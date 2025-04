NoHo Partners tekee kovan tilin yritysjärjestelyllä

Better Burger Society irtoaa NoHo Partners -konsernista Noho Partnersin jatkaessa suurimpana omistajana.

NoHo Partners ja pääomasijoittaja Intera Partners ovat sopineet järjestelystä, jossa Intera Partners kasvattaa äänivaltaansa Euroopan kasvavalla premium-hampurilaismarkkinalla toimivassa Better Burger Societyssä käyttämällä konversio-oikeudelliset osakkeensa.

NoHo Partners on Helsingin pörssissä noteerattu suomalainen ravintolakonserni, joka toimii yhteensä noin 300 ruoka- ja seurusteluravintolan, yökerhon ja viihdekeskuksen taustavoimana. Konsernilla on merkittävä jalansija Suomessa, minkä lisäksi ravintolatoiminta ulottuu Tanskaan, Norjaan ja Sveitsiin. Konsernin visiona on olla Pohjois-Euroopan johtava ravintolatoimija.

Järjestelyn seurauksena NoHo Partnersin äänivalta Better Burger Societyssä tippuu 49,6 prosenttiin NoHo Partnersin jatkaessa yhtiön suurimpana omistajana 50,7 prosentin omistusosuudella.

Better Burger Societyyn kuuluu tällä hetkellä 31 Friends&Brgrs -ravintolaa Suomessa ja 18 Holy Cow! -ravintolaa Sveitsissä.

Better Burger Society ei enää huhtikuun alusta alkaen ole NoHo Partners -konsernin alakonserni, vaan se yhdistellään kirjanpidossa NoHo Partners -konserniin osakkuusyhtiönä. Omistuksen mukainen osuus osakkuusyhtiön tuloksesta tullaan kirjaamaan NoHo Partners Oyj:n rahoitustuottoihin, ja tätä kautta se vaikuttaa konsernin osakekohtaiseen tulokseen. Järjestelyn toteutuminen on ehdollinen kilpailuviranomaisen hyväksynnälle.

Better Burger Societyn irtoamisen kertaluonteinen positiivinen tulosvaikutus NoHo Partners -konsernille on noin 20 miljoonaa euroa ja vaikutus osakekohtaiseen tulokseen on noin 1,0 euroa vuonna 2025.

Tulosvaikutus on mittava, sillä viime vuonna NoHo Partnersin tilikauden tulos oli 14,9 miljoonaa euroa ja osakohtainen tulos 0,54 euroa.

Järjestelyn myötä NoHo Partnersin tase kevenee merkittävästi.

NoHon sijoitus Better Burger Societyyn on osoittautunut erittäin kannattavaksi. Yhtiön alkuperäinen sijoitus vuonna 2020 oli noin seitsemän miljoonaa euroa, jolla yhtiö hankki noin 70 prosentin omistusosuuden Friends&Brgrs-ketjusta. Viidessä vuodessa NoHo on kasvattanut, kehittänyt ja laajentanut liiketoimintaa niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Tänä päivänä käyvän arvon kirjauksen mukainen NoHon osuus yhtiöstä on noin 45 miljoonaa euroa, joten sijoitus on luonut NoHolle arvoa viidessä vuodessa noin 38 miljoonaa euroa.

Järjestely tukee NoHo Partnersin strategiaa, jonka mukaisesti yhtiö keskittyy kansainvälisessä liiketoiminnassaan aktiiviseen sijoitustoimintaan. NoHo Partnersin toimitusjohtaja Jarno Suominen kertoo, että Better Burger Societyn irtoaminen NoHo Partners -konsernista on merkittävä askel yhtiön strategian mukaisessa kansainvälisessä sijoitustoiminnassa.

”Jatkamme aktiivisina omistajina ja toimimme Better Burger Societyn hallituksessa. Myös operatiivinen yhteistyö jatkuu ennallaan”, Suominen kertoo.

Better Burger Societyn strategiana on laajentua myös jatkossa yritysostoin yhdistäen Euroopan johtavat paikalliset premium-hampurilaisbrändit tehokkaaseen operatiiviseen toimintamalliin sekä hankinnan synergioihin.

Better Burger Society jatkaa strategiansa mukaista kasvua ja kansainvälistymistä myös tulevaisuudessa. Vuonna 2024 Better Burger Societyn liikevaihto oli 80 miljoonaa euroa. Yhtiön laajentuminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti, ja kuluvan vuoden aikana tavoitteena on avata Suomessa vielä viisi Friends&Brgrs- ja Sveitsissä kuusi Holy Cow! -ravintolaa.

Näiden avauksien myötä yhtiön ravintoloiden lukumäärä nousee jo noin 60:een. Tavoitteena on myös laajentuminen uuteen maahan lähitulevaisuudessa.

NoHo Partners tarkentaa Better Burger Society -järjestelyn myötä Suomen liiketoiminnalle asetettuja pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita.

Yhtiön tavoitteena on saavuttaa strategiakauden 2025–2027 aikana Suomen liiketoiminnassa noin 350 miljoonan euron liikevaihto ja ylläpitää nykyinen hyvä liikevoittomarginaali. Yhtiön muut pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet säilyvät ennallaan.

Aiemmin toukokuussa 2024 yhtiön tavoitteena oli saavuttaa Suomen liiketoiminnassa noin 400 miljoonan euron liikevaihto ja ylläpitää nykyinen hyvä liikevoittomarginaali.