Kuinka tässä näin kävi? – Tuonti Venäjältä kasvoi 63 prosenttia

Kuva: Tulli.

Tullin tilastot kertovat, että maaliskuussa 2022 vienti Venäjälle romahti, mutta tuonnin arvo kasvoi 63 prosenttia viime vuodesta.

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta. Sen jälkeen Euroopan Unioni on reagoinut Venäjän hyökkäykseen asettamalla sille yhdessä läheisten kumppaneiden kanssa laajasti erilaisia talouspakotteita.

Osana pakotteita ovat laajat sektorikohtaiset vienti- ja tuontikiellot. Sektoripakotteet ovat enäjän toimien johdosta käyttöön otetut rajoittavat toimenpiteet.

Tullin tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilaston mukaan Suomen tavaraviennin arvo Venäjälle romahti 42 prosenttia maaliskuussa 2022 viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vienti oli arvoltaan 184,4 miljoonaa euroa.

Tavaratuonnin arvo Venäjältä puolestaan kasvoi 63 prosenttia 1,0 miljardiin euroon tuontihintojen rajun nousun myötä.

Viennissä suurin lasku euromääräisesti on tapahtunut koneissa ja mekaanisissa laitteissa sekä niiden osissa, johon EU on asettanut myös eniten vientipakotteita. Prosentuaalisesti vastaava lasku oli sähkölaitteissa ja niiden osissa, joissa on myös merkittävästi EU:n vientipakotteita.

Prosentuaalisesti eniten laski öljytuotteiden viennin arvo, 79 prosenttia. Viennissä kirjattiin laskua lähes kaikkiin muihinkin tavaraluokkiin, paitsi kuparikiven vientiin, joka kasvoi yhdeksän prosenttia viime vuodesta. Kuparikiven osuus Suomen viennistä Venäjälle oli maaliskuussa jopa 29 prosenttia.

Tuonnissa Venäjältä laski eniten raakaöljy, sen tuonnin arvo väheni 45 prosenttia ja määrä 70 prosenttia.

Raakaöljyn tuonti onkin korvautunut tuonnilla lähinnä Norjasta.

Venäjältä tuonnin arvossa muissa tavararyhmissä ei ollut merkittävää laskua vielä maaliskuussa. Eli kaikki EU:n pakotteet eivät ole ehtineet vielä näkyä maaliskuun tuontitilastoistaa.

Tuontihintojen nousu selittää öljyn ja maakaasun tuonnin kasvun

Merkittävin tuonnin kasvu oli nikkelissä ja nikkelitavaroissa, joiden arvo nousi yli 175 miljoonaa euroa ja 456 prosenttia viime vuodesta. Kasvu oli kovaa myös määrällisesti. Toiseksi eniten kasvoi maakaasun tuonnin arvo, lähes 112 miljoonaa euroa ja 282 prosenttia. Maakaasun hinnat ovat moninkertaistuneet viime vuoteen verrattuna.

Kolmanneksi eniten kasvoi öljytuotteiden tuonnin arvo, 96 miljoonaa euroa ja 180 prosenttia. Tuonnin määrä kasvoi kuitenkin arvoa maltillisemmin. Sähköenergian tuonnin arvo nousi maaliskuussa 257 prosenttia, mutta määrä kasvoi vain noin kolmanneksen.

Tullin tilastojohtaja Olli-Pekka Penttilä kertoo, että maaliskuussa tuonti Venäjältä kasvoi myös tämän vuoden helmikuuhun verrattuna, vaikka raakaöljyn tuonti supistui merkittävästi. Hänen mukaansa alustavasti tullausjärjestelmien raporttien perusteella huhtikuussa maakaasun tuonti Venäjältä oli 116 miljoonaa euroa ja nikkelikiven 127 miljoonaa euroa, jotka ovat nykyisellään suurimmat tuontitavarat Venäjältä.

”Korkeiden hintojen takia huhtikuussakin tuonti Venäjältä oli suurempi kuin viime vuoden huhtikuussa”, Penttilä kertoo.

Tuoreet liikennetiedot Venäjän rajalta

Tuontivolyymien määrä on laskussa, kun katsotaan kuljetusmääriä.

Venäjän satamista saapui merialuksia viikoilla 1-9 keskimäärin noin 22 alusta viikossa, mutta viikoilla 10-16/2022 keskimäärin enää seitsemän alusta. Viikolla 17 aluksia saapui kuusi kappalehtta.

Tulli kertoo, että venäläisten aluksien 17.4.2022 alkaneella saapumiskiellolla ei ole ollut juurikaan vaikutuksia Suomen tuontiin, koska Suomeen saapui alkuvuonna vain muutamia Venäjälle rekisteröityjä aluksia.

Maaliskuussa 2022 saapuvien kuormattujen junavaunujen lukumäärä itärajalla puolestaan vähentyi 32 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Lukumäärä oli 13 955 kuormattua junavaunua. Huhtikuussa 2022 näiden junavaunujen lukumäärä vähentyi 65 prosenttia, jolloin Venäjältä saapui Suomeen 7 973 kuormattua junavaunua.

Tullin mukaan lähtevien kuormattujen junavaunujen määrä Venäjälle laski maaliskuussa 26 prosenttia ja huhtikuussa 49 prosenttia. Lentoliikennettä ei ole enää Suomen ja Venäjän välillä.

Itärajan kolmen suurimman rajanylityspaikan Vaalimaan, Imatran ja Nuijamana saapuvien kuorma-autojen lukumäärä viikoilla 5-9 oli keskimäärin 3 175 kappaletta viikossa, kun viikoilla 10-14 lukumäärä oli keskimäärin 2 088 kappaletta.

Viikon 14 lauantaista 9.4.2022 alkaen Tulli on käännyttänyt takaisin kaikki Venäjältä saapuvat kaupalliset tavarakuljetukset, jos autot ovat Venäjän tai Valko-Venäjän kilvissä.

Itärajan kuorma-autoliikenne näyttää viimeisen kahden viikon perusteella olevan hiljenemässä 75 prosenttia helmikuuhun verrattuna.