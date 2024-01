Säästäminen lapselle – aloita ajoissa ja hyödynnä eri vaihtoehtoja

Lapselle säästäminen on hyvä aloittaa ajoissa, jotta voit hyödyntää korkoa korolle-ilmiötä.

Lapselle säästäminen on yksi parhaista tavoista varmistaa hänen taloudellisesti turvallinen tulevaisuutensa. Kun säästäminen aloitetaan aikaisin, korkoa korolle-ilmiö ehtii tehdä töitä pidempään ja saat koroista mahdollisimman hyvän edun. Vaikka aloittaisit kuukausittaisen säästämisen vain muutamalla eurolla oman budjettisi mukaan, voit luoda merkittävän pesämunan lapsellesi pitkällä aikavälillä.

Olipa valittu tapa säästää sitten säästötili, sijoitusvakuutus tai rahastosäästäminen, on tärkeää aloittaa säästäminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Jokainen säästetty euro kasvaa korkoa korolle ja tarjoaa lapselle taloudellista turvaa tulevaisuudessa.

Säästäminen lapselle on hyvä sekä lapsen että vanhempien kannalta. Kun säästäminen aloitetaan mahdollisimman aikaisin, säästösumman kartuttaminen on helpompaa ja stressittömämpää. Lisäksi säästämisen aloittaminen heti lapsen syntymän jälkeen on mahdollista.

Yhteinen säästäminen ja lapselle sijoittaminen antavat myös vanhemmille mahdollisuuden opettaa lapselle järkevästä ja loogisesta rahankäytöstä. Lapselle säästäminen onnistuu monella eri tavalla ja itselle sopiva tapa kannattaa valita omien mieltymysten, mahdollisuuksien ja budjetin perusteella.

Säästäminen lapselle täytyy aloittaa ajoissa

Lapselle säästäminen voi vaikuttaa haastavalta, mutta tärkeintä on ottaa ensimmäinen aksel ja aloittaa. Voit aloittaa säästämisen jo lapsen syntymän jälkeen tai sitten, kun lapsi on muutaman vuoden ikäinen. Säästötili lapselle voi kerryttää hänelle mukava pesämunan, jota voidaan käyttää monissa eri tilanteissa.

Suomessa vanhemmille maksetaan lapsilisää lapsesta. Tämän lapsilisän tai osan siitä voi laittaa säästöön yllättäviä menoja ta lapsen tulevaisuutta varten. Suuremmat kustannukset, kuten ajokortin maksaminen tai opiskelujen rahoittaminen helpottuu, kun säästötilillä on jo varoja. Säästöt voi käyttää myös ensiasunnon käsirahana.

Korkoa korolle-ilmiön hyödyntäminen säästämisessä on viisasta ja se pääsee parhaiten oikeuksiinsa pitkällä aikavälillä. Mitä enemmän aikaa sinulla on säästää, sen enemmän korkoakin ehtii kertyä. Säästämisen voi suunnitella esimerkiksi kuukausittaiseksi säästöksi tai säästöjä voi kerryttää kerran vuodessa syntymäpäivälahjana.

Säästämistä ja säästösummaa suunniteltaessa on hyvä hyödyntää säästölaskuria.

Säästä lapselle avaamalla hänelle oma säästötili

Lapselle voi avata oman säästötilin, joka sopii erinomaisesti säästämisen ja rahan käytön opetteluun. Tällaiselle tilille voi tallettaa säännöllisesti rahaa lapsen tulevaisuutta varten. Myös lapsen läheiset voivat tehdä talletuksia tilille. Säännöllisestä tilisäästämisestä palkitaan yleensä hyvällä korolla.

Monet pankit tarjoavat hyvää korkoa säästötilille. Vuoden 2023 aikana monien pankkien säästötilien korot nousivat ja vuonna 2024 on tavallista nähdä säästötilejä, joiden korko on jopa yli 3 prosenttia.

Säästötilin hyödyntäminen on yksinkertainen tapa aloittaa säästäminen lapselle. Se ei kuitenkaan ole ainoa tapa kasvattaa pesämunaa lapsen tulevaisuutta varten.

Rahastosäästäminen lapselle – miten se toimii?

Sijoitusrahaston voi avata myös lapselle ja jatkuva säästäminen on hyvä vaihtoehto, kun tarkoituksena on säästää tulevaisuutta silmällä pitäen. Mitä aikaisemmin rahastosäästäminen aloitetaan, sitä paremmin korkoa korolle-ilmiö pääsee oikeuksiinsa myös rahastoissa.

Rahastosäästäminen lapselle on helppo ja mielenkiintoinen tapa säästää. Pienikin säästösumma voi kasvaa tuhansiksi euroiksi vuosien kuluessa. Rahastosäästäminen voi tapahtua kertasijoituksena tai kuukausittaisena säästämisenä.

Rahasto lapselle voidaan perustaa helposti. Lapsen rahastosalkkuun voi sisällyttää useita eri rahastoja hajauttamisen hyödyntämiseksi.

Sijoituksia kannattaa hajauttaa eri kohteisiin, sillä se alentaa rahastosijoittamisen riskiä. Muista, että myös rahastosäästämisessä tulee huomioida verotus: tuottoja verotetaan pääomaverotuksen periaatteilla.

Osakesäästötili lapselle – kannattaako se?

Sijoittaminen lapselle on mahdollista toteuttaa osakesäästötilin tai arvo-osuustilin avulla. Arvo-osuustilillä säilytetään sähköisiä arvopapereita ja osakkeita. Osakesäästötilin avulla voi sijoittaa lapsen varoja osakkeisiin ja hallinnoida arvo-osuuksia. Kun osakekaupoista tienataan tuottoa, osingot maksetaan lapsen pankkitilille.

Osakesäästötili lapselle on erinomainen tapa sijoittaa lapsen tulevaisuuteen. Tällainen tili tarjoaa verotuksellisia etuja, kuten mahdollisuuden siirtää osingot ja myyntivoitot uudelleen ilman välittömiä veroseuraamuksia. Osakesäästötili mahdollistaa myös korkoa korolle -ilmiön täysimääräisen hyödyntämisen.

Verotuksen huomioiminen

Lapselle lahjoittamisessa kannattaa ottaa huomioon verotus. Lahjaverosta kannattaa olla perillä, jotta voit suunnitella lahjoituksia oikein. On tärkeää muistaa, että kolmen vuoden aikana voit lahjoittaa verovapaana enintään 4 999 euroa samalle lahjan saajalle. Jos lahjoitat enemmän, summasta tulee maksaa lahjavero.

Lahjavero kannattaa tarkistaa Verohallinnon sivuilta.

Yksi mielenkiintoinen vaihtoehto lapselle säästämisessä on sijoitusvakuutus lapselle. Sijoitusvakuutus soveltuu hyvin pitkäkestoiseen säästämiseen, ja sen avulla voi hyödyntää korkoa korolle -periaatetta. Sijoitusvakuutuksessa voi valita itselleen parhaiten sopivia sijoituskohteita ja halutessasi voit myös vaihtaa sijoituskohteita maksutta.

Mitä tapahtuu, kun lapsi tulee täysi-ikäiseksi?

Kun lapsi täyttää 18 vuotta, hänellä on täysi päätösvalta omista säästöistään ja sijoituksistaan. Tällöin vanhempien tai huoltajien käyttöoikeus lapsen tiliin ja varoihin poistetaan automaattisesti ja lapsi voi halutessaan myöhemmin lisätä vanhemmilleen käyttöoikeuden tileihinsä. Käyttöoikeus lisätään yksinkertaisesti omasta verkkopankista.

Lapselle säästäminen on yksi parhaista tavoista turvata hänen taloudellinen tulevaisuutensa. Aloita säästäminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa hyödyntääksesi korkoa korolle -ilmiötä. Valitse sopiva säästömuoto lapsen tarpeiden ja tavoitteiden mukaan, olipa se sitten säästötili, rahasto tai osakesäästötili. Huomioi myös verotukselliset näkökohdat lahjoittaessasi lapselle.

Älä unohda, että lapsen täysi-ikäistyessä hänellä on täysi päätösvalta säästöistään ja sijoituksistaan. Aloita säästäminen lapsellesi ajoissa ja luo hänelle taloudellisesti turvattu tulevaisuus.