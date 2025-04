Kokenut ekonomisti: Markkinoilla edessä luultavasti lisää vaikeuksia

Yhdysvaltain entinen valtiovarainministeri ja ekonomisti Lawrence Summers on varoittanut mahdollisesta lisääntyvästä epävakaudesta rahoitusmarkkinoilla sen jälkeen, kun kahden päivän aikana tapahtunut dramaattinen myyntiaalto pyyhki pois 5,4 biljoonaa dollaria markkina-arvosta.

Sunnuntaina 6. huhtikuuta julkaistussa viestipalvelu X:n viestissä Summers kuvaili kurssilaskua toiseksi suurimmaksi kahden päivän markkinaromahdukseksi toisen maailmansodan jälkeen.