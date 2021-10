MTK: Suomen maatalous on ajautunut vaaralliseen talouskriisiin

Maatalouden tuotantopanosten, kuten lannoitteiden, rehujen ja energian hinnat ovat tänä vuonna nousseet nopeasti ja ennalta-arvaamattomasti.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) satoarvion mukaan viljasato jää kuluvana vuonna 17 prosenttia pienemmäksi kuin vuonna 2020.

Luken ennusteen mukaan vuonna 2021 maatalousyritysten keskimääräinen yrittäjätulo on 16 200 euroa, jolloin maatalousyrittäjän tuntipalkka jää 6,2 euroon ja oman pääoman korkotuotto 1,4 prosenttiin.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton (MTK) mukaan tuotantopanosten nousun taustalla on viime kesän kuivuus, joka on pienentänyt satoa paikoin katastrofaalisesti.

Maatalouden tulot laskevat monin paikoin hyvin heikoksi jääneen sadon vuoksi. Koko Suomen tasolla viljasato jää samaan kokoluokkaan kuin kuivuusvuonna 2018 ja laadullisesti sato on keskimääräistä heikompi. MTK:n mukaan alueellinen vaihtelu on kuitenkin hyvin suurta. Joillakin alueilla on saatu ainoastaan 30 prosenttia keskimääräisestä sadosta, joillain noin viidenneksen alle keskimääräisen sadon.

Maataloustuottajien kannalta tilanne on vaikea. Maataloustuotteiden tuottajahinnat eivät nouse päivittäistavarakaupan jäykkien ja joustamattomien sopimuskäytäntöjen vuoksi, vaikka tilojen kustannusten nousu niin edellyttäisi, MTK väittää.

MTK:n mukaan monilla tiloilla on vaikea selvitä velkojen maksusta, tulevaisuuden näkymät ovat synkenneet ja tilanpito uhkaa loppua.

Maatilojen talous enää kestä tilanteen heikkenemistä. MTK näkee, että keinot ulos ensi vuotta kohti pahenevasta maatalouden talouskriisistä on löydyttävä pääosin markkinoilta. Akuutin rahoituskriisin helpottaminen edellyttää myös nopeita toimia niin rahoitussektorilta kuin valtiolta.