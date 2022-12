Kiinteistöliitto: Mahdollinen sähkökatko voi luoda vaaratilanteen taloyhtiöön

Sähkökatko voi tuoda onnettomuusriskin kaukolämmöä käyttäviin taloyhtiöihin.

Suomessa on kaupungeissa totuttu siihen, että sähkökatkoja ei tule, ainakaan pitkiä. Tänä talvena ollaan tässä suhteessa uuden edessä. Energiaviraston mukaan sähkön riittävyys on Suomessa aiempaa epävarmempaa tänä talvena

Energiavirasto odottaa sähkötehon riittävän talvikaudella suurimman osan ajasta. Talven tehotilanne sisältää kuitenkin monia epävarmuuksia, joten sähkön tuotanto- ja tuontikapasiteetti ei välttämättä aina riitä kattamaan sähkön kysyntää.

Energiavirasto arvioi lyhytaikaisen sähköpulan mahdolliseksi talvella 2022–2023, mutta pitää todennäköisyyttä pitkittyneelle sähköpulatilanteelle pienenä. Kotimainen käytettävissä oleva sähkön tuotantokapasiteetti ja siirtoyhteydet naapurimaihin riittävät yhdessä kattamaan arvioidun sähkötehon tarpeen valtaosan talvesta.

Kiinteistöliitto peräänkuuluttaa taloyhtiöiden varautumista hyvissä ajoin mahdollisiin sähkökatkoksiin.

Sähkökatkos tuo riskin tulikuumasta vedestä

Taloyhtiöissä on esimerkiksi hyvä muistuttaa asukkaita, että lämmintä vettä ei tule käyttää sähkökatkon aikana.

Suurin osa kaupunkien taloyhtiöistä käyttää kaukolämpöä, joka lämmittää sekä rakennuksen että kuuman käyttöveden. Tällaisessa taloyhtiössä lämmintä vettä muodostuu lämmönvaihtimessa sitä mukaan, kun taloyhtiössä asukkaat käyttävät vettä. Normaalitilanteissa lämmönjakohuoneessa oleva säätölaite avaa ja sulkee venttiiliä käytön mukaan.

Jos sähkökatko tulee, lämmönjakokeskuksen venttiili jää siihen asentoon, missä se on ollut ennen virran katkeamista. Mikäli lämmintä vettä on käytetty paljon taloyhtiössä juuri ennen sähkökatkoa, lämmönjakokeskuksen venttiili on valmiiksi auki, jolloin se jää siihen asentoon.

Kun venttiili jää auki ja säätölaite ei toimi sähkökatkon aikana, saattaa putkistoon päästä liian kuumaa vettä. Kun joku talon asukkaista sähkökatkon aikana ottaa lämmintä vettä, voi pahimmillaan hanasta tulla jopa 100 asteista vettä.

”Pahin tilanne vaatii, että monta ikävää sattumaa tapahtuisi, mutta koska seuraukset voivat silloin olla hengenvaarallisia, lämmintä vettä ei tule käyttää kaukolämpötaloyhtiössä sähkökatkon aikana”, Kiinteistöliitto Uusimaan lvi-asiantuntija Janne Laksola painottaa.

Lämmönjakokeskuksen uusimisessa kannattaa huomioida sähkökatkoksen riski

Nykyisin on olemassa turvaventtiileitä, jotka sulkeutuvat automaattisesti sähkökatkon tullessa. Näitä on kuitenkin asennettu kiinteistöihin todella vähän. Syynä saattaa olla se, että kaukolämpöä on pidetty hyvin turvallisena eikä sähkökatkojen mahdollisuutta ole pidetty sellaisena riskinä, joka vaatisi toimia.

”Jos taloyhtiö on uusimassa lämmönjakokeskusta, kannattaa ehdottomasti valita turvatoiminnolla varustettu venttiili, joka sähköjen katketessa sulkeutuu. Kustannus on pieni verrattaessa koko lämmönjakokeskuksen hintaan”, Laksola vinkkaa taloyhtiöille.

Toinen syy miksi lämmintä vettä ei tule käyttää sähkökatkon aikana, liittyy taloyhtiön putkistoon.

Normaalisti taloyhtiön putkistossa kiertää 55-65 asteista vettä, niin että asukkaalle tuleva käyttövesi on noin 58 asteista. Taloyhtiön putkistoa ei ole suunniteltu kestämään pitkäaikaista tätä paljon kuumempaa vettä, vaan se rasittaa putkistoa. Pahimmassa tapauksessa putkisto saattaa vaurioitua ja aiheuttaa vesivahingon. Varsinkin muovisissa putkissa piilee tämä vaarana.

”Tärkeä ohje taloyhtiössä on, että älä käytä lämmintä vettä sähkökatkon aikana”, Laksola summaa.