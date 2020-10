Kesko jatkaa vahvaa kasvua Koronan keskellä – osakekurssi tuplaantunut maaliskuusta

Keskon myynti on ollut koko vuoden nousujohteista. Syyskuu ei tehnyt tähän poikkeusta.

Kesko-konsernin jatkuvien toimintojen myynti oli syyskuussa 2020 yhteensä lähes 928 miljoonaa euroa ja se kasvoi vertailukelpoisesti 6,0 prosenttia.

”Keskon myynti kasvoi vertailukelpoisesti kaikilla toimialoilla syyskuussa. Päivittäistavarakaupassa K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti kehittyi hyvin. Myös rakentamisen ja talotekniikan kaupassa myynti kasvoi edelleen. Autokaupassa kysyntä vahvistui edelleen ja myynti kasvoi 11,2 %. Syyskuussa oli yksi toimituspäivä enemmän kuin edellisenä vuonna”, Keskon pääjohtaja Mikko Helander sanoo.

Päivittäistavarakaupan myynti oli syyskuussa 482,5 miljoonaa euroa ja se kasvoi 4,5 prosenttia. Päivittäistavaramyynti K-ruokakaupoille kasvoi 8,6 prosenttia. Kespron myynti laski 7,9 prosenttia mihin vaikutti koronaepidemiasta johtuvat ravintolatoiminnan ja tapahtumien rajoitukset.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti oli syyskuussa 366 miljoonaa euroa ja se kasvoi vertailukelpoisesti paikallisissa valuutoissa 7,2 prosenttia. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti ilman erikoiskauppaa kasvoi vertailukelpoisesti 7,3 prosenttia, Suomessa myynti kasvoi 8,2 prosenttia ja ulkomailla 6,3 prosenttia.

Erikoiskaupassa vapaa-ajankaupan myynti kasvoi 4,7 prosenttia.

Koko tammi-syyskuun aikana Keskon myynti on kasvanut viime vuodesta 3,2 prosenttia, josta päivittäistavarakauppa 3,3 prosenttia.

Inderesin analyytikko Olli Vilppo arvioi syyskuussa, että Keskon vahvan kehityksen taustalla on kotitalouksien kulutuksen ohjautuminen korona-aikana kotimaahan ja etenkin ruokaan sekä kotien remontoimiseen.

Yhtiö on onnistunut myös toteuttamaan strategiaansa onnistuneesti.

“Keskon markkina-asema etenkin Suomen Päivittäistavarakaupassa sekä R&T:ssä on poikkeuksellisen vahva, mikä mahdollistaa yhtiölle

korkean neuvotteluvoiman. Kesko on myös pääkilpailijoitaan selvästi edellä kauppakohtaisessa asiakastiedolla johtamisessa, jolla´kauppiaiden valikoimaa ja hinnoittelua on onnistuttu merkittävästi kehittämään. Myös yhtiön toteuttamat yrityskaupat ovat olleet onnistuneita ja oikaistu EPS-kasvu on ollut vahvaa nykyjohdon alaisuudessa noin 13 % (2016-2020e CAGR)”, Vilppo kertoo.

Keskon osake on ollut kovassa nousussa koronakriisin pohjien jälkeen. Osake kävi hetkellisesti maaliskuun lopulla alle 11 eurossa, mutta on sen jälkeen kivunnut jo 21,7 euroon.

Analyytikoiden konsensusodotus Keskon tämän vuoden osakekohtaiselle tulokselle on 0,96 euroa, kun se viime vuonna oli 0,86 euroa.

Koska osakekurssi on kivunnut odotettua tuloskehitystä enemmän, on Keskon arvostustaso noussut. Tällä hetkellä tämän vuoden osakekohtaisen tuloksen konsensusodotuksella laskettu P/E-kerroin on jo lähes 24x. Se on korkeampi kuin kolmen viime vuoden keskimääräinen 21,7x. Myös taseperusteinen P/B-kerroin on selvästi viime vuosien keskimääräistä korkeampi.