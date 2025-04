Vietnamiin sijoittavan PYN Elite -rahaston Petri Deryng: Vuodesta 2025 tulossa hyvin haastava

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin keskiviikkona ilmoittamat tuontitullit ovat osoittautuneet markkinoille yllätykseksi, vaikka presidentti on puhunut tullien puolesta jo ennen virkaanastumistaan.

Trump asetti odotettua laajemmat tullit Yhdysvaltoihin kohdistuvalle tuonnille. Kymmenen prosentin yleistullit koskevat kaikkia maita, ja sen lisäksi useat maat saivat niin kutsuttuja ”vastavuoroisia” lisätulleja.

Euroopan Unionille tulee 20 prosentin tuontitulli, mikä muodostuu kymmenen prosentin perustullista ja toisesta kymmenen prosentin vastavuoroisesta tullista.

Muille Yhdysvaltain kauppakumppaneille on myös tulossa tuontitulleja. Kiinalle aiotaan asettaa 34 prosentin tuontitulli. Japanille on määrä tulla 24 prosentin ja Intialle 26 prosentin tariffi. Kiinaan kohdistuvat tullit nousevat uusien tullien myötä peräti 54 prosenttiin.

Aiemmin ilmoitetut sektorikohtaiset tullit esimerkiksi teräkselle, alumiinille, autoille ja auton osille pysyvät ennallaan ja niiden 25 prosentin tuontitullit astuivat voimaan tänään.

Yksi kovimpia iskuja Trumpin asettamista tulleista ottaa vastaan kauko-idän Vietnam, jolle USA asetti peräti 46 prosentin tullit. Vietnam on pieni avotalous, jonka talous on vahvasti viennistä riippuvaista.

Vietnamin pörssi rymistelee alas

USA:n presidentin ilmoitus Vietnamiin kohdistuvista shokkitulleista veti maan pörssin roimaan laskuun. Vietnam Ho Chi Minh -indeksi laski 6,7 prosenttia torstaina, ja perjantaina indeksi jatkoi 3,9 prosentin laskulla.

Vuodesta 2017 lähtien kaikki sijoituksensa Vietnamiin kohdistaneen suomalaisen PYN Elite -osakerahaston salkunhoitaja Petri Deryng on luonnollisesti harmissaan.

PYN Elite -osakerahaston salkunhoitaja Petri Deryng.

”Presidentti Trumpilla on valta toimia näin. Vietnamin kohtelu tuntuu hyvin epäreilulta, ja ratkaisu pääsi yllättämään kaikki. Maiden välisiä neuvotteluja varmasti jatketaan, mutta nyt varmasti tiedossa ovat vain jo asetetut tariffit. Tulleilla on valtavan negatiivinen vaikutus Vietnamin viennille, josta 30 prosenttia on mennyt Yhdysvaltoihin”, Deryng kertoo sijoittajakirjeessään.

PYN Elitessä uskotaan nyt, että Vietnamin kokonaisvienti laskee tänä vuonna sekä tariffien että taantumaan vajoavan USA:n talouden takia. Myös Vietnamin talouden kasvulukuja tälle vuodelle joudutaan laskemaan reippaasti.

USA unohti vastavuoroisuusperiaatteen

USA ei käyttänyt Vietnamille asettamissaan jättitulleissa vastavuoroisuusperiaatetta, eli ei asettanut tulleja samalle tasolle kuin mitä USA:sta Vietnamiin tuotavilla tuotteilla on. Vietnamin tullit USA:sta tuotaville tuotteille jäävät keskimäärin alle 10 prosenttia.

Sen sijaan USA teki Vietnamin kohdalla sen, mitä se teki monen muunkin maan kohdalla, eli käytti tullien asettamisen laskentaperusteena USA:n kauppataseen alijäämää maan kanssa.

”Kauppasuhteen lukema määräytyy markkinoilla, eikä ole Vietnamin hallinnon määriteltävissä, sillä Vietnamin USA:sta tuotaville tavaroille asettama tulli on täysin eri asia. Tämän takia asiasta on myös vaikea neuvotella, joten tilanteen ratkaisu näyttää epätoivoiselta”, Deryng toteaa.

Torstain Vietnamin pörssin romahdus saattaa olla vasta alkua.

”Pörssi saattaa pysyä hyvin heikkona lähipäivät ja viikot”, Deryng epäilee.

Deryngin mukaan vuodesta 2025 on tulossa hyvin haastava PYN Eliten sijoitustoiminnalle.

”Vietnamin pörssiin liittyy monia myönteisiä triggereitä, mutta Trumpin talouspolitiikan repivä tyyli tulee nopeasti heikentämään maailman taloussuhdanteita, ja erityisesti Vietnamin vienti tulee olemaan vaikeuksissa.”

PYN Elite pyrkii kuitenkin reippaasti muuttuvassa sijoitusympäristössä tekemään hyväksi katsomiaan siirtoja salkkujensa painotusten suhteen riippuen kunkin osakkeen kurssin keskinäisestä kehityksestä, Deryng toteaa.