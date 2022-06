Mitä on osakepoiminta?

Osakepoiminta on äärimmäisen mielenkiintoista puuhaa, ja osakkeiden maailmaan sukellettuaan pois on vaikea päästä. Sijoittaja uppoaa yhä syvemmälle tiedon karttuessa ja mielenkiinnon kasvaessa.

Osakkeet ovat sijoittamisen perusta. Varsinkin ei-sijoittavat ihmiset mieltävät sijoittamisen vanhanaikaisesti pukumiesten puuhaksi, jotka kantavat osakkeitaan nahkasalkussa pitkin Wallstreetiä. Nykypäivänä osakkeita voi ostaa puhelimen välityksellä ja vaihtoehtoja on myös muita, kuten rahastot ja ETF-rahastot.

Aloittelevan osakepoimijan ensimmäinen tärkeä askel sijoitussuunnitelman tekemisen jälkeen on sijoitustilin valitseminen eli sen haluaako käyttää AOT vai OST -tiliä. Osakesäästötililillä sijoitustappioista voi tehdä vähennyksiä, mutta toisaalta arvo-osuustilillä saa usein enemmän sijoitusvaihtoehtoja. Lopullista valintaa tehdessä kannattaa miettiä mille markkinoille sijoituksiaan haluaa keskittää. Usein kotimaan markkina mielletään kuitenkin turvallisemmaksi, sillä sijoittaja kokee saavansa kotikenttäedun.

Seuraavana valittavana asiana on toimiala, jonka jälkeen päästään varsinaisesti valitsemaan sopivaa yhtiötä.

Sijoita tuttuun yhtiöön

Tee ensimmäinen sijoituksesi tuttuun yhtiöön, joka on osana sinun arkeasi tai elämääsi. Tällöin tunnet yhtiön tuotteet valmiiksi, ja ehkä tiedät yhtiöstä jo valmiiksi jotain. Tärkeintä on, että pidät yhtiötä mielenkiintoisena, sillä se saa sinut seuraamaan uutisointia yrityksestä! Älä sijoita yhtiöön, jonka toimintaa et tunne, tai johon et usko.

“Never invest in a business you cannot understand.” ”Älä koskaan sijoita sellaiseen bisnekseen, jota et voi ymmärtää.” – Warren Buffet

Sijoita laatuyhtiöön

Laatuyhtiöihin sijoittaminen on turvallinen tapa aloittaa sijoittaminen. Tietenkään täysin turvallista sijoittaminen ei koskaan ole, mutta laatuyhtiöt toimivat yleensä suhteellisen vakaasti myös laskusuhdanteessa. Monet pyrkivätkin suojaamaan salkkuaan laatuyhtiöillä.

Laatuyhtiöllä on usein vahva brändi, jonka kaikki tunnistavat. Yhtiöin tuotteet ovat markkinoiden parhaimmistoa ja yhtiö mielletään parhaaksi alallaan. Yhtiö on siis alansa markkinajohtaja. Esimerkiksi Applella ja Coca-Colalla on vahvat brändit.

Laatuyhtiön toiminta on ennustettavaa ja laadukasta. Lisäksi yhtiöllä on hyvä johto.

Tutki yhtiön tulevaisuutta

Mieti seuraavia kysymyksiä ja etsi niihin vastauksia: Onko yhtiö hyvä vielä tulevaisuudessakin? Onko yrityksellä markkinoita tulevaisuudessa – ostavatko ihmiset yhtiön tuotteita tulevaisuudessa?

Lisäksi tärkeää on, onko yhtiöllä lupaavia kasvusuunnitelmia tai kasvumahdollisuuksia.

Osinko

Osinkokehitys on tärkeämpi kriteeri kuin osingon summa. Korkea osinko voi olla merkki heikentyneestä tuloksesta, jolloin kurssi on laskenut. Tämä on aiheuttanut osinkotuoton nousun.

Valitse siis mielellään yhtiö, joka on kasvattanut osinkoaan jo pitkään. Tällaisia yhtiöitä kutsutaan osinkoaristrokraateiksi ja -kuninkaiksi. 10 vuoden tai pidemmän ajan kasvatus on hyvä merkki.

Olisi hyvä, jos jo ensimmäinen yhtiösi olisi hyvä osingonmaksaja. Tällöin varsinkin ensimmäiset osingot nostavat fiilistä, ja jatkat näin sijoittamista eteenpäin. Jos sijoitat ensimmäisenä yhtiöön, joka ei jaa osinkoa, mielesi saattaa vain olla apea, jos kurssi on alhaalla. Osinkoa maksavasta yhtiöstä saat osinkoa, vaikka osake olisikin miinuksella.

Hajauta

Osta vähintään 5 yhtiön osakkeita. Tämä on jo hyvä hajautus, mutta 10 on vielä parempi. Hajauttaa ehtii myös myöhemmin, jos rahaa ei vielä aluksi ole laitettavana 10 eri yhtiöön.

Kaikkia yhtiöitä ei tarvitse ostaa samalla kerralla. Voit ostaa osakkeita eri kerroilla, jolloin mukaan tulee myös ajallista hajautusta.

Valitse yhtiöt eri toimialoilta, näin yhden toimialan lasku ei kaada koko salkkuasi. Myös eri maantieteellisiltä alueilta ostaminen hajauttaa salkkua. Madallat näin riskiäsi menettää rahojasi.

Pidä ajallisesta hajauttamisesta kiinni, jos olet päättänyt esimerkiksi sijoittaa 4 kertaa vuodessa. Tällöin et sijoita kaikkia rahojasi kerralla ja kadu sitä myöhemmin.

Tunnusluvut

P/E on luku, joka kertoo osakkeen hinnan suhteen yhtä osaketta kohden lasketun voiton suhteen. Siis osakkeen hinta/osakekohtainen tulos.

P/B – luku mittaa yrityksen markkina-arvoa suhteessa sen pääoman tasearvoon.

Ovatko osakkeet sinua varten?

Ennen ostopäätöksen tekemistä varmista vielä itseltäsi: Oletko oikeasti kiinnostunut osakkeista ja haluatko ottaa riskin ostamalla niitä? Haluatko tutkia yhtiöitä jatkossakin?

Osakkeet tuottavat noustessaan äärimmäisen paljon iloa ja hyvää mieltä. On tutkittu, että laskiessaan osakkeet tuottavat 2 kertaa huonomman mielen, kuin nousu hyvän mielen.

ÄLÄ lannistu, vaikka salkku ei olisi alussa plussalla. Älä tähtää heti 20 % vuosituottoihin. Tavallisempi tuotto on n. 6-8 % vuodessa, ja se on hyvä tuotto!

Ensimmäinen yhtiösi voi olla joku tylsä yhtiö, koska nämä tylsät yhtiöt tuottavat vakaata tulosta. Älä osta ensimmäistä osakettasi alalta, joka on uusi ja epävarma.

Riskikkäämmät

Senttiosakkeet voivat näyttää halvalta, koska kappalehinnat ovat niin pieniä. Älä kuitenkaan sorru sokeasti näihin osakkeisiin. Niissä pienikin hinnanmuutos aiheuttaa suuria kurssiheilahteluja. Ne eivät ole paras aloitusvaihtoehto osakepomintaan.

Muita tärkeitä seikkoja

Vertaile vaihtoehtojasi! Älä sijoita ensimmäiseen yhtiöön, jota tutkit. Vertaile siis tutkimiasi yhtiöitä ja valitse mielestäsi paras. Voit myös käyttää osakeanalyytikkojen arvioita apuna ja seurata pörssikursseja sijoituspäätösten tukena.

Jos sijoitat megatrendiin liittyvään yhtiöön, ota selvää kuinka hyvin yhtiö on ottanut megatrendin huomioon.

Ole pitkäjänteinen ja kärsivällinen, älä lannistu tai lopeta. Todennäköisesti kadut myöhemmin, jos myyt heti aluksi kaikki sijoituksesi.

Miksi minä sijoitan osakkeisiin?

Sijoitan osakkeisiin, koska niiden seuraaminen on mielenkiintoista. Rahastot tuntuvat tylsiltä sijoituskohteilta minulle, mutta pidän ne pohjana salkulleni. Osakkeissa kiehtoo erityisesti osingot ja osinkojen kehitys.

(Huom! Omat kokemukseni eivät ole sijoitussuosituksia)