KL: Rahoituksen professori kummastelee tekoälyjättien arvostuksia

Tekoälyä kehittävien teknojättien arvostuskertoimet perustuvat ruusuisiin tulevaisuudennäkymiin.
16.12.2025
Jorma ErkkiläKirjoittajaJorma Erkkilä
Amazon teknojätti Amazon teknojätti
Kuva: Depositphotos.
Rahoituksen professori Vesa Puttonen ja sosiaalipalveluyrityksen toimitusjohtaja Laura Ämmälä keskustelevat Asiastudion jaksossa mm. Euroopan heikosta roolista maailmanpolitiikassa, Nvidian ja tekoälyn markkinakuplasta sekä Suomen talouden ja soten todellisesta tilasta.

Aalto-yliopiston rahoituksen professori Vesa Puttonen kertoo Kauppalehdelle ymmärtävänsä, että tekoäly tulee muuttamaan elämäämme tulevina vuosina valtavasti. Kuitenkin hän ihmettelee monen teknojätin korkeita arvostuskertoimia.

”Arvostustasot lähtevät siitä, että kaikki yritykset menestyvät. Ei hevoskisoissakaan voi kaikki voittaa, eikä tässäkään kaikki voi voittaa. Nyt lähdetään siitä, että kaikki vain skaalautuu ja skaalautuu. Jos näin käy, se on ennennäkemätöntä. Se on mahdollista, mutta todennäköisyyksien vastaista”, Puttonen toteaa Kauppalehdelle.

Ensi vuoden konsensuksen mukaisilla tulosennusteilla monen tekoälyn aallonharjalla ratsastavan teknoyhtiön arvostuskertoimet ovat korkeita, mutta eivät päätä hipovia.

YhtiöP/E-
kerroin		EV/EBITDA-
kerroin
Nvidia2335
Microsoft3021
Alphabet2821
Meta2216
Apple3429
Amazon2816

Toisaalta useat teknojätit ovat investoineet vahvasti tekoälyyn, mikä näkyy vapaan kassavirran laskuna. Esimerkiksi Amazonin P/FCF-kerroin ensi vuoden ennusteilla on 51x ja Metan 64x.

Valtaisat tekoälyinvestoinnit voivat osoittautua tuottaviksi vain, jos ihmiset ja yritykset ovat valmiita tulevaisuudessa hyödyntämään tekoälyratkaisuja, Puttonen tuumaa. Tähän sisältyy kuitenkin kosolti epävarmuutta.

”Kukaan ei oikeastaan tiedä vielä tänä päivänä, kannattaako meidän maksaa eri teknoyrityksille 30 euroa tai 50 euroa kuussa siitä, että saamme käyttää niiden tekoälyä”, professori toteaa.

