legendaarinen sijoittaja Warren Buffet on yhtiön yksi pääomistajista, toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja.

Yhtiö on ollut pitkän aikavälin menestystarina.

Viimeisen 20 vuoden aikana sijoitusyhtiö on tuottanut sijoittajilleen lähes 510 prosentin tuoton, keskimäärin lähes 9,5 prosenttia vuodessa. Sitä voi pitää onnistumisena siitäkin huolimatta, että USA:n osakemarkkinat ovat muutoinkin nousseet paljon. Samalla ajanjaksolla esimerkiksi S&P 500 -indeksin keskimääräinen vuosituotto on ollut 7,2 prosenttia, siis selvästi vähemmän kuin Berkshire Hathawayn tuotto.

Paitsi että yhtiö on tuottanut upeasti, on se tarjonnut samalla myös sijoittajille helpon osakehajautuksen kymmeniin amerikkalaisosakkeisiin.

Berkshire Hathaway omistaa valtavia osuuksia American Expressistä, Coca-Colasta ja muista suurimmista amerikkalaisista pörssiyhtiöstä.

Enemmän painoa tekno-osakkeisiin

Warren Buffettin ja Berkshire Hathawayn sijoitusfilosofia on kuitenkin muuttunut viime vuosina.

Sijoitussivusto Investor’s Business Daily kertoo, että Berkshiren sijoitusjohtajien Todd Combsin ja Ted Weschlerin aikana Berkshire Hathaway on panostanut yhä enemmän teknologiaosakkeisiin. Se on hankkinut suuria omistuksia Applessa, brasilialaisessa maksuyhtiössä StoneCossa ja pilvipohjaisia tietovarastoratkaisuja tarjoavassa Snowflakessa. Lisäksi Berkshire on ottanut osuuden Amazonista.

Berkshire Hathaway on ostanut vuoden 2021 toisella vuosineljänneksellä 11 miljoonaa The Kroger Companyn osaketta. Osakepotti on noin 8,3 prosenttia koko yhtiön osakekannasta.

Kroger on amerikkalainen päivittäistavaroiden vähittäiskauppayritys, jonka osake noteerataan New Yorkin pörssissä. Yhtiön perusti Bernard Kroger vuonna 1883 Ohion osavaltion Cincinnatissa, jossa yrityksen pääkonttori yhä sijaitsee.

Liikevaihdoltaan Kroger oli vuonna 2019 Yhdysvaltain suurin supermarketketju, toiseksi suurin vähittäiskauppayritys Walmartin jälkeen ja 23:nneksi suurin yritys. Krogerilla on suoraan tai tytäryhtiöidensä kautta hallussaan yli 2 700 myymälää.

Berkshire Hathaway ostaa omia osakkeitaan

Aiemmin Berkshire on vältellyt omien osakkeiden ostoja, mutta nyt se tekee sitä isoilla panoksilla.

Berkshire Hathaway paljasti viimeisimmässä tulosraportissaan, että se hankkinut kuudella miljardilla dollarilla omia osakkeitaan kuluvan vuoden toisella vuosineljänneksellä. Investor’s Business Dailyn mukaan yhtiö osti lisäksi 6,6 miljardia dollarilla osakkeitaan kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja ennätykselliset 27,4 miljardia dollaria takaisinostoja viime vuonna.

Vaikka Buffett on aiemmin ollut haluton tuhlaamaan varoja omien osakkeiden ostoihin, hän selitti mielenmuutostaan viimeisimmässä vuotuisessa kirjeessään osakkeenomistajille.

”Prosessi tarjoaa sijoittajille yksinkertaisen tavan omistaa jatkuvasti kasvavaa osaa poikkeuksellisista yrityksistä”, Buffett totesi.

Berkshire Hathawayn osakekohtainen tulos nousi 29 prosenttia toisella neljänneksellä 2,9 dollariin. Se ylitti selvästi analyytikoiden konsensusodotuksen 2,5 dollaria. Monialakonsernin kokonaisliiketulos oli viime neljänneksellä 69 miljardia dollaria, mikä oli myös enemmän kuin analyytikot odottivat.

Berkshiren osakeomistukset tuottivat 6,8 prosenttia huhti-kesäkuussa.

Yritys kuitenkin korostaa, että voitot ja tappiot tietyllä vuosineljänneksellä ovat ”yleensä merkityksettömiä”. Tämä sopii Buffettin pidemmän aikavälin sijoitusfilosofiaan.

Berkshiren käteisvarannot ovat yhä suuret, peräti 144 miljardia dollaria. Suuri sotakassa on herättänyt epäilyjä, että Berkshire olisi suunnittelemassa jotain isoa yritysostoa. Toistaiseksi yhtiö on kuitenkin malttanut istua rahakasan päällä.

Berkshiren kuluvan vuoden konsensuksen mukaisella tulosennusteella laskettu EV/Ebitda-kerroin on 13,6x, mikä on hieman korkeampi kuin vuosina 2018-2020 keskimäärin. Myös taseperusteinen P/B-kerroin 1,55x, ylittää viime vuosien keskimääräisen tason.

