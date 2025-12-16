Tällainen on tuore pörssitulokas – pikakatsaus The Magnum Ice Cream Companyn osakkeeseen

Maanantaina 8.12.2025 pörssimaailma sai uuden yhtiön, kun elintarvikejätti Unileveristä irtaantui uusi yhtiö nimeltä The Magnum Ice Cream Company (MICC). Vaikka kyseessä on uusi yhtiö, sen nimi on kuluttajille varmasti ennalta tuttu, sillä jäätelöihin profiloitunut yhtiö on nostanut nimen kärjeksi Magnum-jäätelöbrändin.

Magnum-nimestä huolimatta yhtiöllä on laaja ja monipuolinen portfolio erilaisia jäätelöbrändejä ympäri maailman. Nimikkobrändin ohella portfolioon lukeutuvat muun muassa Ben & Jerry’s, Cornetto ja meille suomalaisille tuttu Ingman.

The Magnum Ice Cream Companyn juuret ovat Unilever-elintarvikeyhtiössä. Uusi yhtiö syntyi käytännössä irtautumalla Unileveristä ja jakamalla uuden yhtiön osakkeita Unileverin osakkeenomistajille.

Järjestelyssä osakkeenomistajat saivat jokaista viittä Unileverin osaketta kohden The Magnum Ice Cream Companyn osakkeen. Vastaavasti irtautumisen myötä Unilever-omistuksesta katosi hieman osakkeita. Esimerksi 140 Unilever-osakkeella sai 28 The Magnum Ice Cream Company -osaketta, mutta samalla Unilever-potti kutistui 124 osakkeeseen.

Vaikka kaupankäynti uudella osakkeella starttasi maanantaina 8.12.2025, irtautumisen aikataulu on ollut pitkähkö. Unilever kertoi jo maaliskuussa 2024 suunnitelmistaan eriyttää jäätelöyksikkönsä vuoden 2025 loppuun mennessä. Alun perin kaupankäynnin oli tarkoitus alkaa jo 10.11.2025, mutta USA:n hallinnon sulkeutuminen viivästytti projektia neljällä viikolla. Virallisesti yhtiö perustettiin 1.7.2025.

Unilever on tunnettu maailmanlaajuinen päivittäistavarayhtiö. Yhtiön divisiooniin lukeutuvat mm. kauneus ja hyvinvointi (brändeinä muun muassa Sunsilk ja Vaseline) , henkiökohtainen hygienia (Axe ja Pepsodent), ruoka (Knorr ja Turun Sinappi), ruoka (Daim ja O’Hoj) sekä kodinhoito (Cif ja Omo). Kaikkiaan Unileverillä oli ennen irtautumistaan hallussa noin 400 tuotebrändiä.

Erilaisia brändejä omistaville yhtiöille on melko tavallista, että brändejä tulee ja menee – niillä käydään siis säännöllisesti kauppaa tai brändejä saatetaan järjestellä muuten vain uudelleen. Tässäkin mielessä jäätelöbrändeistä luopuminen ei ole Unileveriltä mitenkään tavaton päätös.

Jäätelöt oli Unileverin divisioonista pienin

Vuonna 2025 Unileverin liikevaihto oli 60,8 miljardia euroa. Liikevaihdoltaan suurin divisioona oli henkilökohtainen hygienia 13,6 miljardilla eurolla. Lähelle pääsivät myös ruoka (13,4 miljardia) sekä kauneus ja hyvinvointi (13,2 miljardia). Kodinhoito toi liikevaihtoa 12,3 miljardia ja nyttemmin irtautunut jäätelöliiketoimi 8,3 miljardia euroa.

Jäätelöt olivat aiemmin osa Unileverin ruokiin keskittynyttä divisioonaa, mutta sittemmin ne erotettiin omaksi, sillä jäätelöliiketoimi eroaa jonkin verran kaikesta muusta ruokaliiketoimesta. Nämä eroavaisuudet olivatkin avainasemassa siinä päätöksessä, että Unilever päätti irrottaa jäätelöt kokonaan omaksi yhtiökseen.

Unileverin mukaan jäätelöiden eriyttäminen yhtiöstä oli välttämätön päätös, sillä jäätelöt ovat muita ruokia vaikeammassa asemassa. Vaikeuksia muodostavat mm. pakastettujen tuotteiden toimitusketju ja pakastimia tarvitsevat myyntipisteet. Lisäksi Unileverin mukaan jäätelöt ovat muita tuotteita kausiluonteisempia ja ne ovat pääomavaltaisempaa liiketoimea.

Irtautumisella uusi yhtiö pystyy Unileverin mukaan maksimoimaan omistaja-arvon, kehittämään paremmin jäätelöliiketoimintaa ja parantamaan yleistä suoritusvarmuutta. Myös Unileverista tulee jäätelöliiketoiminnan eriyttämisen myötä yksinkertaisempi ja fokusoidumpi yhtiö.

Unileverin jäätelöliiketoiminnan eriyttämisen taustalla on myös se seikka, että yhtiössä on meneillään suuret säästöohjelmat. Heinäkuussa 2023 Unileverin toimitusjohtajaksi noussut Hein Schumacher halusi yksinkertaista yhtiön liiketoimintaa. Unilever aikoo karsia kuluja noin 800 miljoonalla eurolla seuraavan kolmen vuoden aikana ja irtisanoa 7 500 työntekijää.

Schumacherin aika Unileverin toimitusjohtajana jäi tosin lyhyeksi, sillä hänet korvattiin maaliskuussa 2025 Fernando Fernandezilla, joka toimi aiemmin Unileverin talousjohtajana.

Lukuisat brändit ja pitkä historia

Vaikka jäätelöt olivat entisen omistajansa divisioonista selvästi pienin, oli Unilever siltikin maailman suurin jäätelötuottaja. Tämä valtikka siirtyy nyt luonnollisesti uudelle yhtiölle ja The Magnum Ice Cream Companyn arvellaan tuottavan jatkossa noin 21 prosenttia maailmanlaajuisesta jäätelömyynnistä.

The Magnum Ice Cream Companyn brändiportfolio on laaja. Jäätelöbrändejä löytyy kymmeniä ja osa niistä keskittyy vain tiettyihin markkina-alueisiin. Yhtiön portfoliosta löytyy mm. brändejä kuten Solero, Twister, Viennetta. Myös tuoteportfolio on laaja, sisältäen mm. perinteisiä jäätelöitä, mehujäitä, gelatoa, jäätelökakkuja ja jäädytettyä kreikkalaista jugurttia.

Yhtiön mukaan sen omistuksessa on neljä maailman viidestä suurimmasta jäätelöbrändistä. The Magnum Ice Cream Company korostaakin, että sen portfolio on hyvässä kasvuasemassa vahvojen brändien ja johtavien innovaatioiden vuoksi.

Vahvan brändiportfolion lisäksi yhtiö nostaa omiksi vahvuuksikseen suuret, kasvavat ja joustavat jäätelömarkkinat, selkeän strategian kasvun ja tuottavuuden nostamiseksi, uudistetun organisaation ja yhtiön 160 vuoden perinteet jäätelöbisneksessä.

Uudistetusta organisaatiosta noston ansaitsee hollantilainen toimitusjohtaja Peter ter Kulve, joka aloitti uransa Unileverillä vuonna 1988 jäätelöiden markkinoinnissa. Vuonna 1999 hänestä tuli Wall’s Kiinan toimitusjohtaja ja vuosina 2004–2009 globaalin jäätelökategorian varatoimitusjohtaja. Linkedinin mukaan Peter ter Kulven saavutuksiin kuuluu Magnum-brändin kansainvälistäminen ja Ben & Jerry’sin tuominen Euroopan markkinoille.

Ensimmäiset osingot vasta vuoden 2027 puolella

The Magnum Ice Cream Companyn osakkeilla on käyty nyt kauppaa reilun viikon ajan. Unileverin tavoin jäätelöyhtiö on listattuna kaupankäyntiin sekä Amsterdamin, Lontoon että New Yorkin pörsseissä.

Yhtiön markkina-arvo oli kaupankäynnin alkaessa joulukuun 8. päivänä 9,1 miljardia dollaria. Kaupankäynnin alkamispäivän päätteeksi uuden jäätelöyhtiön osakkeen hinnaksi jäi Amsterdamin pörssissä 12,97 euroa. Tämän artikkelin kirjoitushetkellä maanantain 15.12.2025 päätteeksi osake maksaa 14,24 euroa eli nousua on ehtinyt kertyä 9,81 prosenttia.

Osingoista ja osinkopolitiikasta The Magnum Ice Cream Company on puhunut vähän. Sen yhtiö on kuitenkin vahvistanut, että se tulee maksamaan vuosittaista osinkoa. Edeltäjä Unilever maksoi osinkoa neljä kertaa vuodessa.

Alkuvuoden 2025 osalta ennen heinäkuista yhtiön perustamista jäätelöliiketoiminnan osingot maksetaan vielä Unileverin kautta. Vuoden 2025 jälkimmäisen puolikkaan osingot maksetaan vasta vuoden 2027 puolella, kun The Magnum Ice Cream Company maksaa ensimmäiset osinkonsa.