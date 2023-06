Asuntokaupan sukellus on kova isku Honkarakenteen myyntinäkymiin

Rakennusyhtiö Honkarakenne antoi tulosvaroituksen. Yhtiöllä on odotettavissa jyrkkä liikevaihdon lasku.

Omakotitaloja, vapaa-ajan asuntoja ja julkisia rakennuksia valmistava Honkarakenne kertoo tiedotteessaan, että kohonneet korot, inflaatio ja epävarmat talouden näkymät ovat laskeneet pientalo- ja vapaa-ajanasuntojen markkinan poikkeuksellisen alhaiselle tasolle.

Rakentamisen matalasuhdanne Honkarakenteen kaikilla toiminta-alueilla vaikuttaa negatiivisesti yhtiön toimintaan ja tilauskannan kehittymiseen.

Uusien asuntojen kauppa on ollut viime aikoina pahasti jumissa. Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton asuntomarkkinakatsauksen mukaan tämän vuoden puolella asuntokauppaa on tehty nyt merkittävästi edellisvuosia vähemmän.

Asuntomarkkinakatsauksen mukaan raportoitujen uusien asuntojen kauppojen määrä on pysynyt läpi vuoden vähäisenä. Huhtikuun päätteeksi edellisvuoteen nähden kauppoja tehtiin lähes 70 prosenttia vähemmän ja viiden vuoden keskiarvoon verrattuna peräti 77,6 prosenttia vähemmän.

Asuntokauppaa käydään Suomessa nyt kolmanneksen verran vähemmän kuin vuosi sitten ja viidenneksen vähemmän kuin ennen koronapandemiaa vuonna 2019, kertoo Hypo toukokuun asuntomarkkinakatsauksessaan.

Honkarakenteella tulossa erittäin haastava vuosi

Honkarakenne odottaa vaikean markkinatilanteen jatkuvan ainakin tämän vuoden eikä mahdollinen markkinatilanteen nopeakaan kohentuminen ehtisi enää vaikuttamaan merkittävästi yhtiön vuoden 2023 tulokseen.

Venäjän liiketoimintojen loppuminen on ollut Honkarakenteelle kova haaste.

Aiemmin huhtikuun lopussa Honkarakenne kertoi tavoitteena on ollut korvata Venäjän viennin liikevaihdon jättämää aukkoa kotimaasta ja erityisesti yhtiön muilta vientialueiltaan. Yhtiön näkemyksen mukaan kotimaan sekä Euroopan tämänhetkisestä taloudellisesta tilanteesta johtuen, myynnin kasvattaminen tulee tapahtumaan aiemmin odotettua hitaammin.

Honkarakenne päivittää 15. helmikuuta julkaistua taloudellista tulosohjausta vuodelle 2023. Yhtiö ennustaa rajua laskua liikevaihtoonsa.

Uuden ohjeistuksen mukaan yhtiö arvioi vuonna 2023 konsernin liikevaihdon laskevan aiemmasta tulosohjauksesta ja jäävän 47–52 miljoonaan euroon. Konsernin liiketulos laskee ja jää -0,5 – +0,8 miljoonaan euroon.

Viime vuonna yhtiön liikevaihto oli 74 miljoonaa euroa ja liiketulos 1,9 miljoonaa euroa.

Aiemmin Honkarakenne oli arvioinut liikevaihdon laskevan edellisvuodesta ja jäävän 50–56 miljoonaan euroon. Konsernin liiketulos laskee ja jää 1,6–2,4 miljoonaan euroon.

Yhtiön näkemys vuoden 2023 kehityksestä perustuu olemassa olevaan tilauskantaan, kevään aikana saatuihin tilauksiin, näkemykseen toimintaympäristön jatkuvista haasteista sekä markkinoiden heikosta elpymisestä. Yhtiön loppuvuoden tilauskertymä kotimaan ja erityisesti vientimaiden osalta on kertynyt aiempia vuosia merkittävästi hitaammin.

Sopeutustoimet alkaneet

Yhtiö on käynnistänyt toukokuun alusta alkaen muutosneuvottelut, jotka koskevat yhtiön koko henkilöstöä lukuun ottamatta ylintä johtoa. Muutosneuvottelut on tarkoitus saada päätökseen kesäkuun aikana. Henkilöstön kokonaisvähentämistarpeen on arvioitu olevan enintään 27 henkilötyövuotta.

Yhtiö sopeuttaa myös muuta kulurakennettaan, jatkaen kuitenkin yhtiön päivitetyn strategiansa mukaisesti liiketoiminnan kehittämistä.

Strategian painopisteet ovat viennin kasvattaminen valituilla kohdemarkkinoilla, asiakaskokemuksen parantaminen ja panostaminen vastuulliseen ja terveelliseen asumiseen. Yhtiö uskoo strategisten panostuskohteiden parantavan Honkarakenteen kilpailukykyä myös vallitsevassa haastavassa markkinatilanteessa.

Honkarakenteen puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2023 julkaistaan 25. elokuuta.