Analyysi: Relais Groupin kasvustrategia toimii

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Relais Groupin liikevaihto oli 82,8 miljoonaa euroa, kun ennuste oli 83,3 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 8,2 miljoonaa euroa ennusteen ollessa 8,2 miljoonaa euroa.

Relais Groupin raportoitu liikevaihto pysyi vahvan vertailukauden tasolla. Orgaanisesti liikevaihto kuitenkin laski neljä prosenttia.

Liikevaihto kasvoi hyötyajoneuvojen korjaus ja huolto -liiketoiminnassa, mikä johtui Asennustyö M Ahlqvist Oy:n hankinnasta ja yhdistämisestä konserniin toukokuusta 2024 alkaen sekä Team Verkstad AB:n yhdistämisestä lokakuusta 2024 alkaen.

Tekninen tukkukauppa ja tuotteet -liiketoiminnan liikevaihto laski 53,7 miljoonaan euroon vertailukauden 56,9 miljoonasta eurosta. Kehitys oli kokonaan orgaanista.

Liikevaihdon lasku johtui vähäisemmästä varaosien ja varusteiden myynnistä Suomessa ja Ruotsissa, mikä oli seurausta leudosta talvesta verrattuna erittäin kylmään säähän vertailukaudella. Ilman säävaikutusta varaosamarkkina oli yleisesti vakaa sekä Suomessa että Ruotsissa.

Relais Groupin vertailukelpoinen liikevoitto ennen yritysjärjestelyihin liittyviä poistoja (EBITA) laski viisi prosenttia vertailukaudesta ja oli 9,2 miljoonaa euroa.

Vertailukelpoinen EBITA vastaa 11,1 prosenttia liikevaihdosta, kun vuosi sitten luku oli 11,7 prosenttia. Kannattavuus laski pitkälti siksi, että lämmin talvi vaikutti negatiivisesti tiettyjen tuoteryhmien myyntiin teknisen tukkukaupan ja tuotteiden liiketoiminta-alueella. Katsauskauden liiketulos laski yhdeksän prosenttia ja liiketulosmarginaaliksi muodostui 9,8 prosenttia.

Relais Group ei julkaise numeerista tulosohjeistusta, mutta toistaa pitkän aikavälin taloudellisen tavoitteen. Yhtiö tavoittelee 50 miljoonan euron pro forma- vertailukelpoista EBITAa vuoden 2025 loppuun mennessä.

Kuva: Relais Group osavuosikatsaus.

Relais Groupin osinko irtosi huhtikuussa – vielä mahdollisuus lisäosinkoon

Relais Group järjesti varsinaisen yhtiökokouksensa 10. huhtikuuta. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa tilikaudelta 2024 osinkoa 0,30 euroa osakkeelta. Osinko irtosi osakkeesta 11. huhtikuuta.

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous myös valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan lisäosingosta, joka olisi suuruudeltaan enintään 0,20 euroa osakkeelta. Valtuutus on voimassa vuoden loppuun saakka. Mahdollisesta lisäosingosta päätettään arviolta vasta vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Relaisin osinkopolitiikkana on jakaa osinkoa vuosittain keskimäärin yli 30 prosenttia konsernin keskimääräisestä vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta, suhdannevaihtelut huomioiden.

Vuodelta 2023 Relais Group jakoi osinkoa 0,44 euroa osakkeelta, kun taas vuodelta 2022 osakekohtainen osinko oli 0,40 euroa.

Sijoittajan näkökulma

Kuluvan vuoden ensimmäisellä kvartaalilla Relais Groupin tulos jäi hieman analyytikoiden odotuksista sekä vertailukaudesta.

Vertailukohtana käytetty tammi-maaliskuu 2024 oli kuitenkin Relaisin historian vahvin ensimmäisen neljänneksen tulos. Siihen nähden nyt raportoitu osavuositulos oli hyvä.

Markkinat ottivatkin liiketoimintakatsauksen positiivisin mielin vastaan ja Relais Groupin osake lähti pörssin auetessa nousuun.

Relais Groupin osakekurssi. Kuva: Koyfin.

Katsauskaudella Relais Groupin liikevaihtoa sekä kannattavuutta painoi poikkeuksellisen leuto talvi. Siinä missä viime vuonna talvi oli erityisen kylmä ja pitkät pakkasjaksot lisäsivät tiettyjen tuotteiden, kuten akkujen kysyntää, ei vastaavaa nähty tänä vuonna.

Sään aiheuttaman kysyntävaihtelun kohdalla on kuitenkin hyvä huomata, että kyse on ennemmin lisäkysynnän puuttumisesta kuin yleisen kysynnän laskusta.

Sijoittajille ja analyytikoille suunnatussa tulosjulkistustilaisuudessa Relaisin toimitusjohtaja Arni Ekholm kommentoi yhtiön huomanneen korrelaatiota kylmän talven ja tiettyjen tuotteiden kysynnän välillä, mutta leudolla säällä ei ole nähty käänteistä vaikutusta. Ekholmin mukaan pakkasjaksojen lisäämä kysyntä on siis mahdollinen positiivinen lisä ensimmäisellä kvartaalilla, mutta se ei ole kriittinen Relais Groupin liiketoiminnalle – varsinkaan koko vuoden mittapuulla.

Leutona talvena liikevaihdon pysyminen vertailukauden tasolla oli Relaisilta todella hyvä suoritus. Liikevaihto syntyi erityisesti Hyötyajoneuvojen korjaus ja huolto -liiketoiminnassa viime vuonna toteutettujen yrityskauppojen ajamana.

Yritysostojen osalta Relaisin strategiassa on hakea yhtiöitä, jotka ovat taloudellisesti vakaita.

Relais Group on onnistunut tekemään kannattavia yrityskauppoja ja niiden integrointi on toteutettu onnistuneesti. Yhtiön johto kommentoi osavuosikatsauksessa viime vuonna liitettyjen Asennustyö M Ahlqvist Oy:n sekä Team Verkstad AB:n täyttäneen niille asetetut odotukset, minkä lisäksi molemmissa yhtiöissä on vielä reippaasti synergiapotentiaalia.

Epäorgaaninen kasvu on olennaisessa osassa Relais Groupin kasvustrategiaa. Tämä on näkynyt hyvin jo kuluvana vuonna, kun Relais on ilmoittanut kahdesta uudesta yrityskaupasta; Belgialaisen Matro Groupin kautta Relais laajentaa toimintaansa Keski-Euroopan rekkojen lisävarustemarkkinoille, kun taas norjalaisen Team Verkstedin ja Lastvagnsdelarin kautta yhtiö lujittaa asemaansa pohjoismaisena hyötyajoneuvokorjaamoketjujen toimijana.

Tulosjulkistustapahtumassa Relaisin johto kommentoi yhtiön rahoitusaseman olevan hyvä mahdollisia tulevia yrityskauppoja ajatellen.

Yhtiö jatkaa kannattavien yrityskauppakohteiden kartoittamista, eikä sulje pois mahdollisuutta laajentaa enemmän Pohjoismaiden ulkopuoliseen Eurooppaan.

Näkymät ovat edelleen hyvät – kauppasodalla ei juurikaan vaikutusta

Ajoneuvojen jälkimarkkinoilla on valtava markkinapotentiaali, joka on ainakin osittain varsin defensiivistä.

Iso osa Pohjois-Euroopan logistiikasta kulkee edelleen kumirenkailla, mikä luo kysyntää korjauspalveluille ja lisävarusteille taloussuhdanteeseen katsomatta. Relais Group on vahvasti kiinni tässä markkinassa ja yhtiö arvioi sen markkinanäkymien olevan hyvät.

Yhdysvaltojen tullipäätöksillä tai kauppapolitiikan kiristymisellä ei ole toistaiseksi ollut vaikutusta Relaisin liiketoimintaan. Mikäli maailman kauppapoliittinen muutos lähentää EU:n ja Kiinan välisiä kauppasuhteita voi sen puolestaan hyödyttää Relaisin toimintaa.

Alkuvuodesta 2023 julkaiseman pitkän aikavälin taloudellisen tavoitteensa mukaan Relais Group pyrkii saavuttamaan 50 miljoonan euron pro forma -vertailukelpoisen EBITAn tämän vuoden loppuun mennessä. Ensimmäisen neljänneksen sekä katsauskauden jälkeisten yrityskauppojen perusteella yhtiön johto kertoi olevansa luottavainen tavoitteen saavuttamisesta.

Analyytikot odottavat Relais Groupin liikevaihdon ja tuloksen kasvavan vuonna 2025. Osakekohtaisen tuloksen konsensusennuste on 1,28 euroa, kun viime vuonna osakekohtainen tulos oli 1,02 euroa.

Maanantain 12.5. päätöskurssilla ja tulosennusteella laskettu P/E-luku on Relaisilla 11,3. Tämä on kasvuyhtiölle edelleen melko edullinen, varsinkin kun tuloskasvun odotetaan jatkuvan myös vuonna 2026.

Ehkä merkittävimpänä riskinä Relais Groupin osakkeelle olisi inflaation uudelleenkiihdyttäminen ja sen myötä kiristyvä korkopolitiikka. Inflaatio nostaisi yhtiön tuotekustannuksia ja nousevat markkinakorot kasvattaisivat rahoituskustannuksia.

Toistaiseksi tämän skenaarion toteutuminen lähitulevaisuudessa on kuitenkin hyvin epätodennäköinen.

IR-ikkuna on SalkunRakentajan ja Sijoittaja.fi:n yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.