Teslan sisäpiiriläisen jättimyynnit – onko taustalla Musk, politiikka ja tulosromahdus?

Sähköautovalmistaja Tesla on ajautunut poikkeuksellisen haastavaan tilanteeseen tänä keväänä. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Robyn Denholm on myynyt viime kuukausina Teslan osakkeita lähes 200 miljoonan dollarin arvosta, kertoo The New York Times.

Denholmin osakemyynnit tapahtuvat samaan aikaan, kun yhtiön tulos on romahtanut ja toimitusjohtaja Elon Muskin poliittinen aktiivisuus on aiheuttanut laajaa vastareaktiota niin sijoittajien kuin asiakkaiden keskuudessa.

Sisäpiiriläisen myynnit herättävät aina kysymyksen, onko kaikki negatiiviset uutiset vielä hinnoiteltu osakkeen hintaan.

Denholm on ollut Teslan hallituksen johdossa vuodesta 2018, ja hänen palkkionsa on koostunut suurelta osin osakeoptioista, jotka hän on saanut vuosina 2014–2020. Optioiden ansiosta Denholm on voinut ostaa osakkeita huomattavasti alle markkinahinnan ja realisoida ne nopeasti.

Esimerkiksi toukokuussa hän osti yli 112 000 osaketta hintaan 24,73 dollaria ja myi ne saman tien yli 270 dollarin kappalehintaan. Viimeisen puolen vuoden aikana Denholm on myynyt Tesla-osakkeitaan lähes 200 miljoonan dollarin edestä, ja kaikkiaan hänen myyntinsä yltävät jo yli 530 miljoonaan dollariin hänen hallituskaudellaan – selvästi enemmän kuin muiden suurten yhdysvaltalaisten yhtiöiden hallituksen puheenjohtajilla samana aikana.

Myynnit on toteutettu etukäteen laaditun kaupankäyntisuunnitelman mukaisesti. Kuitenkin myyntien ajoitus, juuri kun Tesla kohtaa suuria haasteita, on herättänyt epäilyksiä Denholmin uskosta yhtiön tulevaisuuteen.

Teslan alkuvuosi 2025 on ollut taloudellisesti synkkä.

Sähköautojen markkinajohtajan liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,3 miljardia dollaria, mikä jäi analyytikkojen ennusteista ja laski yhdeksän prosenttia vuoden takaisesta 21,3 miljardista dollarista. Wall Streetin konsensusennuste povasi 21,1 miljardin dollarin liikevaihtoa.

Teslan oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,27 dollaria, kun analyytikoiden odotuksena oli 0,39 dollaria.

Autotoimitukset putosivat 13 prosenttia vuoden takaisesta. Kyseessä on Teslan heikoin myyntineljännes sitten vuoden 2022.

Syitä Teslan alamäkeen on useita. Elon Muskin poliittinen aktiivisuus, erityisesti näkyvä rooli Trumpin hallinnossa ja tuki republikaaniselle politiikalle, on vieraannuttanut osan asiakkaista ja aiheuttanut jopa boikotteja ja mielenosoituksia Teslan myymälöissä. Lisäksi kiinalaisten sähköautovalmistajien, erityisesti BYD:n, kiristynyt kilpailu on syönyt Teslan markkinaosuuksia Euroopassa ja Aasiassa.

Teslan mallisto on samalla vanhentunut, ja yhtiön tärkeimmän mallin, Model Y:n, tuotantolinjojen uudistaminen on hidastanut toimituksia.

Elon Muskin poliittinen aktiivisuus on noussut sijoittajien huolenaiheeksi. Morgan Stanleyn maaliskuussa 2025 tekemän kyselyn mukaan 85 prosenttia vastaajista katsoo Muskin politiikan vaikuttaneen Teslan liiketoimintaan negatiivisesti tai erittäin negatiivisesti.

Yhtiön osakekurssi on laskenut 30 prosenttia huippulukemistaan. Tosin vakaan kuukauden aikana osake on elpynyt huomattavasti.

Denholmin massiiviset osakemyynnit ovat lisänneet epävarmuutta yhtiön johdon sitoutumisesta. Vaikka myynnit ovat olleet laillisia ja ennakkoon suunniteltuja, ne ovat ajoittuneet hetkiin, jolloin Musk on kehottanut työntekijöitä pitämään kiinni osakkeistaan.

Tesla on ilmoittanut vetäytyvänsä vuoden 2025 myyntiohjeistuksestaan markkinoiden epävarmuuden vuoksi. Samaan aikaan huhut Muskin seuraajan etsimisestä ovat nousseet esiin, vaikka Denholm ja Tesla ovat julkisesti kiistäneet ne.

Yhtiön tulevaisuus riippuu nyt siitä, onnistuuko Tesla palauttamaan asiakkaiden ja sijoittajien luottamuksen sekä löytämään kilpailukykyä kiristyvillä sähköautomarkkinoilla.

Denholmin osakemyynnit ja Muskin poliittinen rooli ovat kuitenkin jättäneet varjon yhtiön ympärille – ja tuoneet uudenlaista painetta Teslan hallitukselle ja johdolle.