Uusien määräaikaistalletusten korot jyrkässä nousussa

Suomen Pankin tilastojen mukaan kotitalouksien uusien määräaikaistalletusten keskikorko on noussut voimakkaasti viimeisten kuukausien aikana.

Kuluvan vuoden syyskuussa uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli 1,37 prosenttia, kun se vuosi sitten vastaavana aikana oli 0,19 prosenttia.

Viimeksi keskikorko oli nykyistä korkeampi 10 vuotta sitten vuonna 2012.

Viimeisen 10 vuoden aikana määräaikaistalletusten korot ovat olleet laskussa vuoteen 2020 asti. Samalla myös niiden suosio on vähentynyt lähes yhtäjaksoisesti viimeisten kymmenen vuoden aikana. Syyskuun 2022 lopussa kotitalouksien talletustileillä olevista varoista vain vaksi prosenttia eli 2,2 miljardia euroa oli määräaikaistalletuksia.

Nyt kuitenkin korkojen noustua pientä kohenemista määräaikaistalletusten suosiossa on jo havaittavissa.

Suomen Pankin mukaan syyskuussa kotitalouksien määräaikaistalletusten kanta kasvoi elokuusta yli 100 miljoonaa euroa. Vuoden takaiseen verrattuna kanta vielä kuitenkin supistui 9,5 prosenttia, mutta supistumisvauhti on hidastunut selvästi.

Kotitalouksien yhteenlasketun talletuskannan vuosikasvuvauhti on hidastunut merkittävästi. Syyskuussa 2022 kasvuvauhti oli 3,7 prosenttia, kun se vielä vuosi sitten vastaavana aikana oli yli seitsemän prosenttia. Kotitalouksien talletustileillä olevista varoista 92 prosenttia eli 105 miljardia euroa oli käyttötileillä. Syyskuussa 2022 käyttötilien keskikorko oli vain 0,03 prosenttia.

Määräaikaistalletus on tarkoitettu nimensä mukaisesti sovitun määräajan talletukselle. Talletusajan pituus voi vaihdella kuukaudesta 10 vuoteen. Talletuskorko on yleensä sitä suurempi, mitä pidempi on talletusaika.

Määräaikaistalletuksia voi tehdä joko kertatalletuksena tai kuukausisäästämisen muodossa. Jotkut pankit vaativat kuitenkin minimimäärän määräaikaistalletukselle, joka on tyypillisesti noin 1000 euroa. Markkinoilta löytyy kuitenkin myös pankkeja, jotka eivät vaadi suuria summia tai säännöllisten talletusten tekemistä. Tämä luonnollisesti näkyy saatavassa korossa.

Määräaikaistalletuksen ehdot kannattaa lukea tarkkaan. Ne voivat nimittäin vaikuttaa tuottoon jopa enemmän kuin varsinainen talletuskorko.

Esimerkiksi jos säästäjän elämäntilanne muuttuu ja hän tarvitseekin yhtäkkiä enemmän raha kuin tavallisesti, voi pankki veloittaa määräaikaistalletuksen nostosta provision. Nostoprovisio voi olla esimerkiksi yksi prosenttia tai vähintään 20 euroa.