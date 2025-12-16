Keskituloisen työn verotus kevenee vain niukasti

Työn verotus kevenee vuonna 2026 sekä pieni‑ ja keskituloisilla että kaikkein suurituloisimmilla.​

Pieni‑ ja keskituloisten palkkaverotus kevenee ensisijaisesti kasvattamalla työtulovähennystä ja sen lapsikorotusta, mikä laskee efektiivistä veroastetta erityisesti noin 2 000–4 000 euron kuukausituloilla.​

Samalla ylimpiä marginaaliveroja alennetaan siten, että ansiotulojen korkein marginaalivero asettuu noin 52 prosenttiin aiemman noin 58–59 prosentin sijaan, mikä näkyy noin 100 000 euron vuosituloista ylöspäin.

Samalla kuitenkin työntekijöiden jäsenmaksujen verovähennys ja työhuonevähennys poistuvat, ja kunnallisvero kiristyy 38 kunnassa. Myös sosiaaliturvamaksuihin tulee muutoksia.

Kaikki nämä muutokset vaikuttavat monien palkansaajien verotukseen.

Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) mukaan kaikki palkansaajat eivät hyödy verokevennyksistä. Vähennysten poistumisen yhteisvaikutus ja kunnallisveron kiristyminen voi keskituloisella kumota veronkevennysten vaikutuksen.

EVAn Verokone laskee palkansaajan kokonaisveroprosentin. Se kertoo, mikä prosenttiosuus ansio- ja pääomatuloista menee valtion ja kuntien tuloveroihin, vakuutetun sosiaalivakuutusmaksuihin sekä kulutusveroihin. Verokone huomioi valtion ja kunnan tuloverojen ja pakollisten maksujen lisäksi kulutusverot.

Laskelmassa keskituloisen kuukausitulon oletetaan nousevan 3 865 euroon, ja kulutuksen perustuvan keskimääräiseen kulutuskorin rakenteeseen. Kunnallisveroksi on oletettu maan keskimääräinen 7,57 prosenttia.

Kulutukseen kohdistuva verorasitus ei kokonaisuutena juurikaan muutu, vaikka muun muassa ruokaan ja lääkkeisiin sovellettavaa arvonlisäveroa alennetaan 0,5 prosenttiyksiköllä. Vaikutus kokonaisverorasitukseen jää vähäiseksi, ja samanaikaisesti osa haittaveroista kiristyy.

”Nyt tehtyjen kevennysten vaikutus jää monen keskituloisen kohdalla laimeaksi, kun samaan aikaan poistetaan vähennyksiä, jotka kohdistuvat tavallisiin palkansaajiin. Veronkevennyksiä on tärkeää jatkaa. Palkansaajilla on oltava taloudelliset kannustimet lisätyön vastaanottamiseen sekä mahdollisuus tasapainottaa talouttaan ja kerryttää säästöjä työtä tekemällä”, sanoo EVAn johtava veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää.

Kaikkein suurituloisimpien verotus kevenee selvästi marginaaliverojen alentamisen myötä.

Kujanpään mukaan ylimpien marginaaliverojen alentaminen on oikea päätös, ja työnteon kannustimia tulee parantaa jatkossakin.

”EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta ilmenee, että suomalaisten enemmistö suhtautuu myönteisesti verotuksen alentamiseen siten, ettei lisätuloista tarvitse maksaa puolta enempää veroa”, Kujanpää toteaa.