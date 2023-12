It-yhtiö MicroStrategy on vuoden pörssikomeetta – syynä bitcoin

Valtaosa MicroStrategyn markkina-arvosta perustuu sen valtaisiin bitcoin-omistuksiin.

MicroStrategyn toimitusjohtaja Phong Le.

MicroStrategy perustettiin lähes 35 vuotta sitten, ja se oli suurimman osan historiastaan vähän tunnettu ohjelmistoyritys, joka keskittyi liiketoimintatiedusteluun.

Sen alusta sisältää useita ominaisuuksia, jotka on suunniteltu auttamaan yrityksiä tekemään tietoon perustuvia päätöksiä ja optimoimaan liiketoimintaprosesseja. Näihin työkaluihin ja ominaisuuksiin kuuluvat interaktiiviset mittaristot, tuloskortit, tapauskohtaiset kyselyt, automaattinen raporttien jakelu ja erittäin pitkälle muotoillut raportit, kynnysarvot ja hälytykset.

MicroStrategyn arkkitehtuuri voidaan ottaa käyttöön joko asiakasyrityksen omissa tiloissa Windows- tai Linux-palvelimilla tai palveluna AWS- tai Microsoft Azure -pilvipalveluissa.

Michael J. Saylor, Sanju Bansal ja Thomas Spahr perustivat yrityksen vuonna 1989, ja se kehittää ohjelmistoja sisäisten ja ulkoisten tietojen analysoimiseksi liiketoimintapäätösten tekemiseksi ja mobiilisovellusten kehittämiseksi.

MicroStrategy on yksi kovimmista kurssinousijoista isojen yhtiöiden joukossa

Yhtiön osakekurssi on porhaltanut tänä vuonna jo 316 prosentin nousuun, mikä tekee siitä yhden suurimmista nousijoista Yhdysvalloissa vähintään viiden miljardin dollarin arvoisten yritysten joukossa.

Siinä missä muut teknojätit luottavat liikevaihdon ja markkinaosuutensa kasvuun osakekurssiensa kasvattamisessa, MicroStrategyn vetovoima perustuu lähes yksinomaan bitcoiniin.

Elokuussa 2020 MicroStrategy sijoitti 250 miljoonaa dollaria bitcoiniin vararahastona vedoten käteisvarojen tuottojen vähenemiseen, dollarin heikkenemiseen ja muihin maailmanlaajuisiin makrotaloudellisiin tekijöihin.

Yhtiö teki tämän jälkeen useita muita suuria bitcoin-ostoja; syyskuussa 2022 MicroStrategy ja sen tytäryhtiöt omistivat noin 130 000 bitcoinia, jotka oli hankittu yhteensä 3,98 miljardin dollarin ostohinnalla, keskimääräisellä ostohinnalla 30 639 dollaria bitcoinia kohti.

Elo-syyskuun 2023 välisenä aikana MicroStrategy hankki yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa noin 5 445 bitcoinia noin 147 miljoonalla dollarilla käteisenä, keskimäärin noin 27 053 dollarin bitcoinin hinnalla.

MicroStrategy on sijoitus bitcoiniin

It-yhtiö on kerännyt noin 174 530 bitcoinia, joiden arvo on nyt noin 7,65 miljardia dollaria.

”Päätimme ostaa bitcoinin, koska bitcoin on eräänlainen digitaalinen kulta. Se on kultaakin kovempaa. Se on älykkäämpi, vahvempi ja nopeampi kuin kulta.”, yksi yhtiön perustajista, Michael J. Saylor sanoi ensimmäisessä sijoittajapuhelussa sen jälkeen, kun yhtiö oli julkistanut strategiansa.

MicroStrategyn markkina-arvo on 8,5 miljardia dollaria, mikä tarkoittaa, että 90 prosenttia sen arvosta on suoraan sidottu sen bitcoin-omistuksiin. Yhtiötä on siten aiheellisesti alettu pitää lähes yksinomaan bitcoin-holdingyhtiönä.

Toisin sanoen sijoitus MicroStrategyyn on käytännössä sijoitus bitcoiniin. Yhtiön osake nousee tai laskee bitcoinin mukana.

MicroStrategy on näyttänyt vain jatkavan bitcoineihin sijoittamista. Yhtiö kertoi ostaneensa marraskuussa noin 16 130 bitcoinia yli 593 miljoonalla dollarilla. Se on suurempi määrä kuin se on ostanut millään kokonaisella vuosineljänneksellä sitten vuoden 2021 kolmen ensimmäisen kuukauden, kertoo uutissivusto CNBC.