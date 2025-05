Enkelisijoittaja Ali Omar: Tämä on rajua peliä, jossa pitää olla valmis häviöön

Enkelisijoittaminen on noussut tärkeäksi osaksi suomalaista startup-kenttää. Ali Omar on sijoittanut urallaan 42 yritykseen ja puhuu alasta tinkimättömän suoraan.

Toisin kuin pääomasijoittajat, enkelisijoittajat ovat usein yksityishenkilöitä, jotka sijoittavat omaa rahaansa alkuvaiheen yrityksiin – silloin, kun liikeidea on lupaava mutta kaupallinen menestys vasta orastavaa. Pääoman lisäksi enkelit tuovat mukanaan arvokasta osaamista, kokemusta ja kontakteja, joita varhaisessa vaiheessa tarvitaan.

Monet enkelisijoittajat ovat entisiä yrittäjiä, niin myös Ali Omar, joka teki exitin vuonna 2018 myymällä Kustaa Pihan kanssa perustamansa terveydenhuoltoalan yrityksen Med Groupin. Teknologia on kiehtonut häntä aina, ja exitin jälkeen hänellä oli sekä pääomaa että palo rakentaa tulevaisuutta – erityisesti teknologiayritysten parissa.

Enkelit nostavat Suomen startupit siivilleen

Omar on osa nopeasti kasvavaa enkelisijoittajayhteisöä. Suomi on noussut enkelisijoittamisen kärkimaaksi suhteessa bruttokansantuotteeseen – edellä on vain Viro. Omar kuuluu Suomen bisnesenkeleiden FiBAN-verkostoon (Finnish Business Angels Network), jossa on noin 670 jäsentä. Verkoston jäsenet ovat sijoittaneet yli puoli miljardia euroa yli 2 000 yhtiöön viimeisen 15 vuoden aikana.

Ilman enkeleitä moni suomalainen startup ei koskaan pääsisi alkuun. He kantavat perustajien jälkeen varhaisvaiheen suurimman riskin – silloin kun muut sijoittajat vielä katsovat sivusta. Pääomasijoittajat ry:n mukaan suomalaisstartupeihin sijoitettiin vuonna 2024 yhteensä 1,4 miljardia euroa – 56 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Suomessa sijoittaminen on Omarin mukaan poikkeuksellisen sujuvaa: kevyet hallintokäytännöt, verokannustimet ja vahva julkinen TKI-ekosysteemi tukevat alan kasvua. Toiminta on myös pikkuhiljaa ammattimaistunut; syndikaatit ja yhteiskierrokset pääomasijoittajien kanssa ovat yhä yleisempiä. Tällä hetkellä suosituimpia toimialoja ovat tekoäly, ilmastoinnovaatiot ja puolustusteknologia.

Älyllinen haaste, uutuuden viehätys ja kunnia

Omar on koulutukseltaan lääkäri, ja tarkastelee maailmaa teknologian ja ihmiskunnan kehityksen näkökulmasta. Häntä kiehtovat erityisesti tuotteet – konkreettinen tekeminen ja rakentaminen.

Ihmiset eivät kiinnosta häntä ensisijaisesti tunnepohjalta, vaan älyllisesti: erityisesti käyttäytymisen ilmiöt, häiriöt ja arvaamattomuus. “Koneissa ei ole enää mitään ratkaistavaa – ihmisissä sen sijaan on loputtomasti tuntematonta.”

”On ihmisiä, jotka katsovat taaksepäin tai tähän hetkeen. Itse katson aina tulevaan. Investoin siihen, ehkä jopa niin absurdin pitkälle, ettei se kosketa enää omaa elinikääni.”

Hänelle enkelisijoittaminen on ennen kaikkea älyllinen haaste, jossa punnitaan ihmiset ja ideat. Se on yksi riskialtteimmista sijoitusmuodoista, eikä sovi heikkohermoisille. Omar kuvaa kokemusta jopa huumaavaksi: ”En ole koskaan käyttänyt huumeita – enkä suosittele niitä – mutta tämä on minulle kuin huumetta. Todella osuu minuun.”

Hänen mukaansa enkelisijoittaminen on kuin vaarallinen ja jännittävä matka, jossa vaihtoehtoina ovat joko kunniakas voitto tai täysi tappio. ”Tämä on sotaa – ei vain liiketoiminnassa, vaan myös mielen tasolla, jossa testataan ihmisen rajoja.”

Realismia, ei romantiikkaa

Omar ei kaunistele startup-maailmaa. Hänen mukaansa alalla puhutaan yhä liian vähän siitä, mitä yrittäminen todellisuudessa vaatii. Tie saattaa ulospäin näyttää kultaiselta, mutta pinnan alla se on usein kipua, ahdistusta, unettomia öitä ja henkilökohtaisia kriisejä. Suurin osa startupeista epäonnistuu, ja sijoitetun pääoman voi menettää kokonaan.

Liiketoiminnassa idean merkitystä usein yliarvioidaan, kun taas tiimin roolia vähätellään. Todellisuudessa kyvykäs tiimi saa keskiverto idean kukoistamaan, kun taas heikko tiimi ei välttämättä onnistu edes lupaavalla idealla. Usein ajatellaan, että yritykset ratkaisevat ongelmia, mutta todellisuudessa parhaat ideat etsivät intensiivistä kipua: jotain, mikä estää toimintaa, aiheuttaa valtavasti vaivaa tai turhautumista.

Siksi Omar uskoo, että startupin menestys vaatii paitsi kykyä hahmottaa pitkää aikajännettä, myös realismia ja hyvän tiimin. “Foundereiden pitää olla valmiita uhraamaan, ja tarvitaan siunattua tietämättömyyttä ja hulluutta – ettei vielä ymmärretä, kuinka vaikeaa kaikki tulee olemaan.”

Moni lähtee mukaan intohimoisena, mutta palaa nopeasti loppuun. Omarin mukaan enkelin tärkeimpiä tehtäviä on toimia rehellisenä peilinä ja sanoa suoraan, jos idea tai tiimi ei vakuuta.

“Sokerikuorrutettu pehmeä puhe on vaarallista, silloin taputellaan vaan selkään juuri ennen kuin toinen kävelee jyrkänteeltä alas. Tämä peli on raakaa, joten myös palautteen on oltava rehellistä. Pelin luonne määrää millainen ihminen siinä pärjää – kaikkien ei kuulu pelata tätä peliä.”

Lääkärinä Omar kiinnittää erityistä huomiota yrittäjien jaksamiseen. Hän suhtautuu varauksella burnoutin kokeneisiin, sillä moni ei hänen mukaansa koskaan täysin toivu. “Se on kuin veitsi, joka tylsyy ja jää tylsäksi. Yrittäjyys vaatii herkkyyttä tunnistaa rajansa ja vetää ajoissa jarrusta.”

Riskin ja kestävyyden laji

Omar kuvaa enkelisijoittamista omaisuussijoittamisen riskipäätynä. Sijoittajan on hyväksyttävä, että rahat voivat olla vuosikausia kiinni – ja silti lopputuloksena voi olla nolla. ”Kun osuu oikeaan, tuotot voivat olla 10–20-kertaisia. Yleisesti tavoitellaan noin 25 prosentin vuosituottoa koko sijoitusportfoliolle”, hän täsmentää.

Omar on sijoittanut urallaan 42 yritykseen, ja hänen portfolioonsa kuuluu muun muassa Fiksuruoka, Buddy Healthcare, MVision AI, FNA ja Inscripta – kaikki nopeasti kasvavia yrityksiä omilla toimialoillaan.

Menestyminen vaatii hänen mukaansa laajaa portfoliota – tyypillisesti 20–40 yritystä – sekä hermoja kestää vuosien mittaista epävarmuutta ja toistuvia rahoitustarpeita. Samalla tarjoutuu ainutlaatuinen mahdollisuus olla mukana rakentamassa tulevaisuutta nuorten, energisten ihmisten rinnalla.

”Jos et kestä katsoa, kun firmat rämpivät vuosia ja pyytävät jatkuvasti lisää rahaa, tämä ei ole sinua varten. Mutta jos nautit riskistä – tämä voi olla mitä palkitsevin pelikenttä.”

Omarin mukaan enkelisijoittaminen on kokemus, joka muuttaa ihmistä syvästi: ”Kasvuyrittäjät ovat sotureita sodassa.”