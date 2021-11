Kolme kryptovaluuttoihin liittyvää väärinkäsitystä

Kryptovaluutta on termi johon liittyy monenlaisia uskomuksia, usein vääriäkin.

Maailmasta löytyy monta hyvää syytä olla sijoittamatta kryptoihin. Omaisuusluokkaan tutustuminen on liian työlästä, riskitaso on liian korkea tai sitten vain ajatus erillisestä kryptolompakosta ei miellytä.

Oli syy mikä tahansa, olisi tietenkin toivottavaa, että syy tai uskomus pitäisi paikkaansa. Keskeiset kryptovaluutat ovat tuoneet sijoittajilleen massiivisia tuottoja viimeisen viiden vuoden aikana. Olisihan harmi missata seuraavienkin viiden vuoden mahdollisesti suurikin tuotto väärinkäsityksen takia.

Alla kolme kryptovaluuttoihin liittyvää yleistä väärinkäsitystä.

1. ”Kryptovaluutat ovat liian epäkäytännöllisiä lyödäkseen läpi”

Suomesta käsin tarkasteltuna kryptot näyttäytyvät epäkäytännöllisinä vaihdannan välineinä. Kryptojen arvonvaihtelu on suurta ja kassalle ehtiessä tuote on jo eri hinnoissa kuin vielä hyllyltä noudettaessa. Tästä kulmasta on vaikea nähdä kryptovaluuttoja aidosti kilpailukykyisinä vaihtoehtoina.

Kehitysmaissa arkitodellisuus on kuitenkin toinen ja Global Crypto Adaption Index kertoo raketin lailla kasvavasta globaalista kryptovaluuttojen käyttöönotosta.

Muutkin merkit viittaavat siihen, että kryptojen käyttöönoton esteet olisivat poistumassa. Bitcoin on El Salvadorissa virallinen valuutta ja kryptovaluuttapohjaisista pörssinoteeratuista rahastoista on tulossa täyttä totta niin Yhdysvalloissa kuin Australiassakin.

2. ”Kryptojen lainaamisessa ei ole mitään järkeä”

Yksi kryptokriitikoiden argumentti on se, ettei kenenkään kannata ottaa lainaa kryptoissa. Lainaamisella viitataan asuntolainaan ja siitä ei ole kahta sanaa, etteikö juuri asuntolainaa kannattaisi ottaa euroissa kryptojen sijasta. Kryptojen arvonvaihtelu voisi helposti johtaa tilanteeseen, missä asuntolainaa olisi mahdoton maksaa takaisin ja korkotasokin on kryptojen osalta korkeampi.

Kryptojen lainamarkkinoiden mielekkyyttä kannattaa kuitenkin tarkastella pikemminkin instituutioiden ja kryptoteollisuuden kuin tuulipukukansan näkövinkkelistä. Lainaaminen ja nimenomaan erilaisten omaisuuserien lainaaminen mahdollistaa nimittäin johdannaisten rakentamisen.

Kryptojen ulkopuolella johdannaisia on käytetty pitkään osake-, korko- ja raaka-ainemarkkinoilla. Johdannaisilla palkitaan yritysjohtoa, suojaudutaan riskeiltä ja käydään markkinoiden toimintaa tehostavaa arbitraasikauppaa.

Lainat ovat johdannaisten raaka-aine ja rakennusmateriaali. Instituutioiden ja kryptoteollisuuden näkökulmasta kryptojen lainaaminen on siis järkevää ja tästä syystä kryptojen lainamarkkinoille syntyy kysyntää.

3. ”Kryptoon sijoittamalla ei saa minkäänlaista oikeutta alla olevan lohkoketjun mahdolliseen arvoon”

Kolmas yleinen kryptokriitikoiden argumentti on puhtaaseen spekulaatioon perustuva arvostus. Lohkoketjuun liittyvässä teknologia nähdään mielenkiintoisena ja siinä koetaan olevan potentiaalia, mutta minkäänlaista reaalikytköstä krypton ja sen alla toimivan lohkoketjun välillä ei nähdä.

Kryptovaluutat ovat uusi omaisuusluokka ja spekulatiiviset tekijät vaikuttavat voimakkaasti niiden arvostukseen. Samalla on kuitenkin usein myös niin, että krypton ja alla olevan lohkoketjun väliltä löytyy kytkös.

NEXOn esimerkki osoittaa miten niin sanottua sisäistä arvoa on mahdollista luoda useammallakin eri tavalla. NEXO toimii Ethereumin lohkoketjussa ja se tarjoaa kryptoihin perustuvia laina- ja korkotuotteita.

Lainatoiminta perustuu älykkäisiin sopimuksiin ja tuottaa rahaa ihan sillä periaatteella, että lainan korko on talletuksille maksettavaa korkoa suurempi. Luottovastuutapahtumia ei juuri kerry, sillä lainaa saa vain kryptoissa olevia lainasummaa suurempia vakuuksia vastaan ja vakuudet myydään automaattisesti tarpeen niin vaatiessa.

Toiminnan synnyttämää voittoa jaettiin NEXOn tokenin haltijoille alkuun ihan osingon muodossa. Näin ollen NEXOn krypton arvon voidaan osakkeiden tapaan nähdä perustustuvan pikemminkin sijoittaman saamiin rahavirtoihin kuin spekulaatioon.

Kryptoihin voidaan luoda arvoa monella eri tavoin

NEXOn arvonluonti ei jää osinkoihin, vaan osingoista siirryttiin tekeneille päivittäin maksettavaan korkoon.

Kysyntää luodaan myös kanta-asiakasohjelman kautta. NEXOn tokenia ei tarvitse omistaa saadakseen lainaa tai korkoa, mutta tokenia omistamalla pääsee hopea-, kulta-, tai platinatason asiakkaaksi. Kulta-tason asiakas saa perustason asiakasta korkeampaa korkotuottoa ja toisaalta edullisempaa lainaa.

Kulta-tasolle pääsee hankkimalla kryptolompakkoonsa vähintään viiden prosentin painon NEXOn tokenia ja platinum-tasolle pääsee kymmenen prosentin painolla. Kanta-asiakasohjelma luo siis tokeniin sidottujen tarjousten kautta kysyntää NEXOn tokenille ja kytkee sitä kautta NEXOn teknologian käyttämisen ja NEXOn tokenin markkina-arvon yhteen.

Alustaan on rakennettu vielä yksi kytkentämekanismi. NEXO tarjoaa kryptoille korkeampaa korkotuottoa, mikäli korkotuoton ottaa vastaan NEXOn tokeneina. NEXOn palvelin saa ethereille maksetun korin ethereissä, etherit vaihdetaan dollareiksi ja näillä dollareilla ostetaan asiakkaalle korkona maksettavat NEXOn tokenit avoimilta markkinoilta. Tämä rakenne siis lisää Nexon tokenien kysyntää.

Omien osakkeiden ostamisen ja osakkeiden ostoa seuraavan mitätöimisen tapaan kryptomaailmassakin voidaan tehdä takaisinostoja kutakuinkin samoilla periaatteella. Esimerkiksi NEXOn kryptoja ostetaan markkinoilta eikä takaisinostetuille kryptoille makseta osinkoa.

Kryptojen arvostus perustuu siis muuhunkin kuin pelkkään spekulaatioon. Kryptoihin liittyvä sisäinen arvostus tarkoittaa käytännössä myös merkittävää poliittista riskiä ja poliittinen riski on luonteeltaan erilaista pelkkään spekulatiiviseen riskiin verrattuna. Esimerkiksi NEXOn teknologiaa hyödyntävän kaupankäynnin osittainen kieltäminen söisi todennäköisesti myös NEXOn tokenin markkina-arvoa.