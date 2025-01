Nokian kasvuodotukset on viritetty korkealle

Nokian osake on noussut kuudessa kuukaudessa lähes 23 prosenttia laskeneista tulosennusteista huolimatta. Vuoden 2024 konsensusennusteilla yhtiön P/E-kerroin on 21x. Arvostuskerroin perustuu ennusteeseen, jossa viime vuoden osakekohtainen tulos nousee 0,2 euroon edellisvuoden 0,12 eurosta.

Analyytikot ja sijoittajat odottavat yhtiön jatkavan tulospetraustaan viimeisellä vuosineljänneksellä ja kertovan positiivisista kasvunäkymistä tälle vuodelle.

Kolmannella vuosineljänneksellä Nokian oikaistu liikevoitto nousi vertailukauden 418 miljoonasta eurosta 454 miljoonaan euroon. Analyytikoiden konsensusodotus oli 455 miljoonaa euroa, joten tuloskehitys oli odotettua.

Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että sen kustannussäästöohjelma eteni hyvin, ja Nokia on toimeenpannut 500 miljoonan euron vuositason bruttosäästöt.

Toisin Nokian myynnin kehitys jäi selvästi odotuksista, sillä analyytikoiden konsensusodotuksena oli 4,7 miljardin euron liikevaihto.

Vaikka yhtiön verkkoinfrastruktuuri- ja teknologia-liiketoimintaryhmien liikevaihto kasvoi, painoi pääosin Intiasta johtuva matkapuhelinverkkojen liikevaihdon lasku sekä pilvi- ja verkkopalveluihin vaikuttanut liiketoiminnan myynti liikevaihdon kokonaisuudessaan laskuun.

Vaikka nettomyynti jäi markkinoiden odotuksista, parantunut myyntimixi ja keskittyminen tuottavampiin projekteihin tukivat bruttomarginaalin kehitystä, joka oli sekä konsensuksen että Handelsbankenin ennusteita parempaa.

Kaikissa liiketoimintaryhmissä on toimitusjohtaja Pekka Lundmarkin mukaan silti aihetta optimismiin.

”Odotamme Verkkoinfrastruktuurin kasvun kiihtyvän merkittävästi vuoden viimeisellä neljänneksellä ja useat rakenteelliset kysyntätrendit tukevat tulevaisuuden kasvumahdollisuuksiamme”, hän kertoo.

Nokia säilyttää koko vuoden 2024 näkymät pysyvät ennallaan. Tällä hetkellä yhtiö odottaa vertailukelpoisen liikevoiton olevan 2,3–2,9 miljardia euroa ja vapaan kassavirran olevan 30–60 prosenttia vertailukelpoisesta liikevoitosta.

Nokia julkistaa vuoden 2024 viimeisen vuosineljänneksen tulosraporttinsa torstaina. Sijoittajien mielenkiinto kohdistuu ennen kaikkea kuluvan vuoden näkymiin.

Yhtiön näkymät ovat paranemassa erityisesti verkkoinfrastruktuurissa, mutta matkapuhelinverkoissa on vielä epävarmuutta, arvioi Inderesin analyytikko Atte Riikola katsauksessaan.

Näkymissä pitäisi tulla selkeää parannusta verkkoliiketoimintojen operatiiviseen kehitykseen, jotta viimeisen vuoden aikana voimalla nousseen osakekurssin asettamat odotukset täytettäisiin, Riikola toteaa.

”Ericssonin Q4-raportin perusteella markkinatilanne mobiiliverkoissa on vakaantumassa Pohjois-Amerikan vedolla, mutta Euroopan näkymän yllä on vielä epävarmuutta. Tämä on Nokian kannalta kaksijakoista, sillä Ericssonin kasvu Pohjois-Amerikassa tulee osittain Nokian häviämän AT&T-sopimuksen kustannuksella. Matkapuhelinverkoissa AT&T:n menetystä paikkaa jossain määrin Intiassa voitetut uudet sopimukset, mikä kuitenkin voi heikentää marginaaleja ja painaa kassavirtaa”, analyytikko toteaa.

Riikolan mukaan Nokian vuoden 2025 kasvu nojaa erityisesti verkkoinfrastruktuuriin, missä markkinatilanne on kaikilla alueilla menossa parempaan suuntaan, jonka lisäksi voimakkaasti kasvavat tekoälyinvestoinnit luovat Nokialle uusia kasvumahdollisuuksia toimittaa tuotteita datakeskuksiin.

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana luultavasti maaliin saatava Infinera-yritysosto istuu hyvin tähän yhtälöön, sillä se vahvistaa Nokian asemia tällä alueella Pohjois-Amerikassa.

Infineran kasvu- ja tuloskehitys vuonna 2024 on ollut kuitenkin heikkoa ja järjestelyssä tavoiteltavat 200 miljoonan euron synergiahyödyt on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2027 mennessä.

”Siten emme usko Infineran tukevan merkittävästi Nokian tulosta (tai kassavirtaa) vielä vuoden 2025 aikana, kun huomioidaan myös järjestelystä ja synergioiden saavuttamisesta aiheutuvat kertaerät”, Riikola toteaa.

Inderes odottaa Nokian neljännen vuosineljänneksen oikaistun liikevoiton nousevan 953 miljoonaan euroon, kun konsensusodotus on 960 miljoonaa euroa. Molemmat ennusteet ylittävät selvästi viime vuoden toteutuneen 829 miljoonaa euroa.