Suomen valokuitumarkkinat kasvavat vauhdilla – kahdelle yritykselle isot rahoituspaketit

Kaksi yritystä on saanut satojen miljoonien eurojen kasvurahoituksen valokuituverkon rakentamiseen Suomeen.

Valokuituverkon rakentaminen. Kuva: Valokuitunen Oy.

Suomen valokuituinfrastruktuurin kattavuus on ollut roimasti jäljessä muihin Pohjoismaihin ja lukuisiin Euroopan maihin verrattuna. Suomen kattavat mobiiliverkot eivät yksin pysty vastamaan dataliikenteen määrän kasvuun. Ne tarvitsevat rinnalle valokuidun, joka on tiedonsiirtoratkaisuna nopein ja varmin.

Kotitalouksien ja yritysten toimivat ja laadukkaat tietoliikenneyhteydet ovat tärkeät Suomen kilpailukyvylle ja huoltovarmuudelle.

Valokuitu on osa digitaalisen yhteiskunnan perusinfrastruktuuria. Kaikki tietoliikenne – myös mobiiliverkot – perustuu äärettömän nopeisiin valokuituverkkoihin.

Valokuituliittymän lisäksi kuluttajat tarvitsevat nettiyhteyden internetoperaattorilta samaan tapaan kuin sähköverkon asiakkaat tarvitsevat sähköä energiayhtiöltä.

Valokuitunen Oy on Capman Infran ja Telian omistama yhteisyritys, joka rakentaa avointa valtakunnallista valokuituverkkoa Suomeen. Yhtiö on solminut uuden lähes 400 miljoonan euron velkarahoitussopimuksen, joka koostuu 285 miljoonan euron suorasta lainasta ja 100 miljoonan lisälainamahdollisuudesta. Uuden järjestelyn taustalla on ryhmä kansainvälisiä pankkeja.

Uuden velkarahoituksen myötä Valokuitunen kykenee investoimaan Suomen taajamien valokuiduttamiseen yli 400 miljoonaa euroa. Tämä takaa avoimeen verkkoon perustuvan valokuituliittymämahdollisuuden jopa 400 000 suomalaiselle kotitaloudelle.

Avoin valokuituverkko tarkoittaa sitä, että kuluttajat voivat valita nettiliittymänsä ja haluamansa lisäpalvelut usealta eri Valokuitusen verkossa toimivalta palveluntarjoajalta.

Valokuitusen rakentama tai rakenteilla oleva verkko ulottuu jo nyt 190 000 suomalaiseen kotitalouteen.

”Nyt solmittu rahoitusjärjestely on luonteeltaan erittäin vahva ja antaa yhtiön kasvulle erinomaiset edellytykset. Uusi sopimus takaa vankan taloudellisen pohjan pitkälle tulevaisuuteen,” sanoo Valokuitusen talous- ja rahoitusjohtaja Juho Ansio.

Valokuitusen toimitusjohtaja Heikki Kaunisto kertoo, että yhtiön kasvu on ylittänyt kaikki odotukset.

Myös toinen valokuituyhtiö on saanut merkittävän kasvurahoituksen.

Valokuituyhtiö Valoo (Adola Oy) on koonnut yli 250 miljoonan euron pääomasijoitus- ja lainapaketin, joka tukee yrityksen tavoitetta kehittää Suomen digitaalista infrastruktuuria.

Paketti koostuu merkittävästä pääomasijoituksesta, jossa DIF Capital Partners toimii pääsijoittajana. Mukana sijoituskierroksella on myös Suomen Teollisuussijoitus.

Valoo on tullut tunnetuksi poistamalla kaikki liittymis- ja kytkentämaksut suomalaiskuluttajien valokuituliittymistä. Valoon lähivuosien investointisuunnitelma kattaa yhteensä yli 300 000 kotitaloutta ja on kooltaan yli puoli miljardia euroa.

”Suomalaistaloudet ovat pitkään kamppailleet kiinteiden laajakaistayhteyksien saamisesta etenkin suurten kaupunkialueiden ulkopuolelle. Puute tuli esiin Covid-19-pandemian aiheuttamien rajoitusten aikana. Tämä investointi parantaa merkittävästi suomalaisten ja suomalaisyhteisöjen kykyä työskennellä ja osallistua globaaliin digitaaliseen talouteen, sanoo osakas ja CIF-rahastojen sijoitusjohtaja Willem Jansonius DIF Capital Partnersista.