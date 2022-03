Valmetin ja Neleksen yhdistymiselle sinetti – osakkeelle ostosuositus

Handelsbankenin analyytikko arvioi, että Valmetin ja Neleksen yhdistyminen tulee olemaan yhdistyneelle yhtiölle menestys.

Valmet ja Neles ovat saaneet nyt maaliin kaikki yhtiönden sulautumiseen liittyvät kilpailuviranomaisten hyväksynnät. Neles on maailmanlaajuisesti toimiva venttiilien ja venttiiliautomaatioteknologioiden valmistaja, jonka asiakkaat toimivat öljyn- ja kaasunjalostusteollisuuden, sellu-, paperi- ja biotuoteteollisuuden, kemianteollisuuden sekä muiden prosessiteollisuuksien aloilla. Valmet on puolestaan maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle.

Metsosta osittaisjakautumisella viime heinäkuussa muodostunut uusi itsenäinen pörssiyhtiö Neles on ollut tiiviisti talousotsikoissa melkein heti perustamisensa jälkeen.

Ruotsalaisyhtiö Alfa Naval teki julkisen käteisostotarjouksen kaikista Neleksen liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, jotka eivät ole Neleksen tai minkään sen tytäryhtiön hallussa.

Yhtiöiden mukaan sulautumisen täytäntöönpanon edellytykset kilpailuviranomaisten ja viranomaisten hyväksynnöistä ovat nyt kokonaisuudessaan täyttyneet.

Yhtiöt ovat päättäneet panna sulautumisen täytäntöön viime vuoden heinäkuussa solmitun sulautumissuunnitelman ja yhdistymissopimuksen mukaisesti. Sulautumisen täytäntöönpano on tarkoitus rekisteröidä kaupparekisteriin 1. huhtikuuta.

Kaupankäynnin uusilla osakkeilla Helsigingin pörssissä odotetaan alkavan 1.4.2022. Valmetin osakkeet ovat edelleen kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingissä kaupankäyntitunnuksella VALMT. Neleksen osakkeiden viimeisen kaupankäynti- ja listallaolopäivän Nasdaq Helsingissä odotetaan olevan 31.3.2022.

Neleksen kertyneistä voittovaroista jaetaan ylimääräistä osinkoa 1,74 euroa osakkeelta ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan pääomanpalautusta 0,26 euroa osakkeelta. Lisävarojenjakoa suoritetaan siten yhteensä 2,00 euroa osakkeelta ja se maksetaan 31. maaliskuuta.

Yhdistymisellä vahvat synergiaedut

Yhdistyneellä yhtiöllä on Neleksen ja Valmetin mukaan ainutlaatuinen tarjooma prosessiteollisuudelle maailmanlaajuisesti. Sen havainnollistava yhdistetty liikevaihto oli noin 4,3 miljardia euroa vuonna 2020. Lisäksi sillä tulee olemaan maailmanlaajuisesti tasapainoinen noin 17 000 ammattilaisen asiantuntijaorganisaatio.

Yhdistyneellä yhtiöllä on kasvupotentiaalia kaikissa sen nykyisissä liiketoiminnoissa ja suotuisien megatrendien tukemilla uusilla kasvusektoreilla, Valmetin tiedotteessa todetaan.

Sillä tulee lisäksi olemaan paremmat kasvumahdollisuudet automaatiossa ja virtauksensäädössä useilla prosessiteollisuuden aloilla sekä vahvana painopisteenä kestävä kehitys. Yhdistynyt yhtiö tulee myös hyötymään laajemmista myynti- ja kustannussynergioista, jotka perustuvat virtauksensäätö- ja automaatiojärjestelmien yhdistämisen taustalla olevaan vahvaan teolliseen logiikkaan.

Pankki odottaa tuloskasvua

Handelsbanken arvioi aamukatsauksessaan, että Valmetin ja Neleksen fuusioituneen yhtiön stabiili liiketoiminta, joka kattaa palvelut, automaation ja venttiilit, kattaa 80 prosenttia yhtiön liikevoitosta vuoteen 2025 mennessä. Se alleviivaa sitä, että huolia ”buumivuosien” jälkeisen kysynnän taantumisen vaikutuksesta yhtiöön on liioiteltu, pankki uskoo.

Handelsbanken ennustaa fuusioituneen yhtiön liikevoiton kasvavan ensi vuonna 20 prosenttia tästä vuodesta. Yhdistyminen on Valmetille onnistunut yritysjärjestely, pankki arvioi.

”Me uskomme Nelesin hankinnan olevan yhtiölle menestys. Kun yhdistetään venttiilit ja automaatio, Valmet saa tarjonnan, joka erottuu edukseen, luo arvoa ja johtaa lähes 20 prosentin liikevoittomarginaaliin (EBITA)”, toteaa Handelsbankenin analyytikko Timo Heinonen.

Valmetin liikevoittomarginaalin tavoite on fuusion jälkeen 12 – 14 prosenttia. Handelsbanken ennustaa ensi vuodelle 13,2 prosentin marginaalia ja odotamme marginaalitavoitteen nostoa vuonna 2024.

Kohtuulliset osakkeen arvostuskertoimet

Handelsbanken antaa Valmetin osakkeelle lyhyellä aikavälillä ostosuositus, koska osake on tällä hetkellä houkuttelevasti arvostettu. Tilaisuus sijoittaa mielenkiintoiseen pitkän aikavälin tarinaan on nyt siis otollinen, sillä pitkällä tähtäimellä pankki ennustaa osakkeen pärjäävän yleistä markkinaa paremmin.

Handelsbankenin tavoitehinta Valmetin osakkeelle on 45 euroa, kun osakkeen viimeisin kurssinoteeraus on 29,1 euroa. Osakkeessa on siis roima nousuvara, mikäli pankin tavoitehinta on oikean suuntainen.

Valmetin osake saa tällä hetkellä kolmelta analyytikolta ostosuosituksen. Yhden suositus on lisää ja kahden pidä. Konsensuksen mukainen tavoitehinta on 38 euroa.

Konsensuksen mukainen osakekohtaisen tuloksen ennuste tälle vuodelle on 2,3 euroa, kun viime vuoden toteuma oli 2,0 euroa. Vuodelle 2023 konsensusennuste on 2,5 euroa.

Tämän vuoden konsensusennusteella Valmetin P/E-kerroin on 12,8x ja EV/Ebitda-kerroin 7,1x. Arvostuskertoimet ovat kohtuullisia, kun ne suhteutetaan yhtiön kasvuodotuksiin.