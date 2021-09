Piensijoittajilla riittää uskoa Tallinkin tuloskäänteeseen

Tallink on kärsinyt pahasti koronarajoituksista. Nyt yhtiön liikevaihto on kasvussa ja sijoittajilta se sai yli 30 miljoonaa lisää pääomaa.

Tallink on matkustajarajoitusten vuoksi ollut yksi Helsingin pörssin kovimpia koronaiskun saajia. Heinäkuun lopussa julkaistu huhti-kesäkuun tulosraportti näyttää kuitenkin valon pilkahduksen liikevaihdossa, vaikkakin yhtiöön vaikuttivat edelleen koronaviruspandemian aiheuttamat matkustusrajoitukset.

Vuoden 2021 toisella vuosineljänneksellä Tallink-konserni kuljetti yhteensä 427 767 matkustajaa, mikä on 10,2 prosenttia enemmän kuin viime vuoden toisella neljänneksellä. Kuljetettujen rahtiyksikköjen määrä kasvoi 6 prosenttia ja henkilöautojen määrä 22,7 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Konsernin liikevaihto kasvoi 32,5 prosenttia eli 21,1 miljoonaa euroa vuoden 2021 toisella vuosineljänneksellä vuoden 2020 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli näin ollen 86 miljoonaa euroa.

Tulos ennen korkoja, veroja ja poistoja toisella vuosineljänneksellä oli 4,4 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin se oli 2,4 miljoonaa euroa. Raportointikauden tappio oli 24,3 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin tappio oli 27,4 miljoonaa.

Tallink-konserni ilmoitti perjantaina julkisen osakeannin tuloksista. Uusien osakkeiden merkintäaika alkoi 18.8.2021 ja päättyi 1.9.2021. Yhtiön hallintoneuvoksen päätöksen mukaisesti sijoittajille allokoidaan yhteensä yli 73,7 miljoonaa yhtiön uutta osaketta.

Osakeannin ansiosta yhtiön osakepääoma nousi 34,6 miljoonaa euroa ja yhtiö sai yli 4500 uutta osakkeenomistajaa.

Julkinen osakeanti oli ennen kaikkea suunnattu olemassa oleville noin 30 000 osakkeenomistajalle, mutta myös uudet osakkeenomistajat pystyivät osallistumaan merkintään.

Osana uusien osakkeiden merkintää, yhtiö tarjosi noin 67 miljoonaa uutta osaketta, 0,47 euron hintaan per uusi osake. Osakkeiden ylimerkinnän yhteydessä yhtiö suunnitteli nostavansa yhtiön osakepääomaa 31,5 miljoonalla eurolla.

Kaikkiaan 12 020 sijoittajaa merkitsi yhteensä lähes 206 miljoonaa uutta osaketta, toisin sanoen osakeanti ylimerkittiin 3,1 kertaa. Siksi yhtiö päätti käyttää oikeuttaan lisätä osakkeiden määrää kymmenellä prosentilla eli 73,7 miljoonaan osakkeeseen.

”On todella hienoa, että sijoittajat olivat erittäin kiinnostuneita uusien Tallinkin osakkeiden merkitsemisestä. Kiinnostus osakkeista on vahva merkki sijoittajien luottamuksesta yritykseemme ja sen tulevaisuuteen, ja olemme siitä todella kiitollisia. Tallink on selvinnyt hyvin pandemia-ajan jatkuvista haasteista, pitänyt hyvää huolta sijoittajien varoista ja omistautunut yhtiön jatkuvalle kehittämiselle voidakseen vastata sijoittajiemme odotuksiin pandemian jälkeen”, kommentoi Tallink-konsernin toimitusjohtaja Paavo Nõgene.

Osakeannin tulosten julkistamisen jälkeen yhtiöllä on lähes 34 000 osakkeenomistajaa.

Tallink-konserni on yksi pohjoisen Itämeren alueen suurimmista matkustaja- ja rahtiliikennevarustamoista. Yrityksellä on yhteensä 15 alusta ja se liikennöi Tallink- ja Silja Line -brändeillä useilla reiteillä. Tallink-konserni työllistää noin 4 000 henkilöä Suomessa, Virossa, Ruotsissa, Latviassa, Venäjällä ja Saksassa. Vuonna 2020, COVID-19 pandemian aikana, yhtiö kuljetti 3,7 miljoonaa matkustajaa ja lähes 360 000 rahtiyksikköä. AS Tallink Grupp on listattu Tallinnan ja Helsingin pörssissä.