Onko Nvidian osake liian halpa?

Nvidian kurssikehitys kolmen vuoden ajalta. Kuva: Koyfin.

Sirujätti Nvidia on ollut viime vuodet yksi todellisia jenkkipörssin helmiä. Nyt puhaltavat kuitenkin uudet tuulet, kun osake on laskenut kuukaudessa lähes 15 prosenttia ja vuoden alusta osakkeen arvosta on hävinnyt lähes kolmannes, 32 prosenttia.

Sijoittaja ja sijoituskirjailija Jon D. Markman kertoo sijoittajakirjeessään, että Nvidiasta on tullut kurssilaskun jälkeen arvo-osake.

"En voi uskoa, että tämä on nyt totta, mutta Nvidia on nykyään arvo-osake. Totta kai maailmanlaajuisen kauppasodan uhka oli osaltaan edellytys tämän toteutumiselle, mutta nyt osakkeella käydään kauppaa vain 16,3-kertaisella tulevien tuottojen arvostuksella – näin edullisesti Nvidiaa ei ole hinnoiteltu kymmeneen vuoteen", Markman toteaa.

Nvidialla on mullistava rooli tekoälyn ja datakeskusteknologioiden kehittämisessä. Kasvuluvut ovat häikäisevät.

Yhtiön datakeskussegmentti saavutti neljänneksellä 35,6 miljardin dollarin liikevaihdon, mikä on 93 prosentin kasvu vuodentakaiseen verrattuna. Kasvua vauhditti kysyntä eri sektoreilla, kuten terveydenhuollossa, autoteollisuudessa ja finanssipalveluissa.

Yhtiön koko neljännen vuosineljänneksen liikevaihto nousi 39,3 miljardiin dollariin, mikä on 12 prosenttia enemmän kuin edellisellä neljänneksellä ja 78 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Koko vuoden liikevaihto nousi ennätykselliseen 130,5 miljardiin dollariin, mikä on 114 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Osakekohtainen tulos neljännellä vuosineljänneksellä nousi 33 prosenttia, 4,93 dollariin, mikä osoittaa Nvidian kyvyn hyötyä kasvavasta tekoäly- ja pilvipalvelujen kysynnästä.

”Tekoäly kehittyy valonnopeudella”

Erityisesti Nvidian Blackwell AI -supertietokoneiden laajamittainen valmistus on ollut keskeinen tekijä kasvun taustalla, tuottaen jo ensimmäisenä saatavilla olevana neljänneksenä miljardien dollarien myynnin.

Yhtiön toimitusjohtaja Jensen Huang korostaa tekoälyn kasvavaa roolia markkinoilla ja sitä, kuinka tekoälymallien jatkokoulutus on lisännyt yhtiön ratkaisujen kysyntää. Uusi Blackwell AI -versio on suunniteltu optimoimaan tämä prosessi, mikä vahvistaa Nvidian asemaa teknologiateollisuuden kärjessä.

Alustan laajentamisen odotetaan pitävän bruttomarginaalit noin 70 prosentissa, ja niiden ennustetaan voivan nousta jopa 75 prosenttiin vuoden loppuun mennessä.

”Olemme onnistuneesti kasvattaneet Blackwell AI -supertietokoneiden laajamittaista tuotantoa, saavuttaen miljardien dollarien myynnin jo ensimmäisenä neljänneksenä. Tekoäly kehittyy valonnopeudella, kun agenttitekoäly ja fyysinen tekoäly luovat pohjan seuraavalle aallolle, joka mullistaa suurimmat teollisuudenalat”, toimitusjohtaja Huang totesi lausunnossaan.

Markman muistuttaa myös, että lisäksi helmikuussa Nvidia julkaisi HGX-palvelinalustan, joka tukee tehokasta tekoälyn koulutusta ja inferenssiä. Tekoälyn yhteydessä inferenssi tarkoittaa vaihetta, jossa valmiiksi koulutettu malli käyttää oppimaansa tehdäkseen ennusteita, päätöksiä tai tulkintoja uusista syötteistä.

Yhtiön uudet Quantum InfiniBand- ja Spectrum-X Ethernet -ratkaisut tarjoavat huippuluokan verkkoyhteydet tekoälykuormille. Nvidia rakentaa kokonaisvaltaista tekoälyyn suunnattua datakeskusratkaisua.

Nvidia arvostuskerroin laskenut kuin lehmän häntä

Nykyisellä 94 dollarin osakekurssilla Nvidia hinnoitellaan poikkeuksellisen alhaisella tuloskertoimella. Yhtiön kuluvan vuoden ennustetulla osakekohtaisella tuloksella laskettu P/E-kerroin on vain 21x, kun se esimerkiksi vuonna 2022 oli hetkellisesti jopa yli 80x.

Ensi vuoden ennusteilla P/E-kerroin on enää 17x.

”Nvidia on maailman johtava kasvuyhtiö, ja nyt se hinnoitellaan kuin arvo-osake”, Markman toteaa.

Analyytikoita ja yrityksiä reittaavan TipRanks-sivuston mukaan analyytikoiden konsensuksen mukainen tavoitehinta Nvidian osakkeelle on tällä hetkellä 175 dollaria. Se tarkoittaisi peräti 85 prosentin nousupotentiaalia nykykurssiin nähden.

TipRanks-sivuston mukaan Nvidiaa seuraavista 42 analyytikosta peräti 38 antaa osakkeelle ostosuosituksen.

”Näen tässä erittäin tuottoisan mahdollisuuden”, Markman toteaa.