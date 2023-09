Tässäkö on sijoittajan tärkein tunnusluku?

Kolme amerikkalaissijoittajaa kertoo, mikä on heidän mielestään sijoittajan tärkein tunnusluku. Säännöistä on kuitenkin aina poikkeuksia.

Brian Feroldi on sijoituskirjailija, sijoittaja ja sijoittamisen opettaja. Hän on kirjoittanut yli 3 000 artikkelia osakkeista, sijoittamisesta ja henkilökohtaisesta taloudesta.

Feroldin tavaramerkiksi ovat nousseet nokkelat ja maanläheiset rahaa ja sijoittamista käsittelevät tviitit ja uutiskirjeet. Yli 70 000 sijoittajaa lukee hänen Long Term Mindset -uutiskirjettä. Erityisesti hänen hauskat sijoittamista käsittelevät kuvituskuvat ovat yksinkertaisen oivaltavia.

Feroldi aloitti sijoittamisen vuonna 2004. Kertomansa mukaan alussa hänellä ei ollut aavistustakaan, mitä oli tekemässä, ja hän teki siksi isoja virheitä. Hänen tuloksensa kuitenkin paranivat dramaattisesti ajan myötä, kun hänen tietonsa osakemarkkinoista kasvoivat.

Uusimmassa uutiskirjeessään Feroldi sekä kollegansa Brian Stoffel ja Brian Withers paljastavat, mikä on heidän mielestään sijoittajan tärkein tunnusluku – ja miksi senkään seuraaminen ei aina vie sijoittajaa oikeille urille.

Korkea myyntikateprosentti paljastaa kolme seikkaa yrityksestä

Tämä Feroldin Stoffelin ja Withersin suosikkimittari on yksinkertaisesti myyntikateprosentti.

Kun myynnistä vähennetään kaikki muuttuvat eli myyntivolyymistä riippuvat kulut, saadaan myyntikate. Kun tämä myyntikate suhteutetaan myyntiin, saadaan myyntikateprosentti.

”Tasainen tai kasvava myyntikateprosentti on hyvä merkki sijoittajille”, Feroldi, Stoffel ja Withers toteavat.

Miksi näin on? Siksi, että korkea myyntikateprosentti saattaa kertoa siitä, että yritys vastustaa hintojen alentamiseen kohdistuvaa kilpailupainetta, yrityksellä on hinnoitteluvoimaa asiakkaisiinsa nähden tai että yrityksellä on neuvotteluvoimaa tavarantoimittajiensa kanssa.

Tästä Feroldi, Stoffel ja Withers johtavat ”säännön”: tasainen tai kasvava myyntikateprosentti on myönteinen signaali, mutta laskeva myyntikateprosentti on negatiivinen signaali. Jälkimmäinen viittaa yleensä siihen, että yrityksellä on vaikeuksia markkinoilla.

Myyntikateprosentti saattaa laskea ”hyökkäysstrategiassa”

Yritys saattaa kuitenkin joissakin tilanteissa tietoisesti valita alhaisemman myyntikateprosentin. Sijoituskolmikko kertoo sijoittajakirjeessään tästä esimerkin.

”Otetaan esimerkiksi Axon Enterprise – joka valmistaa sekä TASER-tainnutusaseita että Axon-henkilökameroita ensiapuhenkilöstölle. Vuonna 2018 kehokameradivisioona oli lähdössä nousuun. Axon tarjosi niitä kaikille maan poliiseille yhden vuoden ajan – ilmaiseksi. Se oli nerokas veto. Kun poliisit alkoivat käyttää kehokameraa, heidän oli myös käytettävä Axonin Evidence.com-pilvipohjaista ohjelmistotuotetta. Evidence.com ottaa videomateriaalin ja tallentaa, järjestää ja analysoi sen. Kun poliisilaitokset ovat alkaneet käyttää kehokameroita ja Evidence.comia, on erittäin hankalaa vaihtaa palveluntarjoajaa”, Feroldi, Stoffel ja Withers toteavat.

Kameroiden ilmaisella luovuttamisella oli kuitenkin hintansa: Axonin myyntikateprosentti laski nopeasti 550 peruspistettä 55,1 prosenttiin.

”Pandemian ulkopuolella Axonin myyntikateprosentit eivät ole olleet näin alhaiset yli vuosikymmeneen”, sijoittajat kertovat.

Kuitenkin myyntikateprosentin laskulla oli hyvät seuraukset.

”Hassua on, että seuraavan vuoden ajan alhaisemmat myyntikatemarginaalit olivat hyvä asia. Se tarkoitti, että yhä useammat osastot ottivat Axonin ilmaistarjouksen vastaan – ja sitoutuivat Axonin ekosysteemiin pitkäaikaisiksi asiakkaiksi”, sijoittajat toteavat.

Säännöistä on aina poikkeuksia

Axon siis vaihtoi lyhyen aikavälin voitot pitkän aikavälin markkinavoimiin. Sijoittajien mukaan tämä liike on toiminut loistavasti Axonin sijoittajien kannalta.

”Axonin osake on noussut 700 prosenttia sen jälkeen, kun johto teki tämän rohkean päätöksen.”

Feroldi, Stoffel ja Withers haluavat korostaa tämän esimerkin avulla, että jokaisessa sijoittamisen ”säännössä” on poikkeuksia.

”Normaalisti laskeva myyntikateprosentti on merkki siitä, että yritys on vaikeuksissa. Tässä tapauksessa se viestii siitä, että yhtiö oli siirtymässä hyökkäykseen.”

Sijoittajan on siis erittäin tärkeää ymmärtää sijoittamisen ”säännöt”, mutta myös oppia, milloin yritykset voivat rikkoa niitä.