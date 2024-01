Kanadalaisesta kellarista löytyi laatikollinen vanhoja jääkiekkokortteja – siitä tuli miljoona-aarre

Jääkiekkokortteja keräilevissä piireissä on kohistu kellarilöydöstä, jonka keskiössä ovat Wayne Gretzkyn tulokaskortit.

Erilaisten asioiden keräily on ollut yksi perinteinen tapa sijoittaa rahaa. Taiteeseen sijoittaminen on ollut yleistä jo pitkään, mutta sen rinnalla liikkuu paljon erilaisiin keräilyesineisiin liittyvää kaupankäyntiä. Esimerkiksi design-huonekalut, autot, rannekellot tai käsilaukut ovat hyviä esimerkkejä tuotteista, joiden arvo voi nousta jopa käytettynäkin.

Myös niinkin arkien asia, kuin jääkiekkokortit voivat nousta arvoon arvaamattomaan, etenkin jos kyseessä on keräilyharvinaisuuksia. Vaikka jääkiekkokorttien keräilyn suurin kulta-aika ainakin Suomessa on jo takanapäin, maailmalla tietyistä ja harvinaisista keräilykorteista maksetaan yhä suuria summia.

Jääkiekon kotimaana pidetystä Kanadasta kuuluu nyt poikkeuksellisia uutisia, jotka nivoutuvat jääkiekkokorttien ympärille. Saskatchewanissa asuva perhe on nimittäin löytänyt kellaristaan pahvilaatikollisen avaamattomia O-Pee-Chee -sarjan jääkiekkokortteja, jotka ovat lojuneet siellä jo vuosikymmeniä. Kellariin unohtumisesta huolimatta löydön arvo tulee näillä näkymin olemaan yli miljoona dollaria.

Keskiössä Wayne Gretzky ja ”ysiysin” tulokaskortti

Laatikollinen jääkiekkokortteja ei ole mitä tahansa vuosikertaa, vaan ne ovat vuodelta 1979. Kyseinen vuosi on merkittävä jääkiekkopiireissä, sillä kausi 1979-80 on historian parhaimpana jääkiekkoilijana pidetyn kanadalaisen Wayne Gretzkyn tulokaskausi NHL:ssä.

Numerosta 99 muistettava Wayne Gretzky pelasi maineikkaan uran NHL:ssä vuosien 1979-99 aikana. Vaikka ”ysiysin” uran päättymisestä on ehtinyt vierähtää jo neljännesvuosisata, on Gretzkyn nimissä yhä kymmeniä erilaisia ennätyksiä pelkästään NHL:ssä. Runkosarjaennätyksiä Gretzkyn nimissä on yhä 40 kappaletta, pudotuspeleissä 15 kappaletta ja tähdistöotteluissa kuusi kappaletta.

Urheiluun liittyvissä keräilykorteissa on yleinen trendi, että etenkin pelaajan tulokaskauden kortit kiinnostavat keräilijöitä. Uransa alkuvaiheessa olevista pelaajista ei paineta yleensä suurta määriä kortteja, sekä monesti vielä ”nimettömien” pelaajien kortteihin ei osata suhtautua keräilyharvinaisuutena, minkä seurauksena kortit helposti katoavat tai niitä kohdellaan varomattomasti, minkä vuoksi korttien kunto ei pysy hyvänä. Monet sittemmin arvokkaiksi nousseet jääkiekkokortit on tuhottu esimerkiksi lasten leikeissä.

Luonnollisesti historian parhaan jääkiekkoilijan tulokaskortti on ollut hyvinkin kysyttyä tavaraa keräilijöiden keskuudessa. Kortin arvo riippuu hyvin paljon sen kunnosta. Heikkokuntoisimmat yksilöt ovat vaihtaneet omistajaa muutaman sadan dollarin hintalapulla, hyväkuntoisista korteista on saatu usein jopa 200 000 dollaria. Kaikista kovin hinta Gretzkyn tulokaskortista nähtiin vuonna 2021, kun Heritage Auctions myi kyseisen kortin keräilijälle ennätykselliseen 3,75 miljoonan dollarin hinnalla.

Laatikossa todennäköisesti useita Gretzky-kortteja

Kellarista löytynyt jääkiekkokorttierä on parillakin tapaa merkittävä. Ensinnäkin kortit ovat laatikoita myöten täysin alkuperäisessä kunnossa niiden suoraan ensimmäiseltä omistajalta, eikä niitä ole koskaan edes purettu pois pakkauksistaan.

Lisäksi kortteja on laatikossa todella paljon, sillä pahvilaatikon sisällä on 16 pienempää laatikkoa, joiden sisältä löytyy 48 pakkausta, jotka sisältäväty 14 korttia. Kaikkiaan myytävä erä käsittää siis yhteensä 10 752 jääkiekkokorttia.

Koska kortit ovat vielä pakattuna laatikoihin ja avaamattomiin pusseihin, laatikossa piilevien Gretzky-korttien lukumäärää ei voida varmuudella sanoa. Keräilyesineisiin erikoistuneen amerikkalaisyhtiö Heritage Auctionsin Jason Simonds arvioi CBC:lle, että Gretzkyn tulokaskortteja voi löytyä laatikosta jopa 25-27 kappaletta.

Vaikka jääkiekkokortit ovat todistetusti aitoja ja alkuperäisessä kunnossa, niiden arvoa voi olla vaikea määritellä. Suuri erä markkinoille ilmaantuvia Wayne Gretzkyn tulokaskortteja saattaa todennäköisesti laskea tulevaisuudessa myytävien korttien arvoa, sillä aiemmin harvinaisuutena pidettyä keräilyesinettä saattaa olla olemassa odotettua enemmän.

Jotain löydön merkittävyydestä kertoo sekin, että kun korttierä siirtyi kanadalaisperheen kellarista Heritage Auctionsille, siirtoon piti hankkia ylimääräinen turvamies varmistamaan korttien pääsyn turvallisesti perille. Yhdysvaltoihin saapumisen jälkeen korttien aitous todettiin ja ne pakattiin huutokauppaa varten tyhjiöpusseihin, mutta keräilykorttipusseja ei menty vieläkään avaamaan. Laatikon tarkka sisältö on siis yhä mysteerin peitossa.

Hinta ylittänyt jo nyt miljoonan – ja vielä on aikaa

Laatikon mysteerisestä sisällöstä huolimatta korttierä on kiinnostanut välittömästi ostajia huutokaupassa. Huutokauppa on ollut avoinna vasta muutaman päivän, mutta korteista on tarjottu jo nyt 1,375 miljoonaa dollaria. Hinta saattaa nousta vielä korkeammalle, sillä aikaa keräilyerän huutamiseen on helmikuun loppuun saakka. Heritage Auctions arvioi huutokaupan nousevan aina kahteen miljoonaan dollariin saakka.

Jääkiekkokorttierän lopullisen hinnan lisäksi jääkiekkokorttipiireissä jännitetään sitä, mitä korteille käy huutokaupan jälkeen. Asiantuntijoiden mukaan on hyvinkin todennäköistä, että kortit saattavat pysyä alkuperäisissä paketeissaan myös tulevalla omistajalla. Näin ollen Gretzky-korttien lopullinen määrä saattaa jäädä yhä mysteeriksi.

Yksi vaihtoehto on myös se, että laatikon sisältöä lähdetään pilkkomaan tai avaamaan. Esimerkiksi Gretzky-korttien myyminen yksitellen eteenpäin keräilijöille voisi olla mahdollisuus tehdä jopa voittoa laatikon sisällöllä – joskin yli 10 000 kortin läpi käyminen syö sekin merkittävän määrän aikaa.