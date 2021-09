Ylimääräinen osakesäästötili voi johtaa tuhansien eurojen verorangaistukseen

Osakesijoittajalla saa olla vain yksi osakesäästötili. Vahingossa avattu ylimääräinen tili voi johtaa mittaviin veroseuraamuksiin.

Helsingin Sanomat kertoi tällä viikolla aloittelevasta piensijoittajasta, joka avasi vahingossa kaksi osakesäästötiliä ja hänelle on sen vuoksi tulossa tuhansien eurojen rangaistus. Piensijoittaja avasi viime vuoden helmi–maaliskuun vaihteessa osakesäästötilin ensin Nordnetiin ja alle viikon päästä Nordeaan.

Yhdellä sijoittajalla saa kuitenkin lain mukaan olla vain yksi osakesäästötili.

Osakesäästötili mahdollistaa pörssiosakkeiden ostamisen ja myymisen niin, ettei arvopapereiden yksittäisistä myynneistä tarvitse maksaa veroa. Osakesäästötilin tuotto verotetaan vasta silloin, kun tililtä nostetaan rahaa. Osakesäästötilin avaaminen tuli mahdolliseksi vuoden 2020 alussa.

Verohallinto kertoo Twitterissä, että se on määrännyt 200:lle henkilölle veronkorotusta kahden osakesäästötilin avaamisesta 2020. Veronkorotus pitää määrätä, jos henkilöllä on useampi kuin yksi osakesäästötili. Veron määrä on 10 euroa päivässä kutakin tiliä kohden.

Jos ylimääräinen osakesäästötili avautuu vasta kuukausien tai jopa yli vuoden kuluttua veroilmoitusten valmistumisen jälkeen, saattaa veronkorotus nousta tuhansiin euroihin. Verohallinto määräsi Helsingin Sanomien mainitsemalle kaksi osakesäästötiliä avanneelle piensijoittajalla viime vuodelta yhteensä lähes 6 100 euron veronkorotuksen.

Verohallinto kertoo, että julkisuuden tietojen mukaan osa on avannut kaksi osakesäästötiliä erehdyksessä tai epähuomiossa, eikä toisella tilillä välttämättä ole ollut rahaa tai arvopapereita.

Jos toisen tilin on avannut epähuomiossa, veronkorotuksesta voi hakea vapautusta, Verohallinto muistuttaa. Vapautusta voi hakea OmaVerossa tai lomakkeella sen jälkeen, jos vuoden 2020 verotus on päättynyt. Vapautus myönnetään tapauskohtaisesti, jos toisen tilin on avannut epähuomiossa ja vain yhdellä tilillä on ollut toimintaa.

”Jos toisella osakesäästötilillä ei ole ollut toimintaa, kannattaa veronkorotuksesta vapauttamista hakea. Automaattisesti veronkorotuksia ei kuitenkaan kaikilta poisteta. Molemmat tilit eivät ole saaneet olla käytössä, ja syy kahden tilin perustamiselle pitää olla erehdys tai väärinymmärrys”, johtava veroasiantuntija Raili Knuutinen kertoo.

Verohallinto kertoo lähettävänsä aiheesta kirjallisen toimintaohjeen henkilöille, joiden toisella osakesäästötilillä ei ole ollut toimintaa. Verohallinto ohjaa hakemaan verosta vapautusta sen jälkeen, kun vuoden 2020 verotus on päättynyt.

Vuoden 2020 mahdollinen jäännösvero eli mätky pitää kuitenkin maksaa, vaikka olisi hakenut verosta vapauttamista.

Verohallinto suosittaa pankeille ja muille rahoituslaitoksille, että niiden olisi hyvä osaltaan varmistaa, että asiakkaat eivät avaa useampaa kuin yhden osakesäästötilin.