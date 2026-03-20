Kun sisäpiiri ostaa, sijoittajan kannattaa olla hereillä

Kun pörssiyhtiön toimitusjohtaja käyttää omia rahojaan yhtiönsä osakkeiden ostamiseen, hän lähettää markkinoille viestin, jota harvat muut signaalit pystyvät jäljittelemään. Johdolla on aina parempi näkyvyys yhtiönsä tilanteeseen kuin ulkopuolisilla sijoittajilla, ja henkilökohtainen raha pöydällä tekee signaalista uskottavan.

Tähän havaintoon perustuu sisäpiiriostoja seuraava sijoitusstrategia. Sijoittaja seuraa julkisia ilmoituksia johtohenkilöiden, hallitusten jäsenten ja suuromistajien osakekaupoista ja tekee omat ostopäätöksensä näiden tietojen pohjalta.

Kyse on tiedon epäsymmetrian hyödyntämisestä laillisin keinoin.

Peter Lynch, joka johti Fidelity Investmentsin Magellan-rahastoa vuosina 1977–1990 keskimäärin 29 prosentin vuosituotolla, kiteytti strategian tunnetuimman muotoilun. Lynchin mukaan sisäpiiriläiset myyvät osakkeitaan monista syistä, mutta ostavat niitä vain yhdestä: he uskovat kurssin nousevan.

Lynch sisällytti sisäpiiriostot yhdeksi 13 ominaisuudesta, jotka tekevät osakkeesta houkuttelevan sijoituskohteen. Hän kirjoitti aiheesta kirjassaan One Up on Wall Street.

Toinen strategiaa laajasti hyödyntänyt sijoittaja oli Christopher Browne, Wall Streetin vanhimman arvosijoitusyhtiön Tweedy, Browne Companyn pitkäaikainen johtaja. Morgan Stanleyn rahastonhoitaja Barton Biggs kutsui Brownea aikanaan yhdeksi maailman parhaista arvosijoittajista.

Browne toi kirjassaan The Little Book of Value Investing esiin, että sisäpiiriostojen kohteena olevat osakkeet ovat historiallisesti tuottaneet markkinoita paremmin vähintään kaksinkertaisella marginaalilla. Hän yhdisti sisäpiiriostot muihin arvosijoittamisen tunnusmerkkeihin: matalaan P/E-lukuun, alhaiseen hinta-tasearvosuhteeseen ja pieneen markkina-arvoon.

Vuosikymmenten akateeminen näyttö

Tutkimuskirjallisuus sisäpiirikauppojen informaatioarvosta on poikkeuksellisen johdonmukaista.

Michiganin yliopiston rahoituksen professori Nejat Seyhun on alan tunnetuimpia tutkijoita. Hänen vuoden 1986 tutkimuksensa analysoi noin 60 000 sisäpiirikauppaa New Yorkin ja American Stock Exchange -pörssien yhtiöissä vuosilta 1975–1981.

Seyhunin havaintojen mukaan yhtiöt, joissa sisäpiiriostot ylittivät myynnit, tuottivat 4,3 prosenttia epänormaaleja tuottoja seuraavien 300 päivän aikana. Nettomyyntiyhtiöissä epänormaali tuotto oli -2,2 prosenttia.

Hallitusten puheenjohtajat ja johtajat, joilla on laaja käsitys yhtiön kokonaistilanteesta, ennustavat Seyhunin mukaan tulevia kurssimuutoksia tarkemmin kuin yksittäiset toimihenkilöt tai pelkät suuromistajat. Kannattavimmat sisäpiiriostot keskittyivät pieniin yhtiöihin.

Myöhemmissä tutkimuksissaan Seyhun laajensi analyysiään aggregaattitasolle. Sisäpiiriläisten yhteenlaskettu ostoaktiivisuus ennakoi jopa 60 prosenttia osakemarkkinoiden vuosituottojen vaihtelusta vuosina 1975–1989. Käytännössä sisäpiiriläiset toimivat kontrasijoittajina, jotka ostivat ennen markkinanousuja ja vähensivät ostojaan nousujen jälkeen.

Josef Lakonishok ja Immoo Lee vahvistivat nämä tulokset vuonna 1998 julkaistussa tutkimuksessaan. Aineisto kattoi kaikki NYSE:n, Amexin ja Nasdaqin yhtiöt kahdenkymmenen vuoden ajalta.

Yksi heidän keskeisistä löydöksistään koski epäsymmetriaa: sisäpiiriostot ovat informatiivisempia kuin -myynnit. Myynneille on monia osakemarkkinoista riippumattomia syitä, kuten asunnon osto tai salkun hajauttaminen.

Whartonin tutkimus tarkensi kuvaa

Kenties vaikutusvaltaisimman tutkimuksen toteuttivat Harvardin Leslie Jeng ja Richard Zeckhauser sekä Yalen Andrew Metrick. He analysoivat kattavan aineiston sisäpiirikauppoja vuosilta 1975–1996 ja mittasivat ensimmäisinä sisäpiiriläisten todellisia tuottoja portfoliopohjaisella menetelmällä.

Ostosalkku tuotti yli 50 korkopistettä kuukaudessa epänormaaleja tuottoja. Neljäsosa näistä kertyi jo viiden ensimmäisen kaupankäyntipäivän aikana, puolet ensimmäisen kuukauden kuluessa.

Myyntisalkku ei tuottanut tilastollisesti merkitseviä epänormaaleja tuottoja. Tämä tukee aiempia havaintoja ostojen suuremmasta informaatioarvosta.

Myöhemmin tutkijat Kang, Kim ja Wang lisäsivät merkittävän havainnon. Heidän mukaansa niin sanotut klusteriostot, joissa useampi johtohenkilö ostaa osakkeita samanaikaisesti, ovat informatiivisempia kuin yksittäiset ostot.

Yhden henkilön osto voi selittyä monella tavalla, mutta usean johtajan samanaikainen toiminta viittaa jaettuun käsitykseen aliarvostuksesta.

Mistä sijoittaja löytää tiedot?

Yhdysvalloissa sisäpiiriläiset ovat velvoitettuja raportoimaan osakekauppansa SEC:lle Form 4 -lomakkeella kahden arkipäivän kuluessa kaupan toteuttamisesta. Velvoite tiukentui merkittävästi vuoden 2002 Sarbanes-Oxley-lain myötä, joka lyhensi raportointiviiveen aiemmasta jopa kuukauden määräajasta.

SEC:n EDGAR-tietokanta on virallinen ja maksuton lähde kaikkiin sisäpiiri-ilmoituksiin. Tietokannasta voi hakea ilmoituksia yhtiön nimen tai ticker-symbolin perusteella.

Kansainväliset palvelut kuten InsiderScreener, Fintel listaavat sekä kansainvälisten että suomalaisten pörssiyhtiöiden sisäpiirikauppoja, mutta kattavuus ja datan viive voivat vaihdella, koska ne eivät ole viranomaislähteitä vaan johdettuja tietokantoja.

Monet muut palvelut, kuten OpenInsider tai Quiver Quantitative, keskittyvät käytännössä yksinomaan Yhdysvaltain pörsseihin.

Suomessa ja muualla EU:ssa johdon kauppoja sääntelee MAR eli markkinoiden väärinkäyttöasetus. Helsingin pörssiin listattujen yhtiöiden johtohenkilöt ja heidän lähipiirinsä ovat velvollisia ilmoittamaan liiketoimensa yhtiölle ja Finanssivalvonnalle kolmen arkipäivän kuluessa.

Yhtiöt julkaisevat ilmoitukset pörssitiedotteina otsikolla ”Johdon liiketoimet” Nasdaq Helsingin tiedotepalvelussa. Ilmoitukset löytyvät myös Kauppalehden, Arvopaperin ja Inderesin verkkosivujen pörssitiedoteosiosta.

Helsingin pörssin pieni koko tekee yksittäisistä transaktioista helpommin tulkittavia kuin suurilla markkinoilla. Kääntöpuoli on se, että kauppoja on vähemmän ja signaaleja syntyy harvoin.

Strategian rajat

Tuoreempi tutkimus on kiinnittänyt huomiota strategian käytännön toteutettavuuteen. ScienceDirectissä vuonna 2024 julkaistu tutkimus analysoi sisäpiiriostoja seuraavan strategian tuottoja päivänsisäistä dataa käyttäen.

Prosentuaaliset epänormaalit tuotot olivat positiivisia mutta aiempia tutkimuksia pienempiä lyhyillä pitoajoilla. Kun kaupankäynnin dollarivolyymi rajattiin realistiselle tasolle, tuotot hävisivät ja kääntyivät jopa negatiivisiksi.

Tuotot korreloivat negatiivisesti osakkeen likviditeetin kanssa. Strategia toimi parhaiten juuri niissä osakkeissa, joihin on vaikeinta sijoittaa merkittäviä summia. Tämä on strategian perustavanlaatuinen jännite.

Virginia Techin rahoituksen professori Sattar Mansi puolestaan osoitti Journal of Financial and Quantitative Analysissä julkaistussa tutkimuksessaan, että sisäpiiriläiset ajoittavat kauppojaan järjestelmällisesti sijoittajien huomiosyklien mukaan. He myyvät, kun julkinen kiinnostus yhtiötä kohtaan on korkeimmillaan, ja ostavat, kun huomio hiipuu.

Kaikki sisäpiiriostot eivät myöskään ole samanarvoisia. Uuden toimitusjohtajan muodollinen osto työsopimuksen yhteydessä, eläkejärjestelmän rutiinikaupat tai pienen summan symboliset ostot eivät kerro yhtiön arvostuksesta juuri mitään.

Kokeneemmat strategian seuraajat keskittyvät ostoihin, jossa johtohenkilö käyttää merkittävän summan omaa rahaa avoimilla markkinoilla ilman ennalta sovittua kaupankäyntisuunnitelmaa.

Kenties merkittävin rajoite on refleksiivisyys. Markkinat ovat oppineet tulkitsemaan sisäpiiriostoja, ja osa johdosta tiedostaa tämän. Joissakin tapauksissa johto ostaa osakkeita nimenomaan lähettääkseen signaalin markkinoille, ei siksi, että he pitäisivät osaketta aliarvostettuna.