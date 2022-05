Martela pinnisti yllättäen tuloksen plussalle, sijoittajat kiittävät

Kaluste- ja sisustusyhtiö Martela on vihdoinkin saanut kammettua tuloksen etumerkin oikeaksi.

Tammi-maaliskuun liikevaihto nousi lähes 36 prosenttia vertailukaudesta 27 miljoonaan euroon. Koronaviruspandemian aiheuttamien rajoitusten asteittainen poistuminen on vaikuttanut positiivisesti koko Martelan toimintaympäristöön niin Skandinaviassa kuin muissakin maissa.

Edellisvuoden -1,4 miljoonan euron vertailukelpoinen liiketulos vaihtui positiiviseksi +0,1 miljoonaa euroa.

Tulosparannus oli yllätys, sillä yhtiötä seuraava Inderes odotti -0,6 miljoonan euron oikaistua liiketulosta. Myös sijoittajien positiivinen reaktio kertoo yllätyksestä. Martelan osake oli Helsingin pörssissä yli 14 prosentin nousussa perjantaina noin kello 11.05.

Inderesin analyytikko Thomas Westerholm arvioi, että Martelan kasvua ajoi etenkin yksityisen sektorin elpyvä kysyntä, mutta kasvun vahva painottuminen Ruotsiin ja muille markkina-alueille yllätti Inderesin.

Poikkeuksellisen vahva suoritus hiljaisella ajanjaksolla

Vuoden ensimmäinen vuosineljännes on kausiluonteisesti tyypillisesti hiljainen toimialalla ja yleensä tappiollinen Martelalle. Siksi toteutunut positiivinen liikevoitto on erittäin vahva suoritus yhtiöltä, analyytikko toteaa.

Westerholm kiinnittää huomiota myös Martelan liiketoiminnan rahavirtaan, joka oli 1,2 miljoona euroa plussalla. Vertailukaudella se oli -0,5 miljoonaa euroa.

Positiivinen kassavirta vahvistaa yhtiön omavaraisuutta. Martela tase on velkainen, eikä se siten kestä suuria negatiivisia yllätyksiä, Westerholm toteaa. Positiivinen kassavirta on siten tärkeä positiivinen asia yhtiön kannalta.

Toimitusjohtaja Ville Taipale kertoo, että ensimmäistä vuosineljännestä määritteli koronapandemia sekä Ukrainan sota ja näistä aiheutunut yleinen epävarmuus markkinoilla. Silti yhtiön uudet tilaukset jatkoivat kasvuaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä erityisesti yksityisellä puolella ja kaikilla markkina-alueilla.

Martelan liiketuloksen parantumiseen vaikutti Taipaleen mukaan luonnollisesti kasvanut liikevaihto, mutta erityisesti viimeaikaiset toimenpiteet kustannusrakenteen parantamiseksi sekä työ kustannusnousujen hillitsemiseksi ja myyntihintojen ylläpitämiseksi.

Ukrainan sota luo kuitenkin varjonsa näkymiin.

”Sota Ukrainassa ja sen mukanaan tuoma epävarmuus on vaikuttanut negatiivisesti markkinatilanteeseen ja raaka-aineiden hintatasoon ja saatavuuteen. On vaikea arvioida mikä vaikutus tällä on keskipitkän aikavälin liikevaihdon ja tuloksen kehittymiseen”, Taipale kertoo.

Odotuksissa positiivinen liiketulos koko vuodelle

Martelassa uskotaan, että työn tekemisen tavat ja työympäristöt tulevat muuttumaan pysyvästi tulevaisuudessa.

”Koronapandemia on nopeuttanut työnteon muutosta entisestään, minkä johdosta toimisto on yksi monista työnteon paikoista, ja etätyön merkitys kasvaa. Tämä tulee lisäämään kysyntää yhä monimuotoisimmille työympäristöille, sekä tarvetta panostaa henkilöstön etätyöolosuhteisiin”, toimitusjohtaja toteaa.

Yhtiön mukaan tässä vaiheessa on vielä haasteellista arvioida, millaiset vaikutukset Ukrainan sodalla on keskipitkällä aikavälillä näillä yleiseen markkinatilanteeseen.

Martela-konserni arvioi koko vuoden 2022 liikevaihdon kasvavan yli 10 prosenttia edellisvuodesta ja liiketuloksen olevan positiivinen.

”Yhtiön ohjeistus lupailee hyvää kuluvalle vuodelle, ja tähän asti näytöt ovat olleet sen mukaiset. Materiaalien heikko saatavuus ja laaja-alainen kustannusinflaatio säilyvät kuitenkin lyhyen aikavälin riskitekijöinä”, Inderesin Westerholm arvioi.