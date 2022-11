Kone rivakassa nousussa – Osakkeen pohjakosketus ohi   

Hissiyhtiö Konetta saa vielä halvalla. Piensijoittakin pystynee loikkaamaan hissiyhtiön kyytiin.

Pörssikonkari Hannu Angervuo toteaa, että sijoittaja saa Koneen nykykurssilla lähes kaksi yhtiön osaketta verrattuna vuoden 2020 syksyn 74 euron huppuhintoihin.

Mutta kuinka kauan hissiyhtiö pystyy halpana?

”Jos ennusteista vetää yhteenvetoja, niin Koneen osakekurssi on jo saavuttanut pohjakosketuksensa. Osake on vahvistunut lähes kahdeksan prosenttia viikon sisällä eli kolmannen kvartaalin tulosjulkistuksen jälkeen”, Angervuo jatkaa.

Koneen osake on siten kirinyt miltei kertaheitolla 38 eurosta noin 43 euron tasolle Helsingin pörssissä.

Kone on ottanut mainetta ruhtinaallisena osingon maksajana, mistä yhtiö joutunee tinkimään ainakin hieman. Uutistoimisto Bloombergin ennusteen mukaan Kone laskee osakekohtaista osinkoa ensi keväänä.

Osinko per osake alentunee viime kevään 2,10 eurosta 1,89 euroon. Angervuo nostaa esiin sen, että Koneen 4,6 prosentin osinkotuotto nousee lokakuun lopun osakekurssille yli Helsingin pörssin keskiarvon.

”Koneen kilpailijan eli amerikkalaisen hissiyhtiö Otiksen 1,7 prosentin osinkotuotto jää huomattavasti alle Koneen tuoton.”

”Kiina-synkistelijät” kallistuvat pörssissä

Yhdeksi yllättävänkin käänteen merkiksi voi nostaa, että hissiyhtiöistä kovimmat ”Kiina-synkistelijät” eli Kone ja sveitsiläinen Schindler ovat viikon sisällä kallistuneet pörsseissä enemmän kuin Otis.

Angervuo viittaa pörssipiirien ennusteisiin, joiden mukaan Koneen tulos heikkenee kuluvalta vuodelta, mutta kääntyy nousu-uralle jo vuoden 2023 aikana.

”Otiksen tulos vahvistunee jo kuluvaltakin vuodelta ja ensi vuonna. Yhtiö pystyy säästymään Kiinan hidastumisen negatiivisista seurauksista enemmän kuin Kone, jolle Kiina on tuonut lähes kolmanneksen uusista laitetilauksista.”

Osakekaupoista voi päätellä, että sijoittajat eivät ole lähteneet käymään Koneella niin sanottua lyhyttä kauppaa eli lyömään vetoa kurssilaskun puolesta. Ennusteen mukaan Kiinan uusilaitemarkkinat voi määrissä pudota noin 10-15 prosentti kuluvan vuoden aikana ja ensi vuonna noin viiden prosentin verran.

Koneen ote pitää uusissa laitteissa

Hissiyhtiöt hankkivat perinteisesti noin puolet liikevaihdostaan huolloista, joita pitää yhtiöiden kannattavuuden tukipilareina.

Uusien laitteiden eli hissien ja liukuportaiden myynti vauhdittaa huoltojen menekkiä.

Pörssipiireiltä on jäänyt ehkä hieman paitsioon uudet laitteet, joiden myynnissä on Kone pitänyt jopa nopeinta vauhtia hissikolmikosta. Hissiyhtiöiden kolmannen vuosineljänneksen osavuosista voi lukea, että Kone on euroissa pystynyt vauhdittamaan uusien laitteiden myyntiä enemmän kuin esimerkiksi Otis.

Eroa vain 200 miljoonaa euroa

Kone saavutti kolmannella kvartaalilla uusissa laitteissa noin 1,6 miljardin euron myynnin ja Otis hieman vähemmän eli hieman yli 1,4 miljardin euron myynnin.Kone ja Otis etenevät siten kvartaali kvartaalilta uusissa laitteissa melko lailla tasatahtia.

Kone pystyi kuitenkin uusien laitteiden myynnissään ottamaan 14,5 prosenttia plussaa ja Otikselle kertyi 12 prosenttia miinusta. Tosin valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa suuntaan tai toiseen prosenteissa. Suuret tilaukset liikuttavat samalla aina hissiyhtiöiden kasvulukuja prosenteissa ylös ja alas.

Schindler ei julkista uusien laitteiden myynnin arvoa, vaan viittaa ”kovaan paineeseen” uusissa tilauksissa kolmannen kvartaalin tulosjulkistuksessaan.

Riski komponenttien pulasta ja kallistumisesta ajaa kannattavuuden nimissä myyntihintojen nostoon.

Uusien laitteiden kauppa on perinteisesti käynyt korkeimmilla hinnoilla Kiinassa kuin Euroopassa ja Amerikoissa.

Otis julkistaa uusien laitteiden kannattavuuden

Otis julkistaa toistaiseksi ainoana yhtiönä kahden liiketoiminnan kannattavuuden ja liikevaihdon tulosraporteissaan, joista voi löytää osviittaa Koneen uusien laitteiden ja huoltojen kannattavuudelle.

Otis teki uusissa laitteissa noin seitsemän prosentin liikevoiton suhteessa 1,43 miljardin euron liikevaihtoon.

Huoltojen kannattavuus kohosi Otiksella omaan ylhäiseen sfääriinsä ja liikevoitto teki noin 30 prosenttia 1,9 miljardin euron liikevaihdosta. Kone saavutti kolmannella kvartaalilla vajaan miljardin euron liikevaihdon huolloissa.

Vain Otis pystyi hissikolmikosta nostamaan konsernitason kannattavuuttaan kolmannella neljänneksellä ehkä paljolti huoltojen ansiosta. Amerikkalaiskonserni teki voittoa noin 16 prosentin verran 3,3 miljardin euron liikevaihdosta kolmannella vuosineljänneksellä.

Koneen operatiiviseksi liikevoitoksi tuli kymmenen prosenttia noin kolmen miljardin euron liikevaihdosta ja Schindlerin 9,2 prosenttia 2,8 miljardin euron liikevaihdosta. Koneen ja Schindlerin kannattavuus heikkeni kolmannella kvartaalilla.

Myös korealaisen hissiyhtiön Hyandai Elevatorin osakekurssi on kallistunut viikon aikana jopa noin seitsemän prosentin. mikä kuvannee koko Aasian hissimarkkinoiden nousuvauhtia.

Thyssenillä kahdeksan miljardin liikevaihto

Saksalainen Thyssen Elevator Technology eli TK Elevators teki nettisivujensa mukaan noin kahdeksan miljardin euron liikevaihdon 12 kuukauden tilikauden aikana. Yhtiö on julkistanut suurehkoja tilauksia muun muassa Yhdysvalloista. Liikevaihdoista voi laskea, että neljän hissiyhtiön markkinaosuudet ovat pysyneet kutakuinkin ennallaan globaalisti.

Hissiyhtiöiden pelikenttää voi avata siten, että Kiina ostaa noin 60 prosenttia kaikista maailman uusista hisseistä, joiden markkina-arvo oli eri lähteiden mukaan lähes sata miljardia euroa viime vuonna.