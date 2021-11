Peikko Group sai presidentin kansainvälistymispalkinnon

Peikko Groupin toimitusjohtaja Topi Paananen.

Peikko Group on menestystarina monellakin tavalla.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on myöntänyt Peikolle kansainvälistymispalkinnon 19.11.2021. Vuosittain myönnettävä palkinto on merkittävä tunnustus suomalaisille, kansainvälisesti menestyville yrityksille.

Peikko Group on elementti- ja paikallavalurakenteisiin tarkoitettujen matalien välipohjarakenteiden ja liitososien sekä tuulienergiaratkaisujen toimittaja.

Perheyritys on lyönyt vuosi toisensa perään ennätyksiä niin tuotannossakin kuin liikevaihdossakin. Paananen aloitti Peikolla vuonna 2005. Vauhtia kuvastaa, että liikevaihto oli vain 35 miljoonaa euroa vuonna 2004.

Kansainvälistymispalkinnon kriteereitä ovat yrityksen menestyminen kansainvälisillä markkinoilla, kannattava kasvu, suomalaisen osaamisen kehittäminen sekä toiminnan vastuullisuus.

Vuoden kasvuyrityksenä palkittu Peikko on perustamisestaan lähtien toiminut uusien teknologioiden ja sovellusten teollistajana ja kehittänyt esimerkiksi standardoidun perustusratkaisun tuulivoimaloiden tornien perustuksille. Peikko on edistänyt kiertotalouden näkökulmaa kestävillä ratkaisuilla, kuten ympäristöviisailla DELTABEAM Green -liittopalkeilla sekä purettavilla ja uudelleen käytettävillä liitoksilla. Tämä luo rakentamisessa pohjaa pitkäjänteiselle suunnittelulle ja kestävälle kehitykselle.

Peikon kansainvälinen liiketoiminta on ollut jatkuvassa kasvussa viime vuosina, ja konsernin liikevaihdosta suurin osa koostuu kansainvälisestä myynnistä.

Konsernin liikevaihto on kolminkertaistunut kymmenessä vuodessa: vuodesta 2010 liikevaihto on kasvanut 78 miljoonasta eurosta 240 miljoonaan euroon. Kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli lähes 200 miljoonaa euroa.

Peikolla on myyntitoimistoja yli 30 maassa Aasian-Tyynenmeren alueella, Euroopassa, Afrikassa, Lähi-idässä ja Pohjois-Amerikassa, ja tuotantoa kahdessatoista maassa ympäri maailmaa. Peikko on perheyritys, jonka palveluksessa on yli 2 000 ammattilaista, joista Suomessa on 350 työntekijää. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Lahdessa

”Palkinto Suomen tasavallan presidentiltä on hieno kunnianosoitus meille, yli kahdelle tuhannelle, 34 maassa toimivalle peikkolaiselle. Pitkäaikainen työ kasvun, kansainvälistymisen ja ennen kaikkea asiakkaidemme eteen jatkuu täydellä pöhinällä”, kertoo Peikon yrittäjä, Peikko Groupin toimitusjohtaja Topi Paananen.

Paanasella on aihetta hymyyn. Menestyksessä liihottavan yrityksen ja presidentin kansainvälistymispalkinnon lisäksi aiemmin tämän vuoden tammikuussa hänet valittiin Suomen parhaaksi kasvuyrittäjäksi 2020 EY Entrepreneur of the Year -kilpailussa.

Konsulttiyritys EY:n järjestämässä kilpailussa palkitaan yrittäjiä, jotka innostavat muita visiollaan, johtajuudellaan ja saavutuksillaan. Kilpailuun osallistui 54 suomalaista kasvuyritystä.