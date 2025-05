Miksi velkainen Citycon harkitsee omien osakkeiden ostoja?

Monikäyttöisten kaupunkikeskusten kehittämiseen keskittyvä kiinteistöyhtiö Citycon on kamppaillut rahoitusvaikeuksissa. Riippakivenä on korkea velkaantuneisuus.

Alkuvuonna 2024 Standard & Poor’s uhkasi laskea Cityconin luottoluokitusta. Yhtiö joutui pakon edessä järjestämään alennushintaisen ja hätäisesti järjestetyn suunnatun osakeannin, mikä ei monia piensijoittajia ilahduttanut.

Myös kohonnut korkotaso on tuonut luonnollisesti omat vaikeutensa kiinteistöyhtiön kassavirran luomiseen. Viime marraskuussa yhtiön hallitus päätti jäädyttää osinkojen maksun. Päätös tehtiin yhtiön pitkän aikavälin taloudellisen vakauden parantamiseksi sekä taseen ja luottokelpoisuuden vahvistamiseksi.

Kuitenkin nyt Citycon on päättänyt selvittää mahdollisuutta omien osakkeiden hankkimiseksi yhtiön olemassa olevan varsinaisen yhtiökokouksen 3. huhtikuuta antaman valtuutuksen perusteella.

Taseen vahvistaminen on Cityconin tavoitteissa nostettu ykkösasiaksi. Sitä taustaa vasten vaikuttaa hieman yllättävältä, että nyt yhtiö suunnittelee päämien palautuksia omistajille – ei osinkoina, vaan omien osakkeiden ostoina.

Omien osakkeiden ostothan eivät tasetta vahvista, vaan heikentävät sitä. Ne kun syövät yhtiön kassavaroja.

Suunnitellut ostot maksavat 46 miljoonaa euroa

Yhtiö arvioi mahdollisuutta käyttää osan operatiivisesta kassavirrasta sekä osan vuoden 2024 aikana toteutettujen divestointien tuotoista osakkeiden takaisinoston rahoittamiseen.

Omien osakkeiden hankinnan alustavan koon suunnitellaan olevan enintään 12 miljoonaa osaketta ja hinta 3,80 euroa osakkeelta, mikä tarkoittaisi vajaan 46 miljoonan euron omien osakkeiden ostoja.

Yhtiön hallituksella on oikeus oikaista hintaa vapaan harkintansa perusteella. Takaisinoston aloittamista suunnitellaan vuoden 2025 toisen neljänneksen aikana.

Olemassa olevan valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää enintään 30 miljoonan yhtiön oman osakkeen hankkimisesta, mikä vastaa noin 16,3 prosenttia yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan.

Hallitus siis voisi halutessaan ostaa omia osakkeita yli 100 miljoonalla eurolla.

Yhtiön hallitus tulee erikseen päättämään suunnitellun osakkeiden takaisinoston aloittamisesta, rakenteesta ja muista tarkemmista ehdoista myöhempänä ajankohtana ja tulee tiedottamaan asiasta pörssitiedotteella tarpeen mukaan.

Onko osake alelaarissa?

Miksi johto suunnittelee omien osakkeiden ostoja, kun tavoite on ollut taseen tervehdyttäminen?

Yhtiön johto uskoo, että yhtiön nykyinen osakekurssi ei täysin heijasta yhtiön omaisuuserien todellista arvoa ja pitää osakkeiden takaisinostoja houkuttelevana sijoitusmahdollisuutena.

Cityconin nettovarallisuus osaketta kohden (EPRA NRV per osake) oli maaliskuun lopussa 8,13 euroa. Osakkeen kurssinoteeraus on 3,58 euroa. Siten tasepohjainen P/B-kerroin on 0,44x, mikä on alhainen jopa kiinteistöyhtiölle.

Yhtiö ennustaa osakekohtaisen operatiivisen tuloksen yltävän tänä vuonna 0,41-0,50 euroon. Jos noiden lukujen keskiarvolla lasketaan P/E-kerroin, saadaan lukemaksi 7,9x.

Pankki ihmettelee ajoitusta

OP arvioi aamukatsauksessaan, että Cityconin omien osakkeiden ostojen suunitelman ajoitus on erikoinen, koska yhtiö on aiemmin kertonut jäädyttävänsä osingonjaon ja pääomanpalautukset vuodelta 2025 ja priorisoivansa taseen vahvistamista.

”Citycon jakoi viime vuonna pääomanpalautusta kaikkiaan noin 55 miljoonalla eurolla, johon peilaten nyt suunniteltu omien osakkeiden osto-ohjelma on mittaluokaltaan merkittävä”, pankki toteaa.

Toisaalta kuluvan vuoden maaliskuussa S&P Global Ratings laski

luottoluokituksen tasolta BBB- (negatiivinen) tasolle BB+(vakaa). Toisin sanoen yhtiön rahoitusasema on ainakin jossain määrin tervehtymässä.

Ehkä luottoluokituksen kohentuminen, yhtiössä toteutetut rahoitusjärjestelyt ja kiinteistöjen myynnit ovat rohkaisseet johtoa harkitsemaan omien osakkeiden ostoja osakekurssin tukemiseksi.