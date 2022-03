Ukrainan sota ei säikäyttänyt sijoittajia – Lapwallin listautumisanti ylimerkittiin

Kaupankäynti LapWallin osakkeilla alkaa suunnitelmien mukaan 8. huhtikuuta.

Maailmantalouden myllerrys Ukrainan sodan, Venäjän pakotteiden, kiihtyvän inflaation ja koronakriisin muodossa ei näytä sijoittajia säikäyttäneen LapWallin listautumisessa.

Puuelementtejä valmistavan rakennustuoteyhtiö LapWallin listautuminen First North -listalle on ylimerkitty. Yhtiön hallitus on päättänyt listautumisannin merkintäajan keskeyttämisestä Listautumisannin ehtojen mukaisesti ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana keskiviikkona 30.3.2022 kello 16:30.

LapWall on jättänyt keskiviikkona 30.3.2022 hakemuksen yhtiön osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Yhtiön osakkeiden ensimmäinen kaupankäyntipäivä First Northissa on arviolta 8.4.2022 edellyttäen, että listalleottohakemus hyväksytään.

Yhtiö tarjoaa Listautumisannissa merkittäväksi alustavasti enintään 1 294 868 uutta osaketta. Ylimerkintätilanteessa LapWallin hallituksella on oikeus lisätä tarjottavien osakkeiden määrää enintään 551 471 uudella osakkeella. Listautumisanti koostuu yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa, henkilöstöannista yhtiön vakituisessa työ- tai toimisuhteessa oleville työntekijöille sekä yhtiön johtoryhmän jäsenille ja instituutioannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti paikallisiin säännöksiin perustuvien vaatimusten täyttyessä.

Yhtiön hallitus päättää arviolta 1.4.2022 listautumisannin toteuttamisesta, tarjottavien osakkeiden lopullisen määrän, tarjottavien osakkeiden lopullisen määrän jakautumisen instituutio-, yleisö- ja henkilöstöannin välillä sekä listautumisannissa annettujen merkintäsitoumusten hyväksymisestä kokonaan tai osittain.

Listautumisannin lopullinen tulos julkistetaan ja hyväksytyistä merkintäsitoumuksista lähetetään vahvistusilmoitus sijoittajille arviolta 1.4.2022.

Instituutioantiin osallistuvien sijoittajien tulee maksaa hyväksytyn merkintäsitoumuksen mukaiset tarjottavat osakkeet merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaisesti siten, että maksu on yhtiön tilillä viimeistään 5.4.2022 kello 16:00.

Listautumisannissa merkityt ja liikkeeseen lasketut tarjottavat osakkeet kirjataan hyväksytyn merkintäsitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 7.4.2022.

Kaupankäynti LapWallin osakkeilla alkaa Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla arviolta 8.4.2022 edellyttäen, että listalleottohakemus hyväksytään. Yhtiön osakkeiden kaupankäyntitunnuksen odotetaan olevan LAPWALL.

Vuonna 2011 perustetun LapWallin päätuotteita ovat puiset seinäelementit yksi- ja monikerroksisiin rakennuksiin, lämpimät kattoelementit, kattoelementtijärjestelmät sekä julkisivuelementit. LapWall on yhtiön johdon käsityksen mukaan toimialan suurin puuelementtien valmistaja Euroopassa.

Yhtiön päätoimipaikka on Pyhännällä ja Yhtiön tehtaat sijaitsevat Pyhännällä, Pälkäneellä ja Vetelissä ja toimipisteet Oulussa ja Vantaalla. Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 130 henkilöä. Vuonna 2021 Yhtiön liikevaihto oli 35,5 miljoonaa euroa, käyttökate 6,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto 4,4 miljoonaa euroa.

LapWall suunnittelee käyttävänsä listautumisannilla kerättävät varat liiketoiminnan ja tuotantokapasiteetin kasvun tukemiseen, mahdollisiin yritysostoihin sekä Yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin.

Yhtiön asiakkaita ovat rakennusliikkeet ja talotehtaat Suomessa, joille yhtiö myy tuotteensa pääosin asennettuna. Lapwall uskoo, että sillä on ylivoimainen tehokkuus automatisoidun tuotannon ja volyymin kautta. Lisäksi sillä on hiilidioksidinegatiivinen tuotanto.

Analyysitalo Inderesin analyytikko Antti Viljakainen pitää listautumisannin arvostusta houkuttelevana.

Eri mallien pohjalta LapWallin osakekannan käypä arvo on Inderesin mielestä noin 3,4-4,2 euroa osakkeelta, mikä on selvästi 2,72 euron merkintähintaa korkeampi lukema. Käypä osakekohtainen arvo vastaa 10x-12x P/E-lukua ja 8x-10x EV/EBIT-kerrointa kuluvan vuoden ennusteilla.