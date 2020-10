Neles-taisto sai uuden käänteen – ruotsalaisyhtiö muutti tarjoustaan

Ruotsalainen Alfa Naval on tehnyt uuden siirron kamppailussa, jossa se ja Valmet haluavat saada venttiiliyhtiö Neleksen haltuunsa.

Metsosta osittaisjakautumisella viime heinäkuussa muodostunut uusi itsenäinen pörssiyhtiö Neles on ollut tiiviisti talousotsikoissa melkein heti perustamisensa jälkeen.

Ruotsalaisyhtiö Alfa Naval teki julkisen käteisostotarjouksen kaikista Neleksen liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, jotka eivät ole Neleksen tai minkään sen tytäryhtiön hallussa.

Neles on maailmanlaajuisesti toimiva venttiilien ja venttiiliautomaatioteknologioiden valmistaja, jonka asiakkaat toimivat öljyn- ja kaasunjalostusteollisuuden, sellu-, paperi- ja biotuoteteollisuuden, kemianteollisuuden sekä muiden prosessiteollisuuksien aloilla.

Neleksen suurin omistaja Valmet on systemaattisesti vastustanut Neleksen myyntiä ruotsalaisille. Valmet on vähitellen kasvattanut omistustaan Neleksessä ja omistusosuus on noussut 29,5 prosenttiin syyskuun lopussa.

Valmet haluaa yhdistää Neleksen ja Valmetin. Neleksen hallitus kuitenkin vastustaa Valmetin suunnitelmia ja se haluaisi myydä yhtiön ruotsalaisille. Neleksen hallituksen mukaan Valmetin sulautumisehdotus ei ole osakkeenomistajien parhaan edun mukainen verrattuna tällä hetkellä käynnissä olevaan Alfa Navalin ostotarjoukseen. Valmet ei esimerkiksi ole esittänyt alustavaa ehdotusta sulautumisen vaihtosuhteeksi.

Valmetin toimitusjohtaja Pasi Laine kertoo, että Valmetilla ja Neleksellä on suurelta osin samanlainen asiakaskunta, yhteistä historiaa ja niitä tukevat pitkän aikavälin megatrendit.

”Näemme että näiden kahden yhtiön sulautuminen olisi erittäin hyödyllistä sekä Valmetin että Neleksen osakkeenomistajille. Se loisi globaalisti johtavan yhtiön, jolla olisi hyvät mahdollisuudet kannattavaan kasvuun ja erinomaiseen omistaja-arvoon”, Laine toteaa.

Nyt ruotsalainen Alfa Naval on tehnyt kamppailussa seuraavan siirron.

Ruotsalaisyhtiö kertoo pidentäneensä Neleksen ostotarjouksen hyväksymisaikaa ja muuttaneensa vähimmäishyväksyntäehtoa niin, että yli 50 prosentin osuus riittää sille aiemman kahden kolmasosan ylittymisen sijaan.

Aiemman tarjouksen mukaisesti siis kolmasosa Neleksen omistajista olisi voinut estää kaupan toteutumisen. Valmetin omistusosuus oli jo lähellä tuota osuutta, jolloin oli mahdollista, että Valmet olisi pystänyt estämään kaupan. Nyt siis Alfa Naval muutti kaupan hyväksynnän ehtoa niin, ettei Valmet pysty sitä todennäköisesti estämään.

“Alfa Laval on päättänyt muuttaa Ostotarjouksen vähimmäishyväksyntäehtoa siten, että Ostotarjouksen toteuttaminen on muiden ehtojen ohella ehdollinen sille, että Ostotarjous on pätevästi hyväksytty sellaisten osakkeiden osalta, jotka edustavat yhdessä Tarjouksentekijän muutoin ennen Tarjousaikaa tai Tarjousajan aikana hankkimien osakkeiden kanssa yli viittäkymmentä prosenttia (50 %) (ennen muutosta: yli kahta kolmasosaa (2/3)) Neleksen liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja äänistä”, Alfa Naval kertoo.

Lisäksi Alfa Laval on päättänyt jatkaa tarjousaikaa siten, että se päättyy 30.10, ellei sitä jatketa edelleen ostotarjouksen ehtojen ja soveltuvan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti.

Alfa Lavalin toimitus- ja pääjohtaja Tom Erixon kertoo, että Nelesin omistajana Alfa Laval olisi sitoutunut Neleksen strategiaan ja liiketoimintasuunnitelmaan, nojautuen jatkossakin Neleksen työntekijöiden osaamiseen ja Neleksen tutkimus- ja kehitysalustaan.

“Yhdistetty teknologiaosaamisemme ja maailmanlaajuinen verkostomme mahdollistaisivat vertaansa vailla olevan tuotetarjooman ja markkina-aseman teollisen virtauksensäädön markkinalla”, Erixon toteaa.

Erixonin mielestä Alfa Laval on esittänyt kaikille Neleksen osakkeenomistajille reilun tarjouksen, jota Neleksen hallitus tukee.

“Julkinen ostotarjous, ja sen taustalla olevat tavoitteet, perustuvat selkeään teolliseen logiikkaan ja uskoon siitä, että yhdistynyt yhtiö tulee aloittamaan monien vuosien pituisen kasvutarinan.”

Kamppailu Neleksestä ei ole vielä ohi. Seuraavaksi odotetaan Valmetin uutta siirtoa.