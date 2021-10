Biolääkeyhtiön osake romahti – sisäpiiriläiset haistoivat tilaisuuden

Annovis Bion osake on kokenut kovia kesän jälkeen. Yhtiön sisäpiiriläiset näkivät siinä tilaisuuden ostaa yhtiön osakkeita isoilla siivuilla.

Annovis Bio on amerikkalainen kliinisen vaiheen biolääkeyritys, joka tutkii uusi hoitoja vaikeisiin neurologisiin sairauksiin. Yhtiön lääketutkimus keskittyy tällä hetkellä Alzheimerin tautiin ja Parkinsonin tautiin.

Yhtiön lääke ANVS401 on edennyt aktiivisiin kliinisiin tutkimuksiin. Kliininen tutkimus tarkoittaa ihmisillä tehtävää, yleensä lääkkeen tai muun hoitomuodon tehon ja turvallisuuden osoittamiseen tähtäävää kokeellista tutkimusta.

Alzheimerin tauti on aivoja rappeuttava etenevä muistisairaus, jonka ensimmäinen ja merkittävin oire on muistin heikentyminen. Erityisesti lähimuisti ja uuden oppiminen vaikeutuvat. Sairauden edetessä oirekuva laajenee. Parkinsonin tauti on puolestaan hitaasti etenevä liikehäiriösairaus, johon liittyy vapinan, yleisen liikkumisen hidastumisen ja lihasjäykkyyden lisäksi lukuisia muitakin oireita.

Molemmat sairaudet lisääntyvät väestön keskimääräisen eliniän noustessa.

Heinäkuussa Annovis Bion osakekurssi romahti ja on sen jälkeen laskenut yhteensä 75 prosenttia. Osakeromahdus tapahtui samaan aikaan kun ANVS401:n toisen vaiheen Alzheimerin taudin kliinisten tutkimusten tulokset julkaistiin. Ne osoittivat potilaissa 30 prosentin parannusta kongnitiivissa kyvyissä, mutta eivät osoittaneet tilastollisesti merkitseviä tuloksia muissa avaintekijöissä, kuten koehenkilöiden ongelmanratkaisukyvyissä, orientaatiossa ja arviointikyvyissä.

Sen jälkeen lokakuun aikana Annovis Bio on julkaissut positiivisempia tuloksia ANVS401-lääkkeestä.

Aiemmin tässä kuussa yhtiö raportoi positiivisia tehotietoja Parkinsonin taudin vaiheen 2 loppuun saatetussa annosvastekokeessa. Tutkimuksessa 54 potilaan motoristen taitojen parantuminen oli tilastollisesti merkitsevää.

Yhtiön osakekurssin romahdus sai sisäpiiriläisen liikkeelle.

TipRanks-sivuston mukaan Annovis Bion toimitusjohtaja Mario Maccecchini osti 18 000 yhtiön osaketta lähes 497 000 dollarilla tällä viikolla. Myös yhtiön hallituksen jäsen Mark White osti 5000 yhtiön osaketta 137 000 dollarilla.

Maxim Group -yhtiön Jason McCarthy on ainoa Annovis Bioa seuraava analyytikko. Hän antaa osakkeelle ostosuosituksen ja 70 dollarin tavoitehinnan. Viimeisin kurssinoteeraus on vain 28 dollaria, joten mikäli McCarthyn arvio osakkeen potentiaalista on oikean suuntainen, on osakkeessa yli 150 prosentin nousuvara.

McCarthyn näkemyksen mukaan yhtiön fundamenteissa ei ole tapahtunut laskua, vaikka osake onkin romahtanut. Vaikka Alzheimerin tautiin liittyvät lääketutkimustulokset olivat ristiriitaisia, ovat positiiviset tulokset Parkinsonin taudin tutkimuksissa yhtiön kannalta tärkeämpiä.

Annovis Bio on ison riskin sijoitus. Yhtiön lääkkeet ovat vasta kliinisten tutkimusten vaiheissa, eikä yhtiöllä ole vielä liikevaihtoa. Jason McCarthy odottaa tältä vuodelta yli 12 miljoonan dollarin liiketappiota.