Ravintolapalveluja tarjoava Noho Partners jatkaa vakuuttavasti elpymisen tiellä

Pahasti koronakriisistä kärsinyt ravintolakonserni on elpymässä nyt vauhdilla. Yhtiö julkisti positiivisen tulosvaroituksen.

Noho Partners kertoi jo maaliskuussa hyvästä myynnin kehityksestä, kun helmikuun 2022 liikevaihto oli yli 15 miljoonaa euroa kasvaen noin 90 prosenttia vuoden 2021 vertailujaksosta ja vastaten noin 90 prosenttia koronapandemiaa edeltävän vuoden 2019 vertailujaksosta.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä tammi-maaliskuussa Noho Partnersin liikevaihto kasvoi vertailukaudesta lähes 141 prosenttia 48,5 miljoonaan euroon. Suomen liikevaihto kasvoi 86 prosenttia ja kansainvälinen liiketoiminta peräti ylil 8000 prosenttia – vain 0,1 miljoonasta eurosta 11,2 miljoonaan euroon.

Maaliskuun liikevaihto oli ennakoitua vahvempi erityisesti yhtiön strategisilla kasvualueilla Norjassa, Nokia Arenalla ja Friends & Brgrs -avauksissa. Maaliskuun liikevaihto kasvoi noin 515 prosenttia edellisvuodesta, ja se kattoi 77 prosenttia koko tammi–maaliskuun liikevaihdon kasvusta.

Kesäkuussa yhtiö kertoi, että toukokuun 2022 operatiivinen käyttökate oli yli 5,5 miljoonaa euroa ja liikevaihto oli yli 33 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 208 prosenttia vuoden 2021 vertailujaksosta ja 52 prosenttia koronapandemiaa edeltävän vuoden 2019 vertailujaksosta.

NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström kertoi, että toukokuun tulos on todella kova, katsoo sitä sitten mistä tahansa kuvakulmasta.

”Nokia Arenan ja Tampereen MM-kisojen vaikutus on ilmeinen noin 5,7 miljoonan euron liikevaihdolla, mutta erinomainen on myös perusliiketoiminnan käyttökate noin 4,5 miljoonaa euroa (n.16 % liikevaihdosta). Hyvän kannattavuuskehityksen takana näkyy nyt se määrätietoinen työ, mitä joukkueemme on tehnyt koronavuosien aikana, ja luonnollisesti juuri nyt ravintolapalveluihin kohdistuva kova kysyntä. Toukokuu oli kolmas perättäinen kuukausi, kun käyttökatetasomme on noin 15 %:ssa vieden meitä harppauksin eteenpäin kohti kannattavuustavoitteitamme”, Vikström totesi.

Hyvät uutiset saavat nyt jatkoa. Yhtiö antoi positiivisen tulosvaroituksen.

Ravintolakonserni päivittää näkymiään ja nostaa ohjeistustaan vuodelle 2022 ravintolaliiketoiminnan liikevoittomarginaalin osalta.

”Arvioimme koko vuoden ravintolaliiketoiminnan liikevoittomarginaalin ylittävän 8 prosenttia kevään ja alkukesän ennakoitua paremman tuloskehityksen sekä Suomen, Norjan ja Tanskan valtioiden vahvistamien alkuvuoden rajoitettua liiketoimintaympäristöä koskevien korvauspäätösten tukemina”, Vikström kertoo.



NoHo Partners arvioi saavuttavansa tilikaudella 2022 yhteensä noin 300 miljoonan euron liikevaihdon ja yli kahdeksan prosentin ravintolaliiketoiminnan liikevoittomarginaalin.

Aiemmin toukokuussa yhtiö oli arvioinut saavuttavansa tilikaudella 2022 yhteensä noin 300 miljoonan euron liikevaihdon ja noin seitsemän prosentin ravintolaliiketoiminnan liikevoittomarginaalin.

Konsernin pitkän aikavälin ohjeistus pysyy ennallaan: Konsernin tavoitteena on saavuttaa noin 400 miljoonan euron liikevaihto ja noin 10 prosentin liikevoittomarginaali vuoden 2024 aikana. Yhtiön tavoitteena on laskea IFRS 16 -vuokrasopimusveloilla oikaistun nettovelan suhde operatiiviseen käyttökatteeseen alle kolmen ja jakaa osinkoa strategiakauden 2022–2024 aikana.

NoHo Partners on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni. Se on vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana Helsingin pörssiin listautunut pörssiyhtiö. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 250 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat esimerkiksi Elite, Savoy, Teatteri, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi, Friends & Brgrs ja Cock’s & Cows.

Konserni työllistää sesongista riippuen noin 2 100 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Yhtiö tavoittelee noin 400 miljoonan euron liikevaihtoa vuoden 2024 loppuun mennessä.